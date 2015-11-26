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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 96

*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 53
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 49
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 43
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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24 дек 2021 : 		 HYPOCRISY, LAMB OF GOD, CARCASS, CRADLE OF FILTH, EXODUS в No Headbang Challenge

23 дек 2021 : 		 AXL ROSE, TOM KEIFER, MYLES KENNEDY почтили память Рона Андерсона

22 дек 2021 : 		 ANTHONY KIEDIS и DEXTER HOLLAND выступили в рамках "Above Ground"

19 дек 2021 : 		 Члены KING DIAMOND, CYNIC, ATHEIST против COVID-19

16 дек 2021 : 		 THE ROLLING STONES — первые по сборам

8 дек 2021 : 		 Музыканты Living Colour, Zeal & Ardor, The Sword исполняют FUNKADELIC

24 ноя 2021 : 		 AC/DC, DEFTONES, FOO FIGHTERS, MASTODON и другие претендуют на Грэмми

22 ноя 2021 : 		 Музыканты QUEEN, GUNS N' ROSES, MÖTLEY CRÜE почтили память Мика Рока

11 ноя 2021 : 		 HELLOWEEN, OPETH, MESHUGGAH, MSG, PRIMAL FEAR ушли на новый лейбл

2 ноя 2021 : 		 Музыканты METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN почтили память Малкольма Дома

1 ноя 2021 : 		 Благотворительный сингл от METAL HALL OF FAME

5 окт 2021 : 		 AFM Records выпустят юбилейный сборник

28 сен 2021 : 		 Один из продавцов на фестивале LOUDER THAN LIFE склеил ласты

26 сен 2021 : 		 REBEL ROCK всё

24 сен 2021 : 		 STRYPER и SKILLET в новом документальном фильме

20 авг 2021 : 		 LIVE NATION Canada будут требовать вакцинный паспорт

18 авг 2021 : 		 Metal Blade выпустили пиво

17 авг 2021 : 		 LIVE NATION будут требовать вакцинный паспорт и от артистов

15 авг 2021 : 		 AEG будут требовать сертификат о вакцинации

15 авг 2021 : 		 Фестивали LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK и INKCARCERATION будут требовать сертификат о вакцинации

13 авг 2021 : 		 Нет данных, что LOLLAPALOOZA 2021 вызвала вспышку заболеваний

11 авг 2021 : 		 BLAZE BAYLEY, PAUL DI'ANNO, BRUCE KULICK, ERIC CARR, MARTY FRIEDMAN, TRIUMPH, STRYPER будут включены в Metal Hall Of Fame 2021

2 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES, ANN WILSON, JOHN WETTON, MOLLY HATCHET записали песни THE BEATLES

24 июл 2021 : 		 QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL в списке самых оплачиваемых музыкантов 2020

24 июл 2021 : 		 Барабанщик MEGADETH и гитарист KATATONIA / BLOODBATH выпустили сингл

23 июл 2021 : 		 На концерт за $20
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|||| 24 дек 2021

HYPOCRISY, LAMB OF GOD, CARCASS, CRADLE OF FILTH, EXODUS в No Headbang Challenge



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Nuclear Blast Records запустили No Headbang Challenge:

«Поскольку Рождество не за горами, мы решили вспомнить некоторые видеоролики, выпущенные нами в этом году. Но это не просто обычный монтаж. Это соревнование Nuclear Blast No Headbang Challenge! Правила просты: не трясти головой, не кивать головой, не постукивать пальцами ног. Постарайтесь не реагировать на видео в нашем испытании и дайте нам знать, как далеко вы продвинетесь, прежде чем не сможете удержаться от хэдбенгинга!»

HYPOCRISY, LAMB OF GOD, CARCASS, CRADLE OF FILTH, EXODUS, PAIN And More Featured In Nuclear Blast's 2021 No Headbang Challenge; Video



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