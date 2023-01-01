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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 33
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
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Релизы MÖTLEY CRÜE, DEATH, ERIC CARR, KIX, SKID ROW, L.A. GUNS, JEFF BECK выйдут на RSD



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Record Store Day's RSD Black Friday 2023 запланирован на 24 ноября и по традиции будет выпущена масса интересных изданий для коллекционеров и любителей музыки. Разделяется три типа изданий:

1. Эксклюзивы - эти наименования физически продаются только в инди-магазинах.
2. RSD First - Эти наименования сначала можно найти в инди-магазинах, но в будущем они могут появиться и в других розничных магазинах или веб-магазинах.
3. Малый тираж/региональные издания - эти издания либо имеют региональный характер и продаются в определенных магазинах, либо издаются тиражом менее 1000 экземпляров, что означает, что их труднее найти в музыкальных магазинах по всей стране. (Если наименование имеет региональное происхождение и не продается по всей стране, об этом будет указано в описании. Большинство наименований, представленных в этом разделе списка, находятся там потому, что их тираж был ограничен).

В частности будут доступны:

Tribute - Jeff Beck - Rhino Records - 12" Vinyl - RSD Exclusive - N/A
Time Bomb - Buckcherry - Real Gone Music - LP - 'RSD First' - 2,000
Gory Scorch Cretins - Matt Cameron - Keep It Trippy Records - 12" Vinyl - RSD Exclusive - 2,500
Rockology: The Picture Disc Edition - Eric Carr of KISS - Culture Factory USA - LP - RSD Exclusive     - 4,000
Rockology: The CD Picture Disc Edition - Eric Carr of KISS - Culture Factory USA - CD - RSD Limited Run / Regional Focus - 1,000
Live at the Starland Ballroom - Coheed and Cambria - Legacy Recordings - 2 x LP - RSD Exclusive - 4,900
Individual Thought Patterns (2023 Remaster) - Death - Relapse - LP - 'RSD First' - 2,500
Live In Bakersfield - The Doors - Rhino/Elektra - 2 x LP - RSD Exclusive - 7,500
Live In Bakersfield - The Doors - Rhino/Elektra - 2 x CD - 'RSD First' - 12,500
Had Me A Real Good Time… With Faces! In Session & Live at the BBC 1971-1973 - Faces - Rhino - LP - RSD Exclusive - 5,000
Mindsets - Joan Jett & The Blackhearts - Blackheart Records - LP - 'RSD First' - 2,900
Cool Kids (40th Anniversary Edition) - Kix - Friday Music Two - LP - 'RSD First' - 1,500
Live in Boston 1989 - L.A. Guns - Secret - LP - 'RSD First' - 1,500
Too Young To Fall In Love EP - Motley Crue - BMG - 12" Vinyl - RSD Exclusive - 3,500
B-Side Ourselves EP - Skid Row - BMG - 12" Vinyl - RSD Exclusive - 2,500
Live in Moscow - Slaughter to Prevail - Sumerian Records - LP - 'RSD First' - 2,500

С полным списком можно ознакомиться по этому адресу.

Record Store Day's RSD Black Friday 2023 To Feature Titles From MГ–TLEY CRГњE, DEATH, ERIC CARR, KIX, SKID ROW, L.A. GUNS, JEFF BECK, And More




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