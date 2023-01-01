Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 62
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 14
*Новое видео CRADLE OF FILTH 14
*METALLICA открыла мировой тур 13
*Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!» 13
*BEHEMOTH получили польский Грэмии 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 62
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



3 май 2023 : 		 Музыканты PRIMUS, TOOL и QUEENS OF THE STONE AGE исполнили песню TOOL

20 апр 2023 : 		 DEE SNIDER, JOEY TEMPEST и MIKE TRAMP выступили в рамках "Rock Meets Classic"

5 апр 2023 : 		 HEART, FAITH NO MORE, RAINBOW и ALICE COOPER в саундтреке фильма "Стражи Галактики 3"

30 мар 2023 : 		 GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALLICA, TOOL на одном фестивале

20 фев 2023 : 		 Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в список «50 ужacных альбомов блестящих исполнителей»

19 фев 2023 : 		 Специальные релизы ко дню музыкального магазина

17 фев 2023 : 		 METALLICA, RED HOT CHILI PEPPERS And BULLET FOR MY VALENTINE в саундтреке "WWE 2K23"

14 фев 2023 : 		 Участники ROB ZOMBIE, SEPULTURA, ARCH ENEMY в новом фильме MOBY

9 фев 2023 : 		 PAUL STANLEY, OZZY OSBOURNE, BILLY IDOL и JOAN JETT против принижения термина «рок-звезда»

1 фев 2023 : 		 IRON MAIDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE, SOUNDGARDEN и другие претендуют на ЗСРнР

22 янв 2023 : 		 STEVEN TYLER, STEVE PERRY, STEVIE NICKS и другие на альбоме DOLLY PARTON

10 янв 2023 : 		 Туры GUNS N’ ROSES, ROGER WATERS, IRON MAIDEN в Top-20

3 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 величайших певцов

28 дек 2022 : 		 Новое видео SLEIGHER

24 дек 2022 : 		 Открывается музей панка

21 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY, ROBIN ZANDER, LITA FORD, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH на дне рождения CRISS ANGEL

8 дек 2022 : 		 DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN среди самых успешных туров

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST претендуют на Грэмми

16 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY, JUDAS PRIEST, EPICA, AMON AMARTH, SLIPKNOT и другие в фильме о Wacken 2022

12 окт 2022 : 		 ROADRUNNER UNITED будет переиздан

8 окт 2022 : 		 ROB HALFORD, SLASH, JOHN TEMPESTA, TRACII GUNS и другие помогают котикам

22 сен 2022 : 		 Новое видео от Two Minutes To Late Night Crew

16 сен 2022 : 		 MEGADETH, SLAYER, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES, ALICE IN CHAINS и ANTHRAX в документальном фильме 1991 года

1 сен 2022 : 		 Водка от Metal Blade Records

28 авг 2022 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, DARK TRANQUILLITY на Gamescom

10 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY, PETER FRAMPTON, SEBASTIAN BACH и другие почтили память Оливии Ньютон-Джон
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Музыканты PRIMUS, TOOL и QUEENS OF THE STONE AGE исполнили песню TOOL



zoom
Участник TOOL и PRIMUS Danny Carey и Justin Chancellor, а также Troy Van Leeuwen из QUEENS OF THE STONE AGE исполнили композицию TOOL "Ænima" на благотворительном концерте в поддержку их друга, режиссёра, сценариста и аниматора Jimmy Hayward'a.

«Время от времени рак входит в наш мир и уносит жизни дорогих нам людей, — прокомментировал Les Claypool из PRIMUS. — Недавно такое случилось с нашим хорошим другом Jimmy Hayward'ом. За последние несколько лет он перенёс множество серьёзных операций по удалению и восстановлению крупных повреждений, полученных в результате рака, поразившего его кости. Имея на руках жену и двух маленьких детей, в это сложное время он проявил невероятное мужество и стойкость».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 96

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом