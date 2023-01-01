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Документальный фильм об OZZFEST будет выпущен



Penelope Spheeris в интервью The Metal Voice подтвердила, что документальный фильм про Ozzfest "We Sold Our Souls For Rock 'N' Roll" всё-таки будет выпущен:



«Я всё-таки посетила Музей Киноакадемии в августе, потому что там недавно показывали фильм "We Sold Our Souls For Rock 'N' Roll", который я сняла вместе с Sharon и Ozzy [Osbourne] 20 лет назад. И он так и не был выпущен. В нём есть BLACK SABBATH, оригинальный состав BLACK SABBATH, и SLIPKNOT, ROB ZOMBIE, SYSTEM OF A DOWN, там есть GODSMACK, FEAR FACTORY, 10 групп, а Buckethead играет на гитаре на кладбище. И это отличный фильм. И Sharon говорит, что собирается выпустить его сейчас. Спустя 20 лет.



Это как если бы вы поехали в турне на Ozzfest и увидели все эти группы. Я поехала на гастрольном автобусе, объехала около 30 городов и сняла все 10 групп. И я с уважением отношусь к этим группам. SLAYER присутствуют в фильме. В какой бы город мы ни приезжали, например, в Сан-Франциско, — мы были там. И я спрашивала: "Где я могу снять SLAYER? А, Алькатрас". Хорошо. "О, SLIPKNOT. Мы в Вашингтоне. Где я могу снять SLIPKNOT? А, Национальный монумент". И вот вы видите SLIPKNOT, прогуливающихся у Национального монумента перед Авраамом Линкольном. Я разместила их в разных местах и побывала за кулисами со всеми группами и Ozzy; я много чего сделала с Ozzy за кулисами».



Далее Spheeris рассказала, что она работала над этим фильмом три года, но он так и не был выпущен:



«Я просыпалась утром, ложилась в постель и плакала полчаса, прежде чем встать с постели, потому что фильм так и не был выпущен. А сейчас это исторический документ, посвящённый Ozzfest 1999 года».









pic.twitter.com/Tg7VnejQMH View the unreleased @TheOzzfest 1999 movie вЂњWe Sold Our Souls for Rock вЂNвЂ™ RollвЂќ featuring @BlackSabbath , directed by Penelope Spheeris https://t.co/63vaHa0Xpg





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