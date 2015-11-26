8 янв 2022



Церемония Грэмми отложена



Церемония вручения наград Грэмми, намеченная на 31 января, официально перенесена на неопределенную дату.



«После тщательного рассмотрения и анализа с участием официальных лиц города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, артистического сообщества и наших многочисленных партнеров Академия звукозаписи и телеканал CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения премии "Грэмми". Здоровье и безопасность представителей музыкального сообщества, зрителей и сотен людей, которые неустанно работают над созданием шоу, остаются нашим главным приоритетом. Учитывая неопределенность вокруг варианта Omicron, проведение шоу 31 января сопряжено со слишком большим риском. Мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать самый важный вечер музыки в будущем, о чем будет объявлено в ближайшее время».







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