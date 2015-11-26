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9 янв 2022 : 		 Какими Бивис и Баттхед вернутся в этом году?

8 янв 2022 : 		 Церемония Грэмми отложена

5 янв 2022 : 		 Церемонию Грэмми собираются отложить?

2 янв 2022 : 		 Музыканты почтили память Бетти Уайт

24 дек 2021 : 		 HYPOCRISY, LAMB OF GOD, CARCASS, CRADLE OF FILTH, EXODUS в No Headbang Challenge

23 дек 2021 : 		 AXL ROSE, TOM KEIFER, MYLES KENNEDY почтили память Рона Андерсона

22 дек 2021 : 		 ANTHONY KIEDIS и DEXTER HOLLAND выступили в рамках "Above Ground"

19 дек 2021 : 		 Члены KING DIAMOND, CYNIC, ATHEIST против COVID-19

16 дек 2021 : 		 THE ROLLING STONES — первые по сборам

8 дек 2021 : 		 Музыканты Living Colour, Zeal & Ardor, The Sword исполняют FUNKADELIC

24 ноя 2021 : 		 AC/DC, DEFTONES, FOO FIGHTERS, MASTODON и другие претендуют на Грэмми

22 ноя 2021 : 		 Музыканты QUEEN, GUNS N' ROSES, MÖTLEY CRÜE почтили память Мика Рока

11 ноя 2021 : 		 HELLOWEEN, OPETH, MESHUGGAH, MSG, PRIMAL FEAR ушли на новый лейбл

2 ноя 2021 : 		 Музыканты METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN почтили память Малкольма Дома

1 ноя 2021 : 		 Благотворительный сингл от METAL HALL OF FAME

5 окт 2021 : 		 AFM Records выпустят юбилейный сборник

28 сен 2021 : 		 Один из продавцов на фестивале LOUDER THAN LIFE склеил ласты

26 сен 2021 : 		 REBEL ROCK всё

24 сен 2021 : 		 STRYPER и SKILLET в новом документальном фильме

20 авг 2021 : 		 LIVE NATION Canada будут требовать вакцинный паспорт

18 авг 2021 : 		 Metal Blade выпустили пиво

17 авг 2021 : 		 LIVE NATION будут требовать вакцинный паспорт и от артистов

15 авг 2021 : 		 AEG будут требовать сертификат о вакцинации

15 авг 2021 : 		 Фестивали LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK и INKCARCERATION будут требовать сертификат о вакцинации

13 авг 2021 : 		 Нет данных, что LOLLAPALOOZA 2021 вызвала вспышку заболеваний

11 авг 2021 : 		 BLAZE BAYLEY, PAUL DI'ANNO, BRUCE KULICK, ERIC CARR, MARTY FRIEDMAN, TRIUMPH, STRYPER будут включены в Metal Hall Of Fame 2021
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|||| 8 янв 2022

Церемония Грэмми отложена



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Церемония вручения наград Грэмми, намеченная на 31 января, официально перенесена на неопределенную дату.

«После тщательного рассмотрения и анализа с участием официальных лиц города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, артистического сообщества и наших многочисленных партнеров Академия звукозаписи и телеканал CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения премии "Грэмми". Здоровье и безопасность представителей музыкального сообщества, зрителей и сотен людей, которые неустанно работают над созданием шоу, остаются нашим главным приоритетом. Учитывая неопределенность вокруг варианта Omicron, проведение шоу 31 января сопряжено со слишком большим риском. Мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать самый важный вечер музыки в будущем, о чем будет объявлено в ближайшее время».

64th Annual GRAMMY AWARDS Officially Postponed Due To COVID-19-Related Concerns



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