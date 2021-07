сегодня



QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL в списке самых оплачиваемых музыкантов 2020



QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL, KISS и AEROSMITH попали в списки Billboard среди самых высокооплачиваемых музыкантов 2020 года. Возглавила список TAYLOR SWIFT, за ней следует POST MALONE и Céline Dion.



No. 4: EAGLES ($16.4 million)

Streaming: $2.7M

Sales: $970K

Publishing: $1.2M

Touring: $11.4M



No. 7: QUEEN ($13.2 million)

Streaming: $5.5M

Sales: $5.3M

Publishing: $2.4M

Touring: $0



No. 13 AC/DC ($10.1 million)

Streaming: $4.3M

Sales: $4M

Publishing: $1.8M

Touring: $0



No. 18 METALLICA ($9 million)

Streaming: $3.9M

Sales: $3.7M

Publishing: $1.4M

Touring: $0



No. 20 PINK FLOYD ($8.8 million)

Streaming: $3.2M

Sales: $4.3M

Publishing: $1.3M

Touring: $0



No. 32 TOOL ($6.17 million)

Streaming: $823.4K

Sales: $557K

Publishing: $611K

Touring: $4.2M



No. 33 KISS ($6 million)

Streaming: $431K

Sales: $348K

Publishing: $194.5K

Touring: $5M



No. 34 THE ROLLING STONES ($5.69 million)

Streaming: $2.97M

Sales: $1.8M

Publishing: $1.17M

Touring: $0



No. 40 AEROSMITH ($5.35 million)

Streaming: $1.33M

Sales: $564K

Publishing: $840K

Touring: $2.7M







