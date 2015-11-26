сегодня



Гитаристы EXTREME, ANTHRAX и PROPHETS OF RAGE поиграли на гитарах из «Игры престолов»



Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt, гитарист ANTHRAX Scott Ian и гитарист PROPHETS OF RAGE Tom Morello были приглашены в качестве специальных гостей в Fender Custom Shop, где им разрешили поиграть на лимитированной серии электрогитар компании, оформленных в стиле трёх враждующих кланов из популярного фэнтези-сериала "Игра престолов". Видеозапись с мероприятия можно увидеть ниже.













+1 -0









просмотров: 402

