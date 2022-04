сегодня



'An All-Star Tribute To Rush' выйдет летом



24 июня на Magna Carta состоится релиз 'An All-Star Tribute To Rush', который будет доступен на двойном CD и двойном виниле:



Disc 1



01. Working Man - Sebastian Bach & Jake E. Lee



02. By-Tor And The Snow Dog - James LaBrie & John Petrucci



03. Analog Kid - Sebastian Bach & John Petrucci



04. The Trees - Mike Baker & Brendt Allman



05. La Villa Strangiato - Steve Morse



06. Mission - Eric Martin



07. Anthem - Mark Slaughter & George Lynch



08. Jacob's Ladder - Sebastian Bach & John Petrucci



09. Closer To The Heart - FATES WARNING



10. Natural Science - Devin Townsend



11. YYZ - James Murphy



12. Red Barchetta - James LaBrie



13. Freewill - Gregoor van der Loo



14. Tom Sawyer - ALEX SKOLNICK TRIO



Disc 2



01. Distant Early Warning - Randy Jackson



02. Lakeside Park - Sebastian Bach



03. Limelight - Kip Winger



04. Subdivisions - Randy Jackson



05. Different Strings - Robert Berry



06. Tom Sawyer - Sebastian Bach



07. Bastille Day - Jani Lane & Alex Skolnick



08. A Farewell To Kings - Randy Jackson



09. Spirit Of The Radio - Kip Winger



10. 2112 Overture / Temples Of Syrinx - Jani Lane & Vinnie Moore



11. New World Man - Robert Berry



12. Fly By Night - Sal Marrano



13. Force Ten - Robert Berry











+1 -0



просмотров: 125