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Специальные релизы ALICE COOPER, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST, DEF LEPPAR весной



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23 апреля состоится день музыкального магазина, в рамках которого будет выпущена масса раритетных изданий, доступных только в небольших музыкальных магазинах:

"We Die Young" - Alice In Chains - Legacy - 12" Vinyl - RSD Exclusive (14,350)
Cream Of The Crop 2003: Highlights - Allman Brothers Band - Peach Records  - 3 x LP - 'RSD First' (9,500)
XXX - Asia - BMG  - LP - RSD Exclusive (1,800)
Live 1979 - Bad Company - Rhino  - 2 x LP - RSD Exclusive (3,000)
Moving Pitchers - Charlie Benante - Megaforce - LP - RSD Exclusive (1,500)
Alcohol Fueled Brewtality Live - Black Label Society - eOne - 2 x LP - 'RSD First' (2,600)
Brutal Planet - Alice Cooper - eOne - 2 x LP - 'RSD First' (5,000)
Dearly Beloved - Daughtry - Dog Tree Records - 2 x LP - RSD Exclusive (1,800)
High 'n' Dry - Def Leppard - Mercury  - LP - 'RSD First' (6,000)
Dissociation - Dillinger Escape Plan - Cooking Vinyl - LP - RSD Exclusive (1,800)
Double Dose of Donington - Dio - BMG - 12" Vinyl - RSD Exclusive (2,700)
My Way - Udo Dirkschneider - Atomic Fire - 2 x LP - 'RSD First' (2,250)
L.A. Woman - The Doors - Rhino/Elektra     - 4 x LP - RSD Exclusive (11,000)
"Making A Fire" (Mark Ronson Re-Version) b/w "Chasing Birds" (Preservation Hall Jazz Band Re-Version) - Foo Fighters - RCA Records - 7" Vinyl - RSD Exclusive (9,500)
Hardware [Deluxe Edition] - Billy F Gibbons - Concord - CD Box Set - RSD Exclusive (2,000)
Live at Brixton Academy - Gojira - P & C 2013 Roadrunner Records, Inc.     - 2 x LP - RSD Exclusive (3,500)
Waking The Dead - L.A.Guns - eOne - LP - 'RSD First' (4,000)
The Tokyo Tapes - Steve Hackett - Esoteric Antenna - 3 x LP - RSD Exclusive (1,500)
Portals - Kirk Hammett - Blackened Recordings - 12" Vinyl - 'RSD First' (6,500)
Portals - Kirk Hammett - Blackened Recordings - CD - 'RSD First' (7,500)
Vol. 2  - Jazz Sabbath - Blacklake - LP - RSD Exclusive (4,000)
Acoustics - Joan Jett And The Blackhearts - Legacy - LP - RSD Exclusive (6,550)
Hero Hero - Judas Priest - eOne - 2 x LP - 'RSD First'  (4,700)
Waterloo Sunset EP - The Kinks - BMG - 12" Vinyl - RSD Exclusive (3,150)
Spit - Kittie - eOne - LP - 'RSD First' (1,700)
Lost Tapes Vol 2 - Motörhead - BMG - 2 x LP - RSD Exclusive (2,250)
Somewhere in California - Night Ranger - M-Theory Audio/Postseason Records - LP - RSD Limited Run / Regional Focus (1,000)
Wasted Time - Night Ranger - Frontiers Music - 7" Vinyl - 'RSD First' (1,500)
My Arms, Your Hearse - Opeth - Spinefarm - 2 x LP - 'RSD First' (1,500)
Live on Two Legs - Pearl Jam - Legacy - 2 x LP - 'RSD First' (20,600)
Unlimited Love - Red Hot Chili Peppers - Warner Records - 2 x LP - RSD Exclusive (5,000)
More Hot Rocks (Big Hits & Fazed Cookies) [50th Anniversary] - The Rolling Stones - ABKCO - 2 x LP - RSD Exclusive (7,200)
Revolusongs - Sepultura - BMG - LP - RSD Exclusive     (1,800)
Live At Studio 60 - Slash - BMG - 2 x LP - RSD Exclusive (2,250)
Kings & Thieves - Geoff Tate - Svart Records - 2 x LP - 'RSD First' (1,000)
Polaris - TesseracT - Kscope - LP - RSD Limited Run / Regional Focus (900)
Face The Face - Pete Townshend - Mercury Studios - 2 x LP - 'RSD First' (3,500)
It's Hard (40th Anniversary) - The Who - Polydor - 2 x LP - 'RSD First' (6,000)

Полный список доступен здесь.

ALICE COOPER, MOTГ–RHEAD, JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, DIO, L.A. GUNS, OPETH, SLASH And More To Deliver Special Releases For Record Store Day 2022




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