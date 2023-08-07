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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 22
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20 апр 2023 : 		 DEE SNIDER, JOEY TEMPEST и MIKE TRAMP выступили в рамках "Rock Meets Classic"

5 апр 2023 : 		 HEART, FAITH NO MORE, RAINBOW и ALICE COOPER в саундтреке фильма "Стражи Галактики 3"

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17 фев 2023 : 		 METALLICA, RED HOT CHILI PEPPERS And BULLET FOR MY VALENTINE в саундтреке "WWE 2K23"

14 фев 2023 : 		 Участники ROB ZOMBIE, SEPULTURA, ARCH ENEMY в новом фильме MOBY

9 фев 2023 : 		 PAUL STANLEY, OZZY OSBOURNE, BILLY IDOL и JOAN JETT против принижения термина «рок-звезда»

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10 янв 2023 : 		 Туры GUNS N’ ROSES, ROGER WATERS, IRON MAIDEN в Top-20

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28 дек 2022 : 		 Новое видео SLEIGHER

24 дек 2022 : 		 Открывается музей панка

21 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY, ROBIN ZANDER, LITA FORD, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH на дне рождения CRISS ANGEL
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Wacken Open Air 2024 продан за рекордное время



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Организаторы Wacken Open Air 2024 сообщили о том, что все билеты на фестиваль, который пройдет с тридцать первого июля по третье августа, проданы:

«Все билеты (Faster & Harder) на W:O:A 2024 полностью распроданы за рекордное время — 4,5 часа!

Мы более чем благодарны и признательны за ваше доверие!

Особенно после сложного старта фестиваля этим летом, когда часть нашей металлической семьи не смогла отпраздновать его вместе с нами, мы очень ценим, что сообщество поддерживает нас и держится вместе. Тот факт, что все 85 000 билетов уже разошлись, просто поражает! Вы - лучшие фанаты в мире! Так что мы с нетерпением ждем следующего года, чтобы провести с вами еще одну супер-металлическую вечеринку.

Поскольку некоторые платежи в настоящее время все еще не прошли, в ближайшие часы еще можно будет приобрести отдельные билеты - так что не стесняйтесь попытать счастья на сайте

Спасибо за вашу невероятную преданность, поддержку и доверие, которое вы нам оказываете!

В следующем году мы начнем новый сезон под девизом Warlocks & Witches, так что следите за тем, что мы придумаем для вас!»

Wacken Open Air 2024 - Featuring SCORPIONS, AMON AMARTH - Sells Out In Record Time




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7 авг 2023
Saint Portnoy
А тракторы подготовили?

просмотров: 146

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