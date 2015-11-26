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24 ноя 2021 : 		 AC/DC, DEFTONES, FOO FIGHTERS, MASTODON и другие претендуют на Грэмми

22 ноя 2021 : 		 Музыканты QUEEN, GUNS N' ROSES, MÖTLEY CRÜE почтили память Мика Рока

11 ноя 2021 : 		 HELLOWEEN, OPETH, MESHUGGAH, MSG, PRIMAL FEAR ушли на новый лейбл

2 ноя 2021 : 		 Музыканты METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN почтили память Малкольма Дома

1 ноя 2021 : 		 Благотворительный сингл от METAL HALL OF FAME

5 окт 2021 : 		 AFM Records выпустят юбилейный сборник

28 сен 2021 : 		 Один из продавцов на фестивале LOUDER THAN LIFE склеил ласты

26 сен 2021 : 		 REBEL ROCK всё

24 сен 2021 : 		 STRYPER и SKILLET в новом документальном фильме

20 авг 2021 : 		 LIVE NATION Canada будут требовать вакцинный паспорт

18 авг 2021 : 		 Metal Blade выпустили пиво

17 авг 2021 : 		 LIVE NATION будут требовать вакцинный паспорт и от артистов

15 авг 2021 : 		 AEG будут требовать сертификат о вакцинации

15 авг 2021 : 		 Фестивали LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK и INKCARCERATION будут требовать сертификат о вакцинации

13 авг 2021 : 		 Нет данных, что LOLLAPALOOZA 2021 вызвала вспышку заболеваний

11 авг 2021 : 		 BLAZE BAYLEY, PAUL DI'ANNO, BRUCE KULICK, ERIC CARR, MARTY FRIEDMAN, TRIUMPH, STRYPER будут включены в Metal Hall Of Fame 2021

2 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES, ANN WILSON, JOHN WETTON, MOLLY HATCHET записали песни THE BEATLES

24 июл 2021 : 		 QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL в списке самых оплачиваемых музыкантов 2020

24 июл 2021 : 		 Барабанщик MEGADETH и гитарист KATATONIA / BLOODBATH выпустили сингл

23 июл 2021 : 		 На концерт за $20

21 июл 2021 : 		 Трейлер к документальному фильму 'Woodstock 99: Peace, Love, And Rage'

19 июл 2021 : 		 Билеты на Wacken Open Air 2022 распроданы

17 июл 2021 : 		 "Fender 75 Years" выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Ed Sheeran заявил, что мог бы записать альбом в стиле дэт-металл

13 июл 2021 : 		 Планируются 'The History Of Roadrunner Records'

30 июн 2021 : 		 "Black Metal Rainbows" — книга, которая не похожа ни на какую другую
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|||| сегодня

AC/DC, DEFTONES, FOO FIGHTERS, MASTODON и другие претендуют на Грэмми



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DEFTONES, DREAM THEATER, GOJIRA, MASTODON и ROB ZOMBIE претендуют на Грэмми в номинации "Best Metal Performance". Церемония намечена на 31 января 2022 года.

"Best Metal Performance":

* "Genesis" - DEFTONES
* "The Alien" - DREAM THEATER
* "Amazonia" - GOJIRA
* "Pushing The Tides" - MASTODON
* "The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)" - ROB ZOMBIE

"Best Rock Performance":

* "Shot In The Dark" - AC/DC
* "Know You Better (Live From Capitol Studio A)" - BLACK PUMAS
* "Nothing Compares 2 U" - CHRIS CORNELL
* "OHMS" - DEFTONES
* "Making A Fire" - FOO FIGHTERS

"Best Rock Song":

* "All My Favorite Songs" - WEEZER
* "The Bandit" - KINGS OF LEON
* "Distance" - MAMMOTH WVH
* "Find My Way" - PAUL MCCARTNEY
* "Waiting On A War" - FOO FIGHTERS

"Best Rock Album":

* "Power Up" - AC/DC
* "Capitol Cuts - Live From Studio A" - BLACK PUMAS
* "No One Sings Like You Anymore, Vol. 1" - CHRIS CORNELL
* "Medicine At Midnight" - FOO FIGHTERS
* "McCartney III" - PAUL MCCARTNEY

GRAMMY AWARDS 2022: DEFTONES, DREAM THEATER, GOJIRA, MASTODON Among 'Best Metal Performance' Nominees



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Svarg_1349


24 ноя 2021, 18:01		Без изменений так сказать.

resurgamresponses


24 ноя 2021, 18:09		ACDC и Роб Зомби

Evil3062


24 ноя 2021, 18:52		все гогно

Darkside.ru Member

Starbreaker


24 ноя 2021, 19:00		Lord Belial не номинировали(

Petrovich Sexyy


24 ноя 2021, 19:18		За Мастодон..в отсутствии Lord Belial


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