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*Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков 73
*Господа, а нам — очко! 44
*Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала»... 36
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 30
*Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN 27
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19 апр 2019 : 		 Гитаристы EXTREME, ANTHRAX и PROPHETS OF RAGE поиграли на гитарах из «Игры престолов»

17 апр 2019 : 		 «Нордический металл» заставил американца убить соседа

9 апр 2019 : 		 MICHAEL ANTHONY, COREY TAYLOR And JOHN 5 исполняют классику VAN HALEN

8 апр 2019 : 		 Выходят пазлы IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST и SLAYER

5 апр 2019 : 		 Диск GENERATION AXE выйдет летом

14 мар 2019 : 		 Исследование показало: «любители дэт-металла — хорошие люди»

5 мар 2019 : 		 Британские эксклюзивы от QUEEN, THIN LIZZY, EUROPE, JETHRO TULL, ROGER GLOVER, STATUS QUO и других на День музыкального магазина

19 фев 2019 : 		 JEFF PILSON сообщил о проекте с ROBIN MCAULEY, REB BEACH, MATT STARR

11 фев 2019 : 		 HIGH ON FIRE, CHRIS CORNELL, GRETA VAN FLEET стали лауреатами Грэмии

8 фев 2019 : 		 Музыканты METALLICA, DREAM THEATER, PANTERA, TESTAMENT скорбят по Джиму Данлопу

30 янв 2019 : 		 VOIVOD, CANCER BATS и KOBRA AND THE LOTUS претендуют на JUNO

7 дек 2018 : 		 ALICE IN CHAINS, TRIVIUM, GHOST, GRETA VAN FLEET, BRING ME THE HORIZON претендуют на Грэмми

7 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY, LEE KERSLAKE, LITA FORD, DAVID ELLEFSON будут введены в 'Hall Of Heavy Metal History'

3 дек 2018 : 		 METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS и GRETA VAN FLEET вошли в число номинантов на POLLSTAR AWARDS

21 ноя 2018 : 		 По следам тура GENERATION AXE выпустят концертный альбом

14 ноя 2018 : 		 ALICE COOPER, KIRK HAMMETT, GENE SIMMONS, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR и другие почтили память Стэна Ли

13 ноя 2018 : 		 AXL ROSE, TOMMY LEE и SEBASTIAN BACH критикуют Трампа за слова о пожарах

9 ноя 2018 : 		 Вокалист DEEP PURPLE, бывший вокалист NAZARETH в благотворительном проекте

26 окт 2018 : 		 Трейлер документального фильма о металле в Латинской Америке

15 окт 2018 : 		 Музыканты KORN, GODSMACK, DEFTONES почтили память Винни Пола

12 окт 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

26 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

23 сен 2018 : 		 Музыканты RED HOT CHILI PEPPERS, PEARL JAM, GUNS N' ROSES выступят вместе

22 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

18 сен 2018 : 		 METALLICA, SLIPKNOT, SHINEDOWN в саундтреке к "WWE 2K19"

26 авг 2018 : 		 BENEDICTION, KATAKLYSM, HYPOCRISY и другие в "Death... Is Just The Beginning MMXVII"
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Гитаристы EXTREME, ANTHRAX и PROPHETS OF RAGE поиграли на гитарах из «Игры престолов»



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Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt, гитарист ANTHRAX Scott Ian и гитарист PROPHETS OF RAGE Tom Morello были приглашены в качестве специальных гостей в Fender Custom Shop, где им разрешили поиграть на лимитированной серии электрогитар компании, оформленных в стиле трёх враждующих кланов из популярного фэнтези-сериала "Игра престолов". Видеозапись с мероприятия можно увидеть ниже.

EXTREMEвЂ™s NUNO BETTENCOURT, ANTHRAXвЂ™s SCOTT IAN, TOM MORELLO Test Out FenderвЂ™s Game Of Thrones Sigil Collection; Video





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