сегодня



Участники METALLICA, MEGADETH, EXODUS и Y&T в новом документальном фильме



Шестого октября состоится релиз документального фильма "Bay Area Godfathers", который выйдет в рамках серии "Inside Metal". Режиссёром был Bob Nalbandian, продюсером материала выступал Warren Croyle. В фильме будут обширные интервью с иконами этого региона и знаковыми людьми в индустрии — музыкантами, менеджерами, журналистами и представителями лейблов. "Bay Area Godfathers" разделена на две части (вторая выйдет отдельно), и это будет четвёртый фильм из серии "Inside Metal", в рамках которой ранее уже выходили "Pioneers Of L.A. Hard Rock & Metal", "L.A. Metal Scene Explodes" и "The Rise Of L.A. Thrash Metal". Трейлер к фильму доступен ниже.



В фильме принимали участие Lars Ulrich (METALLICA), Dave Meniketti (Y&T), Steve "Zetro" Souza и Tom Hunting (EXODUS), David Ellefson (MEGADETH), Dave Lombardo (SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES), Eric Peterson (TESTAMENT) и многие другие.























