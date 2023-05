сегодня



Музыканты PRIMUS, TOOL и QUEENS OF THE STONE AGE исполнили песню TOOL



Участник TOOL и PRIMUS Danny Carey и Justin Chancellor, а также Troy Van Leeuwen из QUEENS OF THE STONE AGE исполнили композицию TOOL "Ænima" на благотворительном концерте в поддержку их друга, режиссёра, сценариста и аниматора Jimmy Hayward'a.



«Время от времени рак входит в наш мир и уносит жизни дорогих нам людей, — прокомментировал Les Claypool из PRIMUS. — Недавно такое случилось с нашим хорошим другом Jimmy Hayward'ом. За последние несколько лет он перенёс множество серьёзных операций по удалению и восстановлению крупных повреждений, полученных в результате рака, поразившего его кости. Имея на руках жену и двух маленьких детей, в это сложное время он проявил невероятное мужество и стойкость».







