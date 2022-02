сегодня



Специальные релизы ALICE COOPER, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST, DEF LEPPAR весной



23 апреля состоится день музыкального магазина, в рамках которого будет выпущена масса раритетных изданий, доступных только в небольших музыкальных магазинах:



"We Die Young" - Alice In Chains - Legacy - 12" Vinyl - RSD Exclusive (14,350)

Cream Of The Crop 2003: Highlights - Allman Brothers Band - Peach Records - 3 x LP - 'RSD First' (9,500)

XXX - Asia - BMG - LP - RSD Exclusive (1,800)

Live 1979 - Bad Company - Rhino - 2 x LP - RSD Exclusive (3,000)

Moving Pitchers - Charlie Benante - Megaforce - LP - RSD Exclusive (1,500)

Alcohol Fueled Brewtality Live - Black Label Society - eOne - 2 x LP - 'RSD First' (2,600)

Brutal Planet - Alice Cooper - eOne - 2 x LP - 'RSD First' (5,000)

Dearly Beloved - Daughtry - Dog Tree Records - 2 x LP - RSD Exclusive (1,800)

High 'n' Dry - Def Leppard - Mercury - LP - 'RSD First' (6,000)

Dissociation - Dillinger Escape Plan - Cooking Vinyl - LP - RSD Exclusive (1,800)

Double Dose of Donington - Dio - BMG - 12" Vinyl - RSD Exclusive (2,700)

My Way - Udo Dirkschneider - Atomic Fire - 2 x LP - 'RSD First' (2,250)

L.A. Woman - The Doors - Rhino/Elektra - 4 x LP - RSD Exclusive (11,000)

"Making A Fire" (Mark Ronson Re-Version) b/w "Chasing Birds" (Preservation Hall Jazz Band Re-Version) - Foo Fighters - RCA Records - 7" Vinyl - RSD Exclusive (9,500)

Hardware [Deluxe Edition] - Billy F Gibbons - Concord - CD Box Set - RSD Exclusive (2,000)

Live at Brixton Academy - Gojira - P & C 2013 Roadrunner Records, Inc. - 2 x LP - RSD Exclusive (3,500)

Waking The Dead - L.A.Guns - eOne - LP - 'RSD First' (4,000)

The Tokyo Tapes - Steve Hackett - Esoteric Antenna - 3 x LP - RSD Exclusive (1,500)

Portals - Kirk Hammett - Blackened Recordings - 12" Vinyl - 'RSD First' (6,500)

Portals - Kirk Hammett - Blackened Recordings - CD - 'RSD First' (7,500)

Vol. 2 - Jazz Sabbath - Blacklake - LP - RSD Exclusive (4,000)

Acoustics - Joan Jett And The Blackhearts - Legacy - LP - RSD Exclusive (6,550)

Hero Hero - Judas Priest - eOne - 2 x LP - 'RSD First' (4,700)

Waterloo Sunset EP - The Kinks - BMG - 12" Vinyl - RSD Exclusive (3,150)

Spit - Kittie - eOne - LP - 'RSD First' (1,700)

Lost Tapes Vol 2 - Motörhead - BMG - 2 x LP - RSD Exclusive (2,250)

Somewhere in California - Night Ranger - M-Theory Audio/Postseason Records - LP - RSD Limited Run / Regional Focus (1,000)

Wasted Time - Night Ranger - Frontiers Music - 7" Vinyl - 'RSD First' (1,500)

My Arms, Your Hearse - Opeth - Spinefarm - 2 x LP - 'RSD First' (1,500)

Live on Two Legs - Pearl Jam - Legacy - 2 x LP - 'RSD First' (20,600)

Unlimited Love - Red Hot Chili Peppers - Warner Records - 2 x LP - RSD Exclusive (5,000)

More Hot Rocks (Big Hits & Fazed Cookies) [50th Anniversary] - The Rolling Stones - ABKCO - 2 x LP - RSD Exclusive (7,200)

Revolusongs - Sepultura - BMG - LP - RSD Exclusive (1,800)

Live At Studio 60 - Slash - BMG - 2 x LP - RSD Exclusive (2,250)

Kings & Thieves - Geoff Tate - Svart Records - 2 x LP - 'RSD First' (1,000)

Polaris - TesseracT - Kscope - LP - RSD Limited Run / Regional Focus (900)

Face The Face - Pete Townshend - Mercury Studios - 2 x LP - 'RSD First' (3,500)

It's Hard (40th Anniversary) - The Who - Polydor - 2 x LP - 'RSD First' (6,000)



Полный список доступен здесь.







+2 -0



просмотров: 367