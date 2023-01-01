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*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
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MICK MARS, SEBASTIAN BACH, TIM 'RIPPER' OWENS, CARLOS CAVAZO будут введены в 'Metal Hall Of Fame'



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Седьмая церемония Metal Hall Of Fame состоится 24 января в отеле Marriott Delta, Garden Grove, California, на которой будут введены:

* Eddie Trunk (special 40th anniversary induction)
* Mick Mars (MÖTLEY CRÜE) (special video induction)
* Sebastian Bach (inducted by Wendy Dio)
* Tim "Ripper" Owens (KK'S PRIEST, JUDAS PRIEST, ICED EARTH)
* Carlos Cavazo (QUIET RIOT)
* Penelope Spheeris (producer/director: "Decline Of Western Civilization", "Wayne's World")
* Mikeal Maglieri (Whisky A Go Go, Rainbow Bar & Grill)
* Cleopatra Records
* BIOHAZARD




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