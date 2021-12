24 дек 2021



HYPOCRISY, LAMB OF GOD, CARCASS, CRADLE OF FILTH, EXODUS в No Headbang Challenge



Nuclear Blast Records запустили No Headbang Challenge:



«Поскольку Рождество не за горами, мы решили вспомнить некоторые видеоролики, выпущенные нами в этом году. Но это не просто обычный монтаж. Это соревнование Nuclear Blast No Headbang Challenge! Правила просты: не трясти головой, не кивать головой, не постукивать пальцами ног. Постарайтесь не реагировать на видео в нашем испытании и дайте нам знать, как далеко вы продвинетесь, прежде чем не сможете удержаться от хэдбенгинга!»







