Трейлер фильма с участием THE WHO, THE ROLLING STONES



THE WHO, ALICE COOPER, THE ROLLING STONES, IGGY POP и другие будут задействованы в фильме 1971: The Year That Music Changed Everything, выходящем на Apple TV+. Трейлер доступен ниже.







