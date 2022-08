3 авг 2022



THE ROLLING STONES лучшие за 40 лет по сборам



По случаю 40-летия, Pollstar, подвел итоги туровой деятельности за время своего существования, сделав два списка: один по общим сборам и второй по количеству проданных билетов. Лидер стали THE ROLLING STONES и U2 — полные списки доступны ниже.



Сборы (общая сумма/количество билетов):



The Rolling Stones $2,165,280,638 22,137,799

U2 $2,127,771,684 26,178,043

Elton John $1,748,183,036 19,756,467

Bruce Springsteen & The E Street Band $1,527,407,373 20,845,687

Madonna $1,389,746,222 11,672,443

Celine Dion $1,354,352,578 10,906,984

Bon Jovi $1,329,891,400 17,750,044

Eagles $1,314,544,780 10,995,128

Metallica $1,219,599,179 19,468,173

Paul McCartney $1,193,812,645 10,459,620

Billy Joel $1,187,103,345 16,973,102

Kenny Chesney $1,110,826,825 16,410,448

Dave Matthews Band $1,085,558,730 23,279,056

Coldplay $1,038,862,173 12,532,987

Beyoncé $1,012,704,645 9,338,305

Ed Sheeran $968,919,574 11,865,380

Taylor Swift $924,991,375 9,564,669

Roger Waters $841,218,937 8,986,408

Rod Stewart $796,050,406 13,173,925

André Rieu $783,135,491 8,846,118

Trans-Siberian Orchestra $768,990,894 15,276,864

P!nk $762,537,822 8,184,164

Guns N’ Roses $751,306,152 8,470,755

Jay-Z $707,623,058 7,369,440

Justin Timberlake $697,034,020 6,773,285

Tim McGraw $679,879,416 12,266,482

AC/DC $668,427,967 11,512,424

Fleetwood Mac $663,614,335 7,329,435

George Strait $631,306,474 12,287,930

Neil Diamond $629,290,686 12,948,499

Aerosmith $603,229,413 13,336,974

Justin Bieber $597,226,417 7,102,199

Phish $595,859,900 13,501,959

Lady Gaga $589,812,585 5,496,628

Cher $589,070,172 6,975,802

Michael Bublé $581,249,622 6,309,902

Bruno Mars $578,497,462 5,505,715

Jimmy Buffett $574,642,619 13,297,669

Depeche Mode $573,340,442 9,234,197

One Direction $570,704,406 7,198,709

KISS $532,363,017 9,867,419

Def Leppard $514,231,844 11,321,650

Andrea Bocelli $480,312,153 3,196,704

Iron Maiden $475,817,777 9,187,132

Journey $470,947,895 9,958,624

Britney Spears $467,150,890 6,243,044

Eric Clapton $455,359,554 7,285,748

Luke Bryan $451,015,348 8,084,571

James Taylor $446,358,547 8,889,534

Take That $424,251,644 4,300,468

Muse $413,911,387 6,124,001

Maroon 5 $404,506,431 5,423,977

Luis Miguel $404,182,511 5,272,247

Backstreet Boys $403,086,512 7,241,922

Foo Fighters $397,110,491 5,815,511

Bob Dylan $391,967,919 7,252,904

Red Hot Chili Peppers $391,478,473 6,846,945

Toby Keith $385,025,019 8,993,561

John Mayer $384,262,725 6,564,458

Barry Manilow $372,879,355 6,564,840

Sting $368,547,305 6,558,323

The Police $367,803,487 4,868,112

Mötley Crüe $367,345,912 8,748,806

Barbra Streisand $364,437,739 1,300,922

Pearl Jam $351,816,504 7,006,815

Rascal Flatts $350,510,245 7,611,793

Jonas Brothers $347,057,679 4,863,439

Shania Twain $345,182,245 5,437,736

Drake $344,382,588 3,694,237

New Kids On The Block $343,673,394 8,150,649

Bryan Adams $342,222,336 7,322,151

Zac Brown Band $341,949,199 6,844,771

Rush $341,767,928 8,593,428

Katy Perry $340,240,118 3,930,468

Tom Petty & The Heartbreakers $340,201,810 7,666,481

Santana $338,300,077 7,694,036

Grateful Dead $333,448,841 15,549,243

Brad Paisley $328,729,431 8,110,175

Marc Anthony $326,378,749 3,871,149

Keith Urban $323,896,144 5,517,212

The Who $319,253,907 5,920,078

Garth Brooks $319,196,946 11,150,318

Alan Jackson $316,545,305 9,381,862

Jason Aldean $309,612,072 6,706,704

Chicago $308,815,915 7,827,390

Eric Church $307,932,127 4,470,956

Brooks & Dunn $307,344,897 8,920,454

Phil Collins $306,514,774 4,812,282

“Vans Warped Tour” $296,571,532 10,524,715

Rihanna $296,501,318 3,703,214

Van Halen $295,611,828 7,483,253

Genesis $291,368,338 5,343,365

Jeff Dunham $288,655,286 5,959,342

Bob Seger & The Silver Bullet Band $286,494,645 5,447,555

Tina Turner $282,241,376 5,085,070

Nickelback $282,043,003 5,605,065

ZZ Top $278,705,470 9,104,788

BTS $278,229,101 2,078,893

Scorpions $271,865,172 5,864,625

Tool $269,044,896 4,483,293

Bette Midler $259,826,438 2,980,521

Jerry Seinfeld $256,747,228 3,154,132

Robbie Williams $255,899,142 2,847,889

Prince $253,079,093 4,510,868

Enrique Iglesias $250,315,869 3,403,251

*NSYNC $248,809,096 5,699,118

Dead & Company $247,865,057 2,993,721

Ariana Grande $244,428,126 2,937,876

Carrie Underwood $243,650,517 3,927,489

Jennifer Lopez $233,572,190 1,723,517

David Copperfield $233,571,798 6,105,563

Janet Jackson $227,141,925 4,504,161

Queen + Adam Lambert $225,209,819 2,009,292

Kanye West $219,180,465 2,815,493

“American Idol Live” $218,274,919 4,213,658

Reba McEntire $215,180,377 6,542,791

Lionel Richie $214,120,019 3,727,651

The Chicks $210,091,990 3,618,800

Green Day $204,959,692 4,764,387

Widespread Panic $202,238,368 5,733,154

Westlife $197,884,258 3,619,555

Maná $197,386,557 2,951,038

Kings Of Leon $196,436,312 3,492,056

Leonard Cohen $195,451,742 1,878,484

Ricky Martin $194,951,965 2,962,974

Willie Nelson $194,245,674 5,143,046

Bad Bunny $193,942,200 1,584,904

Yanni $190,851,725 3,643,584

Steely Dan $190,696,924 3,139,133

John Mellencamp $189,413,061 5,067,470

Miley Cyrus $188,205,057 2,604,649

Ozzy Osbourne $186,754,231 6,006,522

Kid Rock $186,416,121 4,782,884

Vicente Fernández $182,757,615 2,257,283

Kylie Minogue $182,369,601 2,272,280

Florida Georgia Line $182,100,546 3,573,225

The Allman Brothers Band $181,678,393 5,693,922

Il Divo $180,537,895 2,307,571

Juan Gabriel $177,992,220 2,630,595

Imagine Dragons $177,558,531 3,144,882

Shakira $176,963,052 2,672,271

Lynyrd Skynyrd $174,624,299 6,262,495

“Ozzfest” $174,320,095 3,802,261

Mumford & Sons $170,587,565 3,030,771

Kevin Hart $169,884,327 2,382,947

Alabama $169,613,516 6,460,782

Adele $169,221,870 1,672,598

Mannheim Steamroller $168,998,912 3,548,707

Neil Young $168,656,842 3,799,121

Harry Styles $168,405,243 1,627,726







