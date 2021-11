сегодня



AC/DC, DEFTONES, FOO FIGHTERS, MASTODON и другие претендуют на Грэмми



DEFTONES, DREAM THEATER, GOJIRA, MASTODON и ROB ZOMBIE претендуют на Грэмми в номинации "Best Metal Performance". Церемония намечена на 31 января 2022 года.



"Best Metal Performance":



* "Genesis" - DEFTONES

* "The Alien" - DREAM THEATER

* "Amazonia" - GOJIRA

* "Pushing The Tides" - MASTODON

* "The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)" - ROB ZOMBIE



"Best Rock Performance":



* "Shot In The Dark" - AC/DC

* "Know You Better (Live From Capitol Studio A)" - BLACK PUMAS

* "Nothing Compares 2 U" - CHRIS CORNELL

* "OHMS" - DEFTONES

* "Making A Fire" - FOO FIGHTERS



"Best Rock Song":



* "All My Favorite Songs" - WEEZER

* "The Bandit" - KINGS OF LEON

* "Distance" - MAMMOTH WVH

* "Find My Way" - PAUL MCCARTNEY

* "Waiting On A War" - FOO FIGHTERS



"Best Rock Album":



* "Power Up" - AC/DC

* "Capitol Cuts - Live From Studio A" - BLACK PUMAS

* "No One Sings Like You Anymore, Vol. 1" - CHRIS CORNELL

* "Medicine At Midnight" - FOO FIGHTERS

* "McCartney III" - PAUL MCCARTNEY







