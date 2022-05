сегодня



Музыканты CARCASS, ATREYU, THE ACACIA STRAIN исполняют трек MEN AT WORK



Участники проекта The Two Minutes To Late Night в состав которого входят Brandon Saller (Atreyu), Tom Draper (Hands Of Goro, ex-Carcass), Griffin Landa (The Acacia Strain), Chris Hornbrook (Poison The Well) и Jordan Olds aka Gwarsenio Hall, представили собственное прочтение композиции MEN AT WORK "Who Can It Be Now?".







+0 -0



просмотров: 158