SKYLINE исполняют AC/DC, OZZY OSBOURNE



Видео с выступления группы SKYLINE, в состав которой входит один из организаторов Wacken Open Air Thomas Jensen, состоявшегося в 2019 году, доступно ниже:



"Shot Down In Flames" (AC/DC, with Thomas Jensen)

"Crazy Train" (Ozzy Osbourne, with Gus G.)

"This is W:O:A"







