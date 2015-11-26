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2 фев 2022 : 		 Музыканты почтили память Джона Зазулы

2 фев 2022 : 		 Умер Джон Зазула

27 янв 2022 : 		 Умер продюсер и звукорежиссер THIN LIZZY, UFO, CRADLE OF FILTH, TONY IOMMI

25 янв 2022 : 		 Церемония Грэмми состоится весной

21 янв 2022 : 		 SODOM, MAGNUM, RAGE, VIRGIN STEELE, AXEL RUDI PELL остаются на Steamhammer/SPV

12 янв 2022 : 		 Умер Жерар Друо

11 янв 2022 : 		 JOE BONAMASSA, BILLY GIBBONS, TAYLOR HAWKINS, STEVE LUKATHER на альбоме памяти Джонни Винтера

9 янв 2022 : 		 Какими Бивис и Баттхед вернутся в этом году?

8 янв 2022 : 		 Церемония Грэмми отложена

5 янв 2022 : 		 Церемонию Грэмми собираются отложить?

2 янв 2022 : 		 Музыканты почтили память Бетти Уайт

24 дек 2021 : 		 HYPOCRISY, LAMB OF GOD, CARCASS, CRADLE OF FILTH, EXODUS в No Headbang Challenge

23 дек 2021 : 		 AXL ROSE, TOM KEIFER, MYLES KENNEDY почтили память Рона Андерсона

22 дек 2021 : 		 ANTHONY KIEDIS и DEXTER HOLLAND выступили в рамках "Above Ground"

19 дек 2021 : 		 Члены KING DIAMOND, CYNIC, ATHEIST против COVID-19

16 дек 2021 : 		 THE ROLLING STONES — первые по сборам

8 дек 2021 : 		 Музыканты Living Colour, Zeal & Ardor, The Sword исполняют FUNKADELIC

24 ноя 2021 : 		 AC/DC, DEFTONES, FOO FIGHTERS, MASTODON и другие претендуют на Грэмми

22 ноя 2021 : 		 Музыканты QUEEN, GUNS N' ROSES, MÖTLEY CRÜE почтили память Мика Рока

11 ноя 2021 : 		 HELLOWEEN, OPETH, MESHUGGAH, MSG, PRIMAL FEAR ушли на новый лейбл

2 ноя 2021 : 		 Музыканты METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN почтили память Малкольма Дома

1 ноя 2021 : 		 Благотворительный сингл от METAL HALL OF FAME

5 окт 2021 : 		 AFM Records выпустят юбилейный сборник

28 сен 2021 : 		 Один из продавцов на фестивале LOUDER THAN LIFE склеил ласты

26 сен 2021 : 		 REBEL ROCK всё

24 сен 2021 : 		 STRYPER и SKILLET в новом документальном фильме
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Музыканты почтили память Джона Зазулы



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Музыканты BLACK SABBATH, ANTHRAX, EXODUS, ANVIL, VENOM, MEGADETH and EXCITER и других групп отреагировали на известие о смерти Джона Зазулы, основателя Megaforce Records. Он умер первого февраля во Флориде в окружении своей семьи от осложнений редкого невропатического расстройства — хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (CIDP), хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и остеопении, сообщила семья.

Rockers React To Death Of MEGAFORCE RECORDS Co-Founder JON ZAZULA

























































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