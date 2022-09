сегодня



MEGADETH, SLAYER, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES, ALICE IN CHAINS и ANTHRAX в документальном фильме 1991 года



Небольшой документальный фильм о туре "The Clash Of The Titans", состоявшемся в 1990-1991 годах и в котором принимали участие MEGADETH, SLAYER, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES, ALICE IN CHAINS и ANTHRAX, доступен ниже.







