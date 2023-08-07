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Wacken Open Air 2024 продан за рекордное время



Организаторы Wacken Open Air 2024 сообщили о том, что все билеты на фестиваль, который пройдет с тридцать первого июля по третье августа, проданы:



«Все билеты (Faster & Harder) на W:O:A 2024 полностью распроданы за рекордное время — 4,5 часа!



Мы более чем благодарны и признательны за ваше доверие!



Особенно после сложного старта фестиваля этим летом, когда часть нашей металлической семьи не смогла отпраздновать его вместе с нами, мы очень ценим, что сообщество поддерживает нас и держится вместе. Тот факт, что все 85 000 билетов уже разошлись, просто поражает! Вы - лучшие фанаты в мире! Так что мы с нетерпением ждем следующего года, чтобы провести с вами еще одну супер-металлическую вечеринку.



Поскольку некоторые платежи в настоящее время все еще не прошли, в ближайшие часы еще можно будет приобрести отдельные билеты - так что не стесняйтесь попытать счастья на сайте



Спасибо за вашу невероятную преданность, поддержку и доверие, которое вы нам оказываете!



В следующем году мы начнем новый сезон под девизом Warlocks & Witches, так что следите за тем, что мы придумаем для вас!»







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