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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 15
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28 май 2023 : 		 Музыканты SLAYER, MACHINE HEAD, Ex-EXODUS, Ex-JUDAS PRIEST замутили джем

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20 апр 2023 : 		 DEE SNIDER, JOEY TEMPEST и MIKE TRAMP выступили в рамках "Rock Meets Classic"

5 апр 2023 : 		 HEART, FAITH NO MORE, RAINBOW и ALICE COOPER в саундтреке фильма "Стражи Галактики 3"

30 мар 2023 : 		 GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALLICA, TOOL на одном фестивале

20 фев 2023 : 		 Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в список «50 ужacных альбомов блестящих исполнителей»

19 фев 2023 : 		 Специальные релизы ко дню музыкального магазина

17 фев 2023 : 		 METALLICA, RED HOT CHILI PEPPERS And BULLET FOR MY VALENTINE в саундтреке "WWE 2K23"

14 фев 2023 : 		 Участники ROB ZOMBIE, SEPULTURA, ARCH ENEMY в новом фильме MOBY

9 фев 2023 : 		 PAUL STANLEY, OZZY OSBOURNE, BILLY IDOL и JOAN JETT против принижения термина «рок-звезда»

1 фев 2023 : 		 IRON MAIDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE, SOUNDGARDEN и другие претендуют на ЗСРнР

22 янв 2023 : 		 STEVEN TYLER, STEVE PERRY, STEVIE NICKS и другие на альбоме DOLLY PARTON

10 янв 2023 : 		 Туры GUNS N’ ROSES, ROGER WATERS, IRON MAIDEN в Top-20

3 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 величайших певцов

28 дек 2022 : 		 Новое видео SLEIGHER

24 дек 2022 : 		 Открывается музей панка

21 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY, ROBIN ZANDER, LITA FORD, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH на дне рождения CRISS ANGEL

8 дек 2022 : 		 DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN среди самых успешных туров

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST претендуют на Грэмми

16 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY, JUDAS PRIEST, EPICA, AMON AMARTH, SLIPKNOT и другие в фильме о Wacken 2022

12 окт 2022 : 		 ROADRUNNER UNITED будет переиздан

8 окт 2022 : 		 ROB HALFORD, SLASH, JOHN TEMPESTA, TRACII GUNS и другие помогают котикам

22 сен 2022 : 		 Новое видео от Two Minutes To Late Night Crew

16 сен 2022 : 		 MEGADETH, SLAYER, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES, ALICE IN CHAINS и ANTHRAX в документальном фильме 1991 года

1 сен 2022 : 		 Водка от Metal Blade Records
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Музыканты SLAYER, MACHINE HEAD, Ex-EXODUS, Ex-JUDAS PRIEST замутили джем



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В рамках пре-пати к Milwaukee Metal Fest 25 мая "Jasta And Friends" в составе Jamey Jasta (HATEBREED),Paul Bostaph (SLAYER),Chris Garza (SUICIDE SILENCE),Kirk Windstein (CROWBAR),Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, KK'S PRIEST),Rob Dukes (GENERATION KILL, EXODUS),Phil Demmel (MACHINE HEAD, VIO-LENCE),Robb Flynn (MACHINE HEAD) отлично прогрели публику.














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