MICK MARS, SEBASTIAN BACH, TIM 'RIPPER' OWENS, CARLOS CAVAZO будут введены в 'Metal Hall Of Fame'



Седьмая церемония Metal Hall Of Fame состоится 24 января в отеле Marriott Delta, Garden Grove, California, на которой будут введены:



* Eddie Trunk (special 40th anniversary induction)

* Mick Mars (MÖTLEY CRÜE) (special video induction)

* Sebastian Bach (inducted by Wendy Dio)

* Tim "Ripper" Owens (KK'S PRIEST, JUDAS PRIEST, ICED EARTH)

* Carlos Cavazo (QUIET RIOT)

* Penelope Spheeris (producer/director: "Decline Of Western Civilization", "Wayne's World")

* Mikeal Maglieri (Whisky A Go Go, Rainbow Bar & Grill)

* Cleopatra Records

* BIOHAZARD







