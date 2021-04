сегодня



Музыканты FOREIGNER, WHITESNAKE, STRYPER, L.A. GUNS в фильме о COVID-19



DailyBOOM Media представили документальный фильм "Let The Music Play", посвящённый тому, как сильно пандемия ударила по миру музыки.



В фильме принимали участие:



* Sal Abbatiello (promoter, manager, venue owner)



* Stacey David Blades (CRASHING WAYWARD, ex-L.A. GUNS)



* Whey Cooler (PRETTY POISON)



* Jesse James Dupree (JACKYL)



* Audrey Fix Shaefer (communications director NIVA/Save Our Stages)



* Tony Hall (DUMPSTAPHUNK, NEVILLE BROTHERS, Harry Connick Jr.)



* Joel Hoekstra (WHITESNAKE, CHER)



* Haley Johnsen ("American Idol" semi-finalist)



* Ron Keel (RON KEEL BAND)



* Todd Kerns (SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS)



* Jeffrey "Soave" Martinez (freestyle artist)



* Sabrina Nieves (THE COVER GIRLS)



* Jeff Pilson (FOREIGNER, ex-DOKKEN)



* Greg Ross (owner of Manic Merch, creator of Back To The Basement)



* Numa Saisselin (president of the Florida Theatre Of Performing Arts)



* Jade Starling (PRETTY POISON)



* Chris Steven (indie artist)



* Michael Sweet (STRYPER)



* Ace Von Johnson (L.A. GUNS, FASTER PUSSYCAT)



* Chip Z'Nuff (ENUFF Z'NUFF)













