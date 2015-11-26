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25 июн 2021 : 		 Видео с первого постковидного британского фестиваля

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21 июн 2021 : 		 DOWNLOAD PILOT посетили 10 000

18 июн 2021 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, SCORPIONS и NINE INCH NAILS — среди 350 артистов, кто выступит на Hellfest 2022

17 июн 2021 : 		 Мини-фестиваль от WACKEN OPEN AIR

11 июн 2021 : 		 SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, ROB ZOMBIE, CHEVELLE выступят на Rocklahoma

11 июн 2021 : 		 Summer Breeze, Bang Your Head!!! — всё. В 2021-м

9 июн 2021 : 		 MARILLION, ALAN PARSONS, TRANSATLANTIC, AL DI MEOLA станут хедлайнерами Cruise To The Edge 2022

8 июн 2021 : 		 JUDAS PRIEST, LIMP BIZKIT и ROSE TATTOO на Wacken 2022

2 июн 2021 : 		 WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м

1 июн 2021 : 		 ROTTING CHRIST, SÓLSTAFIR, CANNABIS CORPSE и другие в финальной версии Slay At Home

25 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, ROBERT PLANT, JIMMY PAGE, BRIAN MAY среди самых богатых британских музыкантов

24 май 2021 : 		 Трейлер фильма с участием THE WHO, THE ROLLING STONES
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|||| 13 авг 2021

Нет данных, что LOLLAPALOOZA 2021 вызвала вспышку заболеваний



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Чикагские чиновники здравоохранения заявили, что городской фестиваль Lollapalooza не стал центром распространения вируса COVID-19: на данный момент было зарегистрировано всего 203 случая заболевания.

На утреннем брифинге в четверг комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго доктор Элисон Арвади сообщила, что у 127 вакцинированных людей, посетивших "Lollapalooza", впоследствии были выявлены положительные результаты. Еще 76 невакцинированных людей, присутствовавших на мероприятии, сдали положительные анализы.

Всего 0,0004% вакцинированных посетителей дали положительный результат, а среди невакцинированных — 0,0016%.

«На данный момент нет никаких доказательств того, что произошло сверх-распространение, и нет никаких доказательств существенного влияния на эпидемиологию COVID в Чикаго», — сказала Арвади. «Очевидно, что с сотнями тысяч людей, посетивших Lollapalooza, мы ожидали бы увидеть определенные случаи».

Lollapolooza проходила с 29 июля по 1 августа и собрала около 385 000 человек, примерно 90% или более из которых были привиты, судя по мерам, принятым на месте проведения мероприятия.

«По моим оценкам, если бы мы ожидали всплеска заболеваемости, то к этому моменту мы бы его увидели его», — добавила Арвади.

Чтобы посетить Lollapalooza в этом году, посетители концерта должны были предъявить доказательства того, что они были вакцинированы или сдали отрицательный анализ на коронавирус в предыдущие три дня.

«Очевидно, мы продолжим дальнейшее расследование, если это будет необходимо. Любой человек, у которого был диагностирован COVID-19 во время или после посещения Lollapalooza, включен в анализ. Таким образом, эти случаи могут быть или не быть результатом передачи инфекции на самой "Лолле". Мы использовали очень широкий подход. Всех, кто потенциально связан с этим, мы хотим исследовать.

Если бы мы были привиты более чем на 90% как город, как страна, мы бы, вероятно, покончили с COVID», — добавила она.

«Если люди собираются на крупные мероприятия, пожалуйста, сделайте прививку. Это поможет снизить риск для всех».

'No Evidence' LOLLAPALOOZA 2021 Was A Superspreader Event





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