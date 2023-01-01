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STEVEN TYLER, STEVE PERRY, STEVIE NICKS и другие на альбоме DOLLY PARTON



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DOLLY PARTON в рамках недавней беседы с "The View" рассказала о гостях на своей новой рок-пластинке "Rock Star":

«Если я хочу находиться в Зале славы рок-н-ролла, мне лучше сделать что-то, чтобы заслужить это. Поэтому я создаю рок-н-ролльный альбом, и на альбоме будет много рок-звёзд, которых я встретила в тот вечер».

Ведущая "The View" Джой Бехар спросила Parton, будет ли вокалист THE ROLLING STONES Mick Jagger представлен на её кавер-версии песни "Satisfaction", на что та ответила:

«Я делаю всё возможное, чтобы уговорить его, но я всё равно исполнила его песню. Я думаю, что на этой песне со мной будут петь Пинк и Брэнди Карлайл.

Со мной будут петь такие великие артисты, как Paul McCartney. Stevie Nicks, мы только вчера закончили запись этой композиции».

Parton также сообщила, что John Fogerty, Steve Perry и Steven Tyler будут участвовать в работе над альбомом:

«Многие знаковые исполнителей будут участвовать в записи. И я с нетерпением этого жду. Я даже собираюсь пригласить Шер. У меня есть для неё песня. Мы пытались подобрать подходящую вещь, но это будет очень интересно».

В прошлом месяце Партон заявила, что хочет, чтобы в проекте, который выйдет в конце этого года, принял участие Элтон Джон. До этого икона кантри выразила желание, чтобы на альбоме воссоединились участники LED ZEPPELIN Jimmy Page и Robert Plant.




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