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ARCH ENEMY, JUDAS PRIEST, EPICA, AMON AMARTH, SLIPKNOT и другие в фильме о Wacken 2022



Организаторы Wacken Open Air опубликовали ролик, рассказывающий о том, как прошёл фестиваль в 2022 году.











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