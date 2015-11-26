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PEARL JAM, THE ROLLING STONES, AEROSMITH требуют определить правила использования музыки в политических целях



PEARL JAM, Mick Jagger и Keith Richards из THE ROLLING STONES, Steven Tyler и Joe Perry из AEROSMITH в числе десятка величин первого плана объединились в Artist Rights Alliance и опубликовали открытое письмо в адрес политиков, безнаказанно использующих музыку на своих собраниях без всякого на то согласия со стороны авторов и правообладателей.



ARA, некоммерческая организация, выступающая в защиту авторов песен и музыкантов, призывает ведущие комитеты национальных политических партий США «разработать чёткую политику, требующую от кампаний получения согласия известных артистов и авторов песен, а также владельцев авторских прав, прежде чем публично использовать их музыку в политической или предвыборной среде». Письмо адресовано национальным демократическим и республиканским комитетам, Конгрессу и Сенату.



«Уважаемые предвыборные комитеты!



Как артисты, активисты и граждане мы просим вас заверить, что все кандидаты, которых вы поддерживаете, будут получать согласие от известных исполнителей и авторов песен, прежде чем использовать их музыку в предвыборной и политической жизни. Это единственный способ эффективно защитить ваших кандидатов от правового риска, ненужных общественных разногласий и морального раздражения, которое возникает в результате ложного заявления или намёка на поддержку артиста, или искажения публично выраженного мнения артистов, находящихся на столь высоких позициях.



Это проблема не нова. Или узкопартийна. Каждый избирательный цикл приносит истории о музыкантах и авторах песен, разочарованных тем, что их работы используются в условиях, предполагающих одобрение или поддержку политических кандидатов без их разрешения или согласия.



Нежелательное втягивание в политику таким образом может скомпрометировать личные ценности артиста и в то же время разочаровать и отдалить его поклонников, вызвав большие моральные и экономические издержки. Для исполнителей, которые предпочитают принимать политическое участие в кампаниях, или в других ситуациях подобное несанкционированное публичное использование сводит на нет их послание и подрывает их эффективность. Музыка передаёт яркие истории и стимулирует эмоциональную связь и вовлечённость — вот почему кампании так часто любят её использовать! Но, делая это без разрешения, они отнимают эту ценность.



Правовой риск очевиден. Использование музыки в рамках кампании может нарушать федеральные и (в некоторых случаях) государственные авторские права как на звукозаписи, так и на музыкальные композиции. В зависимости от технологии, используемой для копирования и трансляции этих произведений, могут быть нарушены несколько эксклюзивных авторских прав, включая как исполнение, так и воспроизведение. Кроме того, в этих случаях могут быть использованы права создателей влияния на рекламу и брендинг, что может привести к нарушению, размытию или запятныванию имени артиста в соответствии с Законом Лэнхэма и вызвать претензии в связи с ложным одобрением, преобразованием и другими гражданско-правовыми и статутными деликтами. Когда речь идёт о рекламе кампании, может быть нарушен целый ряд дополнительных правил и положений, касающихся сбора средств для кампании (включая нераскрытые и потенциально незаконные пожертвования "в натуральной форме"), финансов и коммуникаций.



Что ещё более важно, ложное предположение о поддержке или одобрении со стороны артиста или автора песен является нечестным и аморальным. Это подрывает процесс предвыборной кампании, сбивает с толку избирателей и в конечном счёте искажает результаты выборов. Для любого честного кандидата подобная практика должна быть просто аморальной, ведь иначе это порождает неопределённость и даёт ложное впечатление о поддержке артиста или автора песен.



Как и все другие граждане, артисты имеют фундаментальное право контролировать свою работу и делать свободный выбор в отношении своего политического выражения и участия. Использование их работы в политических целях без их согласия в корне нарушает эти права — вторжение в самые священные, даже святые личностные интересы.



Ни один политик не выигрывает от того, что заставит популярного артиста публично отрекаться и отвергать их. Однако эти ненужные противоречия неизбежно отвлекают даже самых нерасположенных или аполитичных артистов, заставляя их объяснять, почему они не согласны с кандидатами, неправомерно использующими их музыку. И в социальных сетях, и в культуре в целом именно политики, как правило, оказываются на противоположной стороне в подобной ситуации.



По всем этим причинам мы настоятельно призываем вас разработать чёткую стратегию, требующую, чтобы кампании, поддерживаемые вашими комитетами, получали согласие известных артистов и владельцев авторских прав на запись, прежде чем публично использовать их музыку в политической или предвыборной среде. Финансирование, материально-техническая поддержка и участие в программах, операциях и мероприятиях комитета должны зависеть от этого соглашения, а его условия должны быть чётко изложены в письменном виде в вашем подзаконном акте, руководящих принципах работы, руководствах по проведению кампаний или в тех случаях, когда вы устанавливаете любые другие соответствующие правила, требования или условия поддержки.



Пожалуйста, сообщите нам до 10 августа, как вы планируете осуществить эти изменения».







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