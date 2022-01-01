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Новости
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 21
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим ад... 8
*VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!» 8
*Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта 7
*Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе 7
*JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла» 7
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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 21
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим ад... 8
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28 дек 2022 : 		 Новое видео SLEIGHER

24 дек 2022 : 		 Открывается музей панка

21 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY, ROBIN ZANDER, LITA FORD, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH на дне рождения CRISS ANGEL

8 дек 2022 : 		 DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN среди самых успешных туров

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST претендуют на Грэмми

16 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY, JUDAS PRIEST, EPICA, AMON AMARTH, SLIPKNOT и другие в фильме о Wacken 2022

12 окт 2022 : 		 ROADRUNNER UNITED будет переиздан

8 окт 2022 : 		 ROB HALFORD, SLASH, JOHN TEMPESTA, TRACII GUNS и другие помогают котикам

22 сен 2022 : 		 Новое видео от Two Minutes To Late Night Crew

16 сен 2022 : 		 MEGADETH, SLAYER, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES, ALICE IN CHAINS и ANTHRAX в документальном фильме 1991 года

1 сен 2022 : 		 Водка от Metal Blade Records

28 авг 2022 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, DARK TRANQUILLITY на Gamescom

10 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY, PETER FRAMPTON, SEBASTIAN BACH и другие почтили память Оливии Ньютон-Джон

8 авг 2022 : 		 WACKEN OPEN AIR 2023 продан!

3 авг 2022 : 		 THE ROLLING STONES лучшие за 40 лет по сборам

28 июл 2022 : 		 Two Minutes To Late Night исполняют RICK ASTLEY

23 июл 2022 : 		 Трейлер нового эпизода Бивис и Баттхед

13 июн 2022 : 		 Дроны над Download Festival закрыли аэропорт

31 май 2022 : 		 Музыканты CARCASS, ATREYU, THE ACACIA STRAIN исполняют трек MEN AT WORK

20 апр 2022 : 		 "An All-Star Tribute To Rush" выйдет летом

11 мар 2022 : 		 Трейлер Metal Lords от создателя «Игры Престолов»

20 фев 2022 : 		 Специальные релизы ALICE COOPER, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST, DEF LEPPAR весной

2 фев 2022 : 		 Музыканты почтили память Джона Зазулы

2 фев 2022 : 		 Умер Джон Зазула

27 янв 2022 : 		 Умер продюсер и звукорежиссер THIN LIZZY, UFO, CRADLE OF FILTH, TONY IOMMI

25 янв 2022 : 		 Церемония Грэмми состоится весной
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Новое видео SLEIGHER



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“South Of Lapland (Santa’s Gory Yuletide)”, новое видео проекта SLEIGHER, в состав которого входят Charlie Griffiths из HAKEN и Dan Goldsworthy (Corpsegrinder, Accept, Cradle Of Filth), при участии Rody Walker'a из PROTEST THE HERO, Jordan'a Rudess'a (Dream Theater) и Ray'я Hearne (Haken), а также Jeramie Kling'a (Inhuman Condition, Venom Inc) и присоединившейся Becky из Fury (Mercyful Fate live), а также таинственного Delta Empire, доступно ниже.




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