Ozzy Osbourne, FOREIGNER, JANE'S ADDICTION, OASIS, Peter Frampton и Lenny Kravitz номинированы в ЗСРнР

Ozzy Osbourne, FOREIGNER, JANE'S ADDICTION, OASIS, Peter Frampton, Lenny Kravitz, Mariah Carey, Sinead O'Connor, Cher, Sade, Mary J. Blige, A TRIBE CALLED QUEST, DAVE MATTHEWS BAND, Eric B. & Rakim and KOOL & THE GANG номинированы на введение в Зал Славы Рок-н-Ролла в 2024 году. Среди 15 номинантов, десять в списке представлены впервые: Mariah Carey, Cher, FOREIGNER, Peter Frampton, KOOL & THE GANG, Lenny Kravitz, OASIS, Sinéad O'Connor, Ozzy Osbourne и Sade.



OZZY: «Для меня большая честь получить это известие из Зала славы рок-н-ролла. Быть одним из немногих музыкантов, кандидатура которых рассматривается для второго включения, теперь уже в качестве сольного исполнителя, — это то, чего я никогда не мог себе представить. После 44 лет сольной карьеры тот факт, что я могу продолжать записывать музыку и получать такое признание, — это то, чем я невероятно горжусь».



Результаты голосования будут оглашены в конце апреля.







