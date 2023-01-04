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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
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|||| 3 янв 2023

OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 величайших певцов



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Ozzy Osbourne (BLACK SABBATH), Rob Halford (JUDAS PRIEST),A xl Rose (GUNS N' ROSES), Ronnie James Dio (BLACK SABBATH, RAINBOW, DIO), Robert Plant (LED ZEPPELIN), Chris Cornell (SOUNDGARDEN) и Steve Perry (JOURNEY) вошли в число вокалистов, которые попали в список 200 величайших певцов всех времён по версии Rolling Stone.

Издание ожидало жалоб от поклонников, не согласных с выбором Rolling Stone, написав в предисловии:

«Прежде чем вы начнёте читать (и комментировать), имейте в виду, что это список величайших певцов, а не список величайших голосов. Талант впечатляет; гений — это трансцендентная величина. Конечно, многие из представленных здесь людей родились с выдающимися голосовыми данными, идеальной подачей и безграничным диапазоном. У других более грубые, странные или нежные инструменты... В любом случае, для нас важнее всего были оригинальность, влияние, масштаб каталога исполнителя и широта его музыкального наследия».
Рок-певцы, включённые в список Rolling Stone:

#12 - John Lennon
#14 - Freddie Mercury
#26 - Paul McCartney
#32 - David Bowie
#52 - Mick Jagger
#63 - Robert Plant
#80 - Chris Cornell
#82 - Steve Perry
#105 - Eddie Vedder
#109 - Roger Daltrey
#112 - Ozzy Osbourne
#129 - Rob Halford
#134 - Axl Rose
#165 - Ronnie James Dio
#176 - Iggy Pop
#181 - Bob Seger
#199 - Glenn Danzig




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КомментарииСкрыть/показать 21 )

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4 янв 2023
M
Marvin
Как-то странно составлен список.... Хэлфорд на 129 месте, а должен быть однозначно намного выше. Данциг... ладно, пусть будет. А вот что Оззи в этом списке делает, ума не приложу. Даже оговорка о том, что это список величайших певцов, а не величайших голосов, мало что дает.
4 янв 2023
graillyc
Кто-нибудь оригинал смотрел? Там действительно нет Моррисона?
Это даже смешно, если рили так. Особенно с учетом их комментария про трансцендентность гения)
4 янв 2023
graillyc
graillyc, upd: ну да, лол
4 янв 2023
R
Reflection
Видеть Оззи в рейтинге певцов выше, чем Дио и Хэлфорд, немного странно, конечно. Но, с точки зрения общего влияния и медийности, это не лишено смысла.
Like!1
4 янв 2023
R
Ravenside
Любой подобный список почти всегда либо субъективизм, либо условность, либо конъюнктура. Всегда будут вопросы: а каков критерий, а судьи кто, и "что это за певец, которого мы первый раз слышим? - Да просто он нравится нашему главному редактору". Или "а вот эта непонятная певица кто такая? Да она соседка нашего дизайнера. "
В сети список довольно много пользователей захейтили. Первая 10-ка выглядит как повесточка, хотя музыканты достойные. Бейонсе идет выше, чем Меркури, а Адель или, например, покойная Алия, значительно выше Джаггера, Планта или Тины Тернер. Да и вообще - это ТОП конкретного журнала конкретной страны - одним списком больше, другим меньше. Селин Дион или Джефф Тейт хуже петь не стали из-за того, что не оказались в этом списочке.
Like!3
4 янв 2023
M
Marvin
Ravenside, естественно. Любой топ, рейтинг, список вЯличайших)) не важно, кого - вокалистов, гитаристов, киноактеров и т.д. и т.п. говорит только об одном - о личных вкусах того, кто этот список составлял, не более и не менее. Это не хорошо и не плохо, это просто так есть, хоть с объективной, хоть с субъективной точки зрения. Так что полностью согласен - одним топом больше, одним меньше, какая, собственно говоря, разница? Условно говоря, если подобный топ вокалистов буду составлять я , то несомненно, что выглядеть он будет совершенно иначе - имею мнение, хрен оспоришь)) Личная скромность и чувство такта :-))), разумеется, не позволят мне поставить в первую сотню себя любимого, хотя берусь утверждать, что как вокалист ваш покорный слуга таки сильнее того же Оззи.
Like!1
4 янв 2023
gravitgroove
Там Кобейна на 36 и Дилан (это козлиное блеяние) на 15. Но хоть Литл Ричард на 11. А вообще, в первой десятке полностью отсутствуют белые, лол, ну, если только 1/2 Марая Кэри.
4 янв 2023
В
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, даже интересно стало, кого из черных ребят разместили в первой десятке, что все так недовольны, открыл этот список. Мое мнение - все вполне там заслуженно оказались, кроме Бейонсе на 8-м месте. А все остальные действительно классные певцы и артисты.
4 янв 2023
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, слушай, в первой десятке по-хорошему должен был быть Синатра, потому что он оказал в штатах неимоверное влияние, наряду с Элвисом, если ты не забыл. Рэй Чарльз в первой десятке - это хорошо, как и хорошо бы в ней увидеть Джэймса Брауна или Чака Бэрри , раз на то пошло дело, а так список специфичен весьма, потому что вместо какой-нить срани типа Айлиш можно было бы добавить Ника Дрейка или динозавра Ледбилли, которых в списке точно нет. Возможно, я пропустил, но не заметил Моррисона и Стинга, а так же Джорджа Клинтона (если их там нет, то это пзц! Хотя чего уж там! Нет Ледбилли и Вуди Гатри).
4 янв 2023
В
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, я настолько обожаю все(го лишь) 3 альбома Ника Дрейка, что готов орать о том, что он должен быть на первом месте... Ладно, я бы его в первую пятёрку песенников как минимум засунул. И все имена выше тобой упомянутые - все они заслуженные ребята, они все заслуживают быть в этом месте. Одна "yeah" Моррисона перед последним куплетом Light My Fire выносит всю дискографию музыкальной продукции строчки №8.
Like!1
4 янв 2023
B
BasterBaster
Позорные звуки (предположительно издаваемые орально) Боба Дилана на 15 месте, а Steve Perry на 82. Угар)))
"для нас важнее всего были оригинальность, влияние, масштаб каталога исполнителя и широта его музыкального наследия"
Ну и назвали бы это рейтинг "великих оригиналов широчайшего музыкального наследия", а не "200 Best Singers of All Time" Чего придуряться-то)
Ну и первая десятка сплопшной BLM. Где Синатра в первой десятке? Если уж всех жанров берёте то например Пласидо Доминго ни на кого не повлиял? Широта наследия не та, или вокал не устраивает? Журнал "роллинг стоун" как обычно - ангажированные клоуны)
4 янв 2023
f
freeze2
Все эти рейтинги музыкантов основаны скорее на популярности и харизматичности, нежели на реальных талантах и навыках!
4 янв 2023
В
Вашингтон Ирвинг
freeze2, харизма - неотъемлемая часть настоящего таланта)
Like!1
4 янв 2023
f
freeze2
Вашингтон Ирвинг, я имел в виду талант как конкретный практический атрибут - сильный голос или виртуозная игра на инструменте
Like!1
4 янв 2023
В
Вашингтон Ирвинг
freeze2, да, я понял, что ты про исключительное мастерство)
4 янв 2023
F
Fo0x
Леннон выше Меркьюри, а Боуи выше Планта? Хорошая шутка.
Like!2
4 янв 2023
M
Marvin
А интересно, ежели автору подкинуть каверы в исполнении нашей группы, в которой я стою у микрофона, куда он бы нас засунул? Чисто теоретически, без претензий на что бы то ни было?

https://www.dropbox.com/s/3ng4pt34vyxannf/Yngwie%20Malmsteen%20-%20I%20Am%20a%20Viking%20%28Full%20Cover%29.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/tclr5l2jzpo4q6t/Iced%20Earth%20-%20Dracula%20%28Vocal%20Cover%29.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/u8pt9duvyn4bq87/Black%20Sabbath%20-%20Headless%20Cross%20%28Vocal%20Cover%29.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/efqvyvyazoaimqi/She%27s%20Gone%20%28Vocal%20cover%29.mp3?dl=0
Like!2
4 янв 2023
P
PavelFrolov
Все понятно: "оригинальность, влияние, масштаб каталога исполнителя и широта его музыкального наследия", - вы хотели создать крутой список. Почему? Потому что вы Roling Stone - воплощение крутости. Но вот кто вас делает такими крутыми? Вот как раз эти люди из вашего списка. И они же делают ваш список крутым. Они как гарант крутости. Не будет их в списке - и список окажется полной туфтой. И, не добавив всего одного человека в список, вы превратили этот список в туфту.
5 янв 2023
N
NickAfon
знатно РС тролльнули. обсуждать даже нечего. абсолютно. подлаживаться под их манипулятивную повестку? да с чего бы? у нас на ДС есть свой список? заведите, проголосую
Like!1
5 янв 2023
gravitgroove
NickAfon, это правильная мысль. Нужно все самим делать. А тут даже не было голосования лучшего-худшего альбома 2022

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