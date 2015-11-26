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14 ноя 2020 : 		 SKYLINE исполняют AC/DC, OZZY OSBOURNE

13 ноя 2020 : 		 JIMMY PAGE, RANDY BACHMAN, JOHN FOGERTY в документальном фильме "The Ventures: Stars On Guitars"

5 ноя 2020 : 		 AYREON, BLACK STONE CHERRY, CROBOT и другие на рождественском ЕР

30 окт 2020 : 		 Участники ALICE IN CHAINS, ANTHRAX и MASTODON исполняют песню SOUNDGARDEN

30 окт 2020 : 		 ANAAL NATHRAKH, ANGEL WITCH, BOLT THROWER в саундтреке к игре от Ubisoft

30 сен 2020 : 		 Участники METALLICA, MEGADETH, EXODUS и Y&T в новом документальном фильме

22 сен 2020 : 		 SLIPKNOT, BRING ME THE HORIZON, RAMMSTEIN получили Heavy Music Awards

28 авг 2020 : 		 Музыканты PANTERA, SLAYER, ATHEIST, NILE, POSSESSED, TESTAMENT, SEPULTURA, ICED EARTH в благотворительном треке

27 авг 2020 : 		 Музыканты METALLICA, MEGADETH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS в документальном фильме о Flying V

13 авг 2020 : 		 Рокеры отреагировали на решение Байдена по Камале Харрис

5 авг 2020 : 		 Новый документальный фильм об андеграундной сцене Вьетнама

2 авг 2020 : 		 PEARL JAM, THE ROLLING STONES, AEROSMITH требуют определить правила использования музыки в политических целях

29 июл 2020 : 		 Пазлы IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC выйдут осенью

19 июл 2020 : 		 Звездное видео FRONTIERS ALL STARS

11 июл 2020 : 		 BLIND GUARDIAN, KREATOR, HEAVEN SHALL BURN и другие в рамках виртуального Wacken Open Air 2020

9 июл 2020 : 		 Архивное видео фестиваля Keep It True

3 июл 2020 : 		 Более 1500 британских музыкантов обратились к правительству

1 июл 2020 : 		 Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND выпустят диск

29 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA в документальном фильме о журнале Creem

25 июн 2020 : 		 Независимые металл-фестивали проведут онлайн-концерт

13 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

11 июн 2020 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, SOILWORK и DARK TRANQUILLITY записали партии для игры

9 июн 2020 : 		 Новые виды пауков названы в честь участников IRON MAIDEN, SCORPIONS, DEF LEPPARD и ANGRA

6 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

18 май 2020 : 		 Участники WHITESNAKE, SEPULTURA, Ex-KISS в кавер-версии POLICE

17 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND
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SKYLINE исполняют AC/DC, OZZY OSBOURNE



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Видео с выступления группы SKYLINE, в состав которой входит один из организаторов Wacken Open Air Thomas Jensen, состоявшегося в 2019 году, доступно ниже:

"Shot Down In Flames" (AC/DC, with Thomas Jensen)
"Crazy Train" (Ozzy Osbourne, with Gus G.)
"This is W:O:A"

SKYLINE Perform AC/DC, OZZY OSBOURNE Classics Live At Wacken Open Air 2019; Pro-Shot Video



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