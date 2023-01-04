3 янв 2023



OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 величайших певцов



Ozzy Osbourne (BLACK SABBATH), Rob Halford (JUDAS PRIEST),A xl Rose (GUNS N' ROSES), Ronnie James Dio (BLACK SABBATH, RAINBOW, DIO), Robert Plant (LED ZEPPELIN), Chris Cornell (SOUNDGARDEN) и Steve Perry (JOURNEY) вошли в число вокалистов, которые попали в список 200 величайших певцов всех времён по версии Rolling Stone.



Издание ожидало жалоб от поклонников, не согласных с выбором Rolling Stone, написав в предисловии:



«Прежде чем вы начнёте читать (и комментировать), имейте в виду, что это список величайших певцов, а не список величайших голосов. Талант впечатляет; гений — это трансцендентная величина. Конечно, многие из представленных здесь людей родились с выдающимися голосовыми данными, идеальной подачей и безграничным диапазоном. У других более грубые, странные или нежные инструменты... В любом случае, для нас важнее всего были оригинальность, влияние, масштаб каталога исполнителя и широта его музыкального наследия».

Рок-певцы, включённые в список Rolling Stone:



#12 - John Lennon

#14 - Freddie Mercury

#26 - Paul McCartney

#32 - David Bowie

#52 - Mick Jagger

#63 - Robert Plant

#80 - Chris Cornell

#82 - Steve Perry

#105 - Eddie Vedder

#109 - Roger Daltrey

#112 - Ozzy Osbourne

#129 - Rob Halford

#134 - Axl Rose

#165 - Ronnie James Dio

#176 - Iggy Pop

#181 - Bob Seger

#199 - Glenn Danzig







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