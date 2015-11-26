13 авг 2021



Нет данных, что LOLLAPALOOZA 2021 вызвала вспышку заболеваний



Чикагские чиновники здравоохранения заявили, что городской фестиваль Lollapalooza не стал центром распространения вируса COVID-19: на данный момент было зарегистрировано всего 203 случая заболевания.



На утреннем брифинге в четверг комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго доктор Элисон Арвади сообщила, что у 127 вакцинированных людей, посетивших "Lollapalooza", впоследствии были выявлены положительные результаты. Еще 76 невакцинированных людей, присутствовавших на мероприятии, сдали положительные анализы.



Всего 0,0004% вакцинированных посетителей дали положительный результат, а среди невакцинированных — 0,0016%.



«На данный момент нет никаких доказательств того, что произошло сверх-распространение, и нет никаких доказательств существенного влияния на эпидемиологию COVID в Чикаго», — сказала Арвади. «Очевидно, что с сотнями тысяч людей, посетивших Lollapalooza, мы ожидали бы увидеть определенные случаи».



Lollapolooza проходила с 29 июля по 1 августа и собрала около 385 000 человек, примерно 90% или более из которых были привиты, судя по мерам, принятым на месте проведения мероприятия.



«По моим оценкам, если бы мы ожидали всплеска заболеваемости, то к этому моменту мы бы его увидели его», — добавила Арвади.



Чтобы посетить Lollapalooza в этом году, посетители концерта должны были предъявить доказательства того, что они были вакцинированы или сдали отрицательный анализ на коронавирус в предыдущие три дня.



«Очевидно, мы продолжим дальнейшее расследование, если это будет необходимо. Любой человек, у которого был диагностирован COVID-19 во время или после посещения Lollapalooza, включен в анализ. Таким образом, эти случаи могут быть или не быть результатом передачи инфекции на самой "Лолле". Мы использовали очень широкий подход. Всех, кто потенциально связан с этим, мы хотим исследовать.



Если бы мы были привиты более чем на 90% как город, как страна, мы бы, вероятно, покончили с COVID», — добавила она.



«Если люди собираются на крупные мероприятия, пожалуйста, сделайте прививку. Это поможет снизить риск для всех».







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