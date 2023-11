Документальный фильм об OZZFEST будет выпущен

сегодн€



ƒокументальный фильм об OZZFEST будет выпущен



Penelope Spheeris в интервью The Metal Voice подтвердила, что документальный фильм про Ozzfest "We Sold Our Souls For Rock 'N' Roll" всЄ-таки будет выпущен:



Ђя всЄ-таки посетила ћузей иноакадемии в августе, потому что там недавно показывали фильм "We Sold Our Souls For Rock 'N' Roll", который € сн€ла вместе с Sharon и Ozzy [Osbourne] 20 лет назад. » он так и не был выпущен. ¬ нЄм есть BLACK SABBATH, оригинальный состав BLACK SABBATH, и SLIPKNOT, ROB ZOMBIE, SYSTEM OF A DOWN, там есть GODSMACK, FEAR FACTORY, 10 групп, а Buckethead играет на гитаре на кладбище. » это отличный фильм. » Sharon говорит, что собираетс€ выпустить его сейчас. —пуст€ 20 лет.



Ёто как если бы вы поехали в турне на Ozzfest и увидели все эти группы. я поехала на гастрольном автобусе, объехала около 30 городов и сн€ла все 10 групп. » € с уважением отношусь к этим группам. SLAYER присутствуют в фильме. ¬ какой бы город мы ни приезжали, например, в —ан-‘ранциско, Ч мы были там. » € спрашивала: "√де € могу сн€ть SLAYER? ј, јлькатрас". ’орошо. "ќ, SLIPKNOT. ћы в ¬ашингтоне. √де € могу сн€ть SLIPKNOT? ј, Ќациональный монумент". » вот вы видите SLIPKNOT, прогуливающихс€ у Ќационального монумента перед јвраамом Ћинкольном. я разместила их в разных местах и побывала за кулисами со всеми группами и Ozzy; € много чего сделала с Ozzy за кулисамиї.



ƒалее Spheeris рассказала, что она работала над этим фильмом три года, но он так и не был выпущен:



Ђя просыпалась утром, ложилась в постель и плакала полчаса, прежде чем встать с постели, потому что фильм так и не был выпущен. ј сейчас это исторический документ, посв€щЄнный Ozzfest 1999 годаї.









