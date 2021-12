сегодня



Музыканты Living Colour, Zeal & Ardor, The Sword исполняют FUNKADELIC



Проект "Two Minutes To Late Night" вернулся с новой кавер-версией — на этот раз это композиция FUNKADELIC “Hit It And Quit It”.



Вокал: Manuel Gagneux (Zeal & Ardor)

Вокал: Emily Panic (‘Ghosts To Show You Podcast‘)

Гитара: Vernon Reid (Living Colour)

Гитара: Jordan “Gwarsenio Hall” Olds

Гитара: Bryan Giles (Red Fang)

Бас: Bryan Richie (The Sword)

Барабаны: Moe Watson (Shai Hulud)







