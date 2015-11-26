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24 июл 2021 : 		 QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL в списке самых оплачиваемых музыкантов 2020

24 июл 2021 : 		 Барабанщик MEGADETH и гитарист KATATONIA / BLOODBATH выпустили сингл

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25 июн 2021 : 		 Видео с первого постковидного британского фестиваля

24 июн 2021 : 		 THE CYBERTRONIC SPREE и участники THE IRON MAIDENS, POISON THE WELL, MUTOID MAN исполняют тему из «Трансформеров»

21 июн 2021 : 		 DOWNLOAD PILOT посетили 10 000

18 июн 2021 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, SCORPIONS и NINE INCH NAILS — среди 350 артистов, кто выступит на Hellfest 2022

17 июн 2021 : 		 Мини-фестиваль от WACKEN OPEN AIR

11 июн 2021 : 		 SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, ROB ZOMBIE, CHEVELLE выступят на Rocklahoma

11 июн 2021 : 		 Summer Breeze, Bang Your Head!!! — всё. В 2021-м

9 июн 2021 : 		 MARILLION, ALAN PARSONS, TRANSATLANTIC, AL DI MEOLA станут хедлайнерами Cruise To The Edge 2022

8 июн 2021 : 		 JUDAS PRIEST, LIMP BIZKIT и ROSE TATTOO на Wacken 2022

2 июн 2021 : 		 WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м

1 июн 2021 : 		 ROTTING CHRIST, SÓLSTAFIR, CANNABIS CORPSE и другие в финальной версии Slay At Home

25 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, ROBERT PLANT, JIMMY PAGE, BRIAN MAY среди самых богатых британских музыкантов

24 май 2021 : 		 Трейлер фильма с участием THE WHO, THE ROLLING STONES

21 май 2021 : 		 GRETA VAN FLEET и THE HU выступят в рамках Austin City Limits Music Festival

20 май 2021 : 		 METALLICA, NINE INCH NAILS And DISTURBED будут хэдлайнерами WELCOME TO ROCKVILLE

19 май 2021 : 		 LAMB OF GOD, I PREVAIL, STEEL PANTHER, SEVENDUST, P.O.D. на ShipRocked 2022
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QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL в списке самых оплачиваемых музыкантов 2020



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QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL, KISS и AEROSMITH попали в списки Billboard среди самых высокооплачиваемых музыкантов 2020 года. Возглавила список TAYLOR SWIFT, за ней следует POST MALONE и Céline Dion.

No. 4: EAGLES ($16.4 million)
Streaming: $2.7M
Sales: $970K
Publishing: $1.2M
Touring: $11.4M

No. 7: QUEEN ($13.2 million)
Streaming: $5.5M
Sales: $5.3M
Publishing: $2.4M
Touring: $0

No. 13 AC/DC ($10.1 million)
Streaming: $4.3M
Sales: $4M
Publishing: $1.8M
Touring: $0

No. 18 METALLICA ($9 million)
Streaming: $3.9M
Sales: $3.7M
Publishing: $1.4M
Touring: $0

No. 20 PINK FLOYD ($8.8 million)
Streaming: $3.2M
Sales: $4.3M
Publishing: $1.3M
Touring: $0

No. 32 TOOL ($6.17 million)
Streaming: $823.4K
Sales: $557K
Publishing: $611K
Touring: $4.2M

No. 33 KISS ($6 million)
Streaming: $431K
Sales: $348K
Publishing: $194.5K
Touring: $5M

No. 34 THE ROLLING STONES ($5.69 million)
Streaming: $2.97M
Sales: $1.8M
Publishing: $1.17M
Touring: $0

No. 40 AEROSMITH ($5.35 million)
Streaming: $1.33M
Sales: $564K
Publishing: $840K
Touring: $2.7M

QUEEN, METALLICA, AC/DC And TOOL Make BILLBOARD



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