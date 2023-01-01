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Музыканты SLAYER, MACHINE HEAD, Ex-EXODUS, Ex-JUDAS PRIEST замутили джем



В рамках пре-пати к Milwaukee Metal Fest 25 мая "Jasta And Friends" в составе Jamey Jasta (HATEBREED),Paul Bostaph (SLAYER),Chris Garza (SUICIDE SILENCE),Kirk Windstein (CROWBAR),Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, KK'S PRIEST),Rob Dukes (GENERATION KILL, EXODUS),Phil Demmel (MACHINE HEAD, VIO-LENCE),Robb Flynn (MACHINE HEAD) отлично прогрели публику.



























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