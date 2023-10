сегодня



Релизы MÖTLEY CRÜE, DEATH, ERIC CARR, KIX, SKID ROW, L.A. GUNS, JEFF BECK выйдут на RSD



Record Store Day's RSD Black Friday 2023 запланирован на 24 ноября и по традиции будет выпущена масса интересных изданий для коллекционеров и любителей музыки. Разделяется три типа изданий:



1. Эксклюзивы - эти наименования физически продаются только в инди-магазинах.

2. RSD First - Эти наименования сначала можно найти в инди-магазинах, но в будущем они могут появиться и в других розничных магазинах или веб-магазинах.

3. Малый тираж/региональные издания - эти издания либо имеют региональный характер и продаются в определенных магазинах, либо издаются тиражом менее 1000 экземпляров, что означает, что их труднее найти в музыкальных магазинах по всей стране. (Если наименование имеет региональное происхождение и не продается по всей стране, об этом будет указано в описании. Большинство наименований, представленных в этом разделе списка, находятся там потому, что их тираж был ограничен).



В частности будут доступны:



Tribute - Jeff Beck - Rhino Records - 12" Vinyl - RSD Exclusive - N/A

Time Bomb - Buckcherry - Real Gone Music - LP - 'RSD First' - 2,000

Gory Scorch Cretins - Matt Cameron - Keep It Trippy Records - 12" Vinyl - RSD Exclusive - 2,500

Rockology: The Picture Disc Edition - Eric Carr of KISS - Culture Factory USA - LP - RSD Exclusive - 4,000

Rockology: The CD Picture Disc Edition - Eric Carr of KISS - Culture Factory USA - CD - RSD Limited Run / Regional Focus - 1,000

Live at the Starland Ballroom - Coheed and Cambria - Legacy Recordings - 2 x LP - RSD Exclusive - 4,900

Individual Thought Patterns (2023 Remaster) - Death - Relapse - LP - 'RSD First' - 2,500

Live In Bakersfield - The Doors - Rhino/Elektra - 2 x LP - RSD Exclusive - 7,500

Live In Bakersfield - The Doors - Rhino/Elektra - 2 x CD - 'RSD First' - 12,500

Had Me A Real Good Time… With Faces! In Session & Live at the BBC 1971-1973 - Faces - Rhino - LP - RSD Exclusive - 5,000

Mindsets - Joan Jett & The Blackhearts - Blackheart Records - LP - 'RSD First' - 2,900

Cool Kids (40th Anniversary Edition) - Kix - Friday Music Two - LP - 'RSD First' - 1,500

Live in Boston 1989 - L.A. Guns - Secret - LP - 'RSD First' - 1,500

Too Young To Fall In Love EP - Motley Crue - BMG - 12" Vinyl - RSD Exclusive - 3,500

B-Side Ourselves EP - Skid Row - BMG - 12" Vinyl - RSD Exclusive - 2,500

Live in Moscow - Slaughter to Prevail - Sumerian Records - LP - 'RSD First' - 2,500



С полным списком можно ознакомиться по этому адресу.







+0 -0



просмотров: 312