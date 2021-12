сегодня



ANTHONY KIEDIS и DEXTER HOLLAND выступили в рамках "Above Ground"



Anthony Kiedis (RED HOT CHILI PEPPERS) и Dexter Holland (THE OFFSPRING) стали неожиданными гостями на выступлении в рамках благотворительного мероприятия "Above Ground", которое придумали гитарист Dave Navarro (JANE'S ADDICTION) и Billy Morrison (BILLY IDOL), оно проходило в Fonda Theatre, Голливуд, Калифорния. Они присоединились к звёздному составу: Perry Farrell'y (JANE'S ADDICTION), Etty Lau Farrell, Corey Taylor'y (SLIPKNOT), Mark'y McGrath'y и Franky Perez'y. Выручка от мероприятия будет передана в фонд MusiCares — ведущую музыкальную благотворительную организацию, которая выступает в качестве страховочной компании для музыкального сообщества.



















+0 -0



просмотров: 100