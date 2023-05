сегодня



Музыканты MEGADETH, FISHBONE, EARTH CRISIS исполнили песню Тины Тёрнер



Проект Two Minutes To Late Night почтил память Тины Тёрнер, исполнив кавер-версию композиции "One Of The Living".



Состав:



Karl Buechner — Earth Crisis

Jennifer Vito — War On Women

Dirk Verbeuren — Megadeth

Joe Principe — Rise Against

Angelo Moore — Fishbone







