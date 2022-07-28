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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 15
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
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3 авг 2022 : 		 THE ROLLING STONES лучшие за 40 лет по сборам

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|||| 3 авг 2022

THE ROLLING STONES лучшие за 40 лет по сборам



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По случаю 40-летия, Pollstar, подвел итоги туровой деятельности за время своего существования, сделав два списка: один по общим сборам и второй по количеству проданных билетов. Лидер стали THE ROLLING STONES и U2 — полные списки доступны ниже.

Сборы (общая сумма/количество билетов):

The Rolling Stones $2,165,280,638 22,137,799
U2 $2,127,771,684 26,178,043
Elton John $1,748,183,036 19,756,467
Bruce Springsteen & The E Street Band $1,527,407,373 20,845,687
Madonna $1,389,746,222 11,672,443
Celine Dion $1,354,352,578 10,906,984
Bon Jovi $1,329,891,400 17,750,044
Eagles $1,314,544,780 10,995,128
Metallica $1,219,599,179 19,468,173
Paul McCartney $1,193,812,645 10,459,620
Billy Joel $1,187,103,345 16,973,102
Kenny Chesney $1,110,826,825 16,410,448
Dave Matthews Band $1,085,558,730 23,279,056
Coldplay $1,038,862,173 12,532,987
Beyoncé $1,012,704,645 9,338,305
Ed Sheeran $968,919,574 11,865,380
Taylor Swift $924,991,375 9,564,669
Roger Waters $841,218,937 8,986,408
Rod Stewart $796,050,406 13,173,925
André Rieu $783,135,491 8,846,118
Trans-Siberian Orchestra $768,990,894 15,276,864
P!nk $762,537,822 8,184,164
Guns N’ Roses $751,306,152 8,470,755
Jay-Z $707,623,058 7,369,440
Justin Timberlake $697,034,020 6,773,285
Tim McGraw $679,879,416 12,266,482
AC/DC $668,427,967 11,512,424
Fleetwood Mac $663,614,335 7,329,435
George Strait $631,306,474 12,287,930
Neil Diamond $629,290,686 12,948,499
Aerosmith $603,229,413 13,336,974
Justin Bieber $597,226,417 7,102,199
Phish $595,859,900 13,501,959
Lady Gaga $589,812,585 5,496,628
Cher $589,070,172 6,975,802
Michael Bublé $581,249,622 6,309,902
Bruno Mars $578,497,462 5,505,715
Jimmy Buffett $574,642,619 13,297,669
Depeche Mode $573,340,442 9,234,197
One Direction $570,704,406 7,198,709
KISS $532,363,017 9,867,419
Def Leppard $514,231,844 11,321,650
Andrea Bocelli $480,312,153 3,196,704
Iron Maiden $475,817,777 9,187,132
Journey $470,947,895 9,958,624
Britney Spears $467,150,890 6,243,044
Eric Clapton $455,359,554 7,285,748
Luke Bryan $451,015,348 8,084,571
James Taylor $446,358,547 8,889,534
Take That $424,251,644 4,300,468
Muse $413,911,387 6,124,001
Maroon 5 $404,506,431 5,423,977
Luis Miguel $404,182,511 5,272,247
Backstreet Boys $403,086,512 7,241,922
Foo Fighters $397,110,491 5,815,511
Bob Dylan $391,967,919 7,252,904
Red Hot Chili Peppers $391,478,473 6,846,945
Toby Keith $385,025,019 8,993,561
John Mayer $384,262,725 6,564,458
Barry Manilow $372,879,355 6,564,840
Sting $368,547,305 6,558,323
The Police $367,803,487 4,868,112
Mötley Crüe $367,345,912 8,748,806
Barbra Streisand $364,437,739 1,300,922
Pearl Jam $351,816,504 7,006,815
Rascal Flatts $350,510,245 7,611,793
Jonas Brothers $347,057,679 4,863,439
Shania Twain $345,182,245 5,437,736
Drake $344,382,588 3,694,237
New Kids On The Block $343,673,394 8,150,649
Bryan Adams $342,222,336 7,322,151
Zac Brown Band $341,949,199 6,844,771
Rush $341,767,928 8,593,428
Katy Perry $340,240,118 3,930,468
Tom Petty & The Heartbreakers $340,201,810 7,666,481
Santana $338,300,077 7,694,036
Grateful Dead $333,448,841 15,549,243
Brad Paisley $328,729,431 8,110,175
Marc Anthony $326,378,749 3,871,149
Keith Urban $323,896,144 5,517,212
The Who $319,253,907 5,920,078
Garth Brooks $319,196,946 11,150,318
Alan Jackson $316,545,305 9,381,862
Jason Aldean $309,612,072 6,706,704
Chicago $308,815,915 7,827,390
Eric Church $307,932,127 4,470,956
Brooks & Dunn $307,344,897 8,920,454
Phil Collins $306,514,774 4,812,282
“Vans Warped Tour” $296,571,532 10,524,715
Rihanna $296,501,318 3,703,214
Van Halen $295,611,828 7,483,253
Genesis $291,368,338 5,343,365
Jeff Dunham $288,655,286 5,959,342
Bob Seger & The Silver Bullet Band $286,494,645 5,447,555
Tina Turner $282,241,376 5,085,070
Nickelback $282,043,003 5,605,065
ZZ Top $278,705,470 9,104,788
BTS $278,229,101 2,078,893
Scorpions $271,865,172 5,864,625
Tool $269,044,896 4,483,293
Bette Midler $259,826,438 2,980,521
Jerry Seinfeld $256,747,228 3,154,132
Robbie Williams $255,899,142 2,847,889
Prince $253,079,093 4,510,868
Enrique Iglesias $250,315,869 3,403,251
*NSYNC $248,809,096 5,699,118
Dead & Company $247,865,057 2,993,721
Ariana Grande $244,428,126 2,937,876
Carrie Underwood $243,650,517 3,927,489
Jennifer Lopez $233,572,190 1,723,517
David Copperfield $233,571,798 6,105,563
Janet Jackson $227,141,925 4,504,161
Queen + Adam Lambert $225,209,819 2,009,292
Kanye West $219,180,465 2,815,493
“American Idol Live” $218,274,919 4,213,658
Reba McEntire $215,180,377 6,542,791
Lionel Richie $214,120,019 3,727,651
The Chicks $210,091,990 3,618,800
Green Day $204,959,692 4,764,387
Widespread Panic $202,238,368 5,733,154
Westlife $197,884,258 3,619,555
Maná $197,386,557 2,951,038
Kings Of Leon $196,436,312 3,492,056
Leonard Cohen $195,451,742 1,878,484
Ricky Martin $194,951,965 2,962,974
Willie Nelson $194,245,674 5,143,046
Bad Bunny $193,942,200 1,584,904
Yanni $190,851,725 3,643,584
Steely Dan $190,696,924 3,139,133
John Mellencamp $189,413,061 5,067,470
Miley Cyrus $188,205,057 2,604,649
Ozzy Osbourne $186,754,231 6,006,522
Kid Rock $186,416,121 4,782,884
Vicente Fernández $182,757,615 2,257,283
Kylie Minogue $182,369,601 2,272,280
Florida Georgia Line $182,100,546 3,573,225
The Allman Brothers Band $181,678,393 5,693,922
Il Divo $180,537,895 2,307,571
Juan Gabriel $177,992,220 2,630,595
Imagine Dragons $177,558,531 3,144,882
Shakira $176,963,052 2,672,271
Lynyrd Skynyrd $174,624,299 6,262,495
“Ozzfest” $174,320,095 3,802,261
Mumford & Sons $170,587,565 3,030,771
Kevin Hart $169,884,327 2,382,947
Alabama $169,613,516 6,460,782
Adele $169,221,870 1,672,598
Mannheim Steamroller $168,998,912 3,548,707
Neil Young $168,656,842 3,799,121
Harry Styles $168,405,243 1,627,726




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