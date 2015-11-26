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PEARL JAM, THE ROLLING STONES, AEROSMITH требуют определить правила использования музыки в политических целях



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PEARL JAM, Mick Jagger и Keith Richards из THE ROLLING STONES, Steven Tyler и Joe Perry из AEROSMITH в числе десятка величин первого плана объединились в Artist Rights Alliance и опубликовали открытое письмо в адрес политиков, безнаказанно использующих музыку на своих собраниях без всякого на то согласия со стороны авторов и правообладателей.

ARA, некоммерческая организация, выступающая в защиту авторов песен и музыкантов, призывает ведущие комитеты национальных политических партий США «разработать чёткую политику, требующую от кампаний получения согласия известных артистов и авторов песен, а также владельцев авторских прав, прежде чем публично использовать их музыку в политической или предвыборной среде». Письмо адресовано национальным демократическим и республиканским комитетам, Конгрессу и Сенату.

«Уважаемые предвыборные комитеты!

Как артисты, активисты и граждане мы просим вас заверить, что все кандидаты, которых вы поддерживаете, будут получать согласие от известных исполнителей и авторов песен, прежде чем использовать их музыку в предвыборной и политической жизни. Это единственный способ эффективно защитить ваших кандидатов от правового риска, ненужных общественных разногласий и морального раздражения, которое возникает в результате ложного заявления или намёка на поддержку артиста, или искажения публично выраженного мнения артистов, находящихся на столь высоких позициях.

Это проблема не нова. Или узкопартийна. Каждый избирательный цикл приносит истории о музыкантах и авторах песен, разочарованных тем, что их работы используются в условиях, предполагающих одобрение или поддержку политических кандидатов без их разрешения или согласия.

Нежелательное втягивание в политику таким образом может скомпрометировать личные ценности артиста и в то же время разочаровать и отдалить его поклонников, вызвав большие моральные и экономические издержки. Для исполнителей, которые предпочитают принимать политическое участие в кампаниях, или в других ситуациях подобное несанкционированное публичное использование сводит на нет их послание и подрывает их эффективность. Музыка передаёт яркие истории и стимулирует эмоциональную связь и вовлечённость — вот почему кампании так часто любят её использовать! Но, делая это без разрешения, они отнимают эту ценность.

Правовой риск очевиден. Использование музыки в рамках кампании может нарушать федеральные и (в некоторых случаях) государственные авторские права как на звукозаписи, так и на музыкальные композиции. В зависимости от технологии, используемой для копирования и трансляции этих произведений, могут быть нарушены несколько эксклюзивных авторских прав, включая как исполнение, так и воспроизведение. Кроме того, в этих случаях могут быть использованы права создателей влияния на рекламу и брендинг, что может привести к нарушению, размытию или запятныванию имени артиста в соответствии с Законом Лэнхэма и вызвать претензии в связи с ложным одобрением, преобразованием и другими гражданско-правовыми и статутными деликтами. Когда речь идёт о рекламе кампании, может быть нарушен целый ряд дополнительных правил и положений, касающихся сбора средств для кампании (включая нераскрытые и потенциально незаконные пожертвования "в натуральной форме"), финансов и коммуникаций.

Что ещё более важно, ложное предположение о поддержке или одобрении со стороны артиста или автора песен является нечестным и аморальным. Это подрывает процесс предвыборной кампании, сбивает с толку избирателей и в конечном счёте искажает результаты выборов. Для любого честного кандидата подобная практика должна быть просто аморальной, ведь иначе это порождает неопределённость и даёт ложное впечатление о поддержке артиста или автора песен.

Как и все другие граждане, артисты имеют фундаментальное право контролировать свою работу и делать свободный выбор в отношении своего политического выражения и участия. Использование их работы в политических целях без их согласия в корне нарушает эти права — вторжение в самые священные, даже святые личностные интересы.

Ни один политик не выигрывает от того, что заставит популярного артиста публично отрекаться и отвергать их. Однако эти ненужные противоречия неизбежно отвлекают даже самых нерасположенных или аполитичных артистов, заставляя их объяснять, почему они не согласны с кандидатами, неправомерно использующими их музыку. И в социальных сетях, и в культуре в целом именно политики, как правило, оказываются на противоположной стороне в подобной ситуации.

По всем этим причинам мы настоятельно призываем вас разработать чёткую стратегию, требующую, чтобы кампании, поддерживаемые вашими комитетами, получали согласие известных артистов и владельцев авторских прав на запись, прежде чем публично использовать их музыку в политической или предвыборной среде. Финансирование, материально-техническая поддержка и участие в программах, операциях и мероприятиях комитета должны зависеть от этого соглашения, а его условия должны быть чётко изложены в письменном виде в вашем подзаконном акте, руководящих принципах работы, руководствах по проведению кампаний или в тех случаях, когда вы устанавливаете любые другие соответствующие правила, требования или условия поддержки.

Пожалуйста, сообщите нам до 10 августа, как вы планируете осуществить эти изменения».

PEARL JAM, THE ROLLING STONES, AEROSMITH Members Sign Open Letter Demanding Clearance For Campaign Songs



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