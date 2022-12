сегодня



Новое видео SLEIGHER



“South Of Lapland (Santa’s Gory Yuletide)”, новое видео проекта SLEIGHER, в состав которого входят Charlie Griffiths из HAKEN и Dan Goldsworthy (Corpsegrinder, Accept, Cradle Of Filth), при участии Rody Walker'a из PROTEST THE HERO, Jordan'a Rudess'a (Dream Theater) и Ray'я Hearne (Haken), а также Jeramie Kling'a (Inhuman Condition, Venom Inc) и присоединившейся Becky из Fury (Mercyful Fate live), а также таинственного Delta Empire, доступно ниже.







