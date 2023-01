сегодня



STEVEN TYLER, STEVE PERRY, STEVIE NICKS и другие на альбоме DOLLY PARTON



DOLLY PARTON в рамках недавней беседы с "The View" рассказала о гостях на своей новой рок-пластинке "Rock Star":



«Если я хочу находиться в Зале славы рок-н-ролла, мне лучше сделать что-то, чтобы заслужить это. Поэтому я создаю рок-н-ролльный альбом, и на альбоме будет много рок-звёзд, которых я встретила в тот вечер».



Ведущая "The View" Джой Бехар спросила Parton, будет ли вокалист THE ROLLING STONES Mick Jagger представлен на её кавер-версии песни "Satisfaction", на что та ответила:



«Я делаю всё возможное, чтобы уговорить его, но я всё равно исполнила его песню. Я думаю, что на этой песне со мной будут петь Пинк и Брэнди Карлайл.



Со мной будут петь такие великие артисты, как Paul McCartney. Stevie Nicks, мы только вчера закончили запись этой композиции».



Parton также сообщила, что John Fogerty, Steve Perry и Steven Tyler будут участвовать в работе над альбомом:



«Многие знаковые исполнителей будут участвовать в записи. И я с нетерпением этого жду. Я даже собираюсь пригласить Шер. У меня есть для неё песня. Мы пытались подобрать подходящую вещь, но это будет очень интересно».



В прошлом месяце Партон заявила, что хочет, чтобы в проекте, который выйдет в конце этого года, принял участие Элтон Джон. До этого икона кантри выразила желание, чтобы на альбоме воссоединились участники LED ZEPPELIN Jimmy Page и Robert Plant.







