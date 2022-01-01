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PAUL STANLEY, ROBIN ZANDER, LITA FORD, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH на дне рождения CRISS ANGEL



Paul Stanley (KISS),Robin Zander (CHEAP TRICK),Taime Downe (FASTER PUSSYCAT),Lita Ford, Kip Winger (WINGER),Stephen Pearcy (RATT), Sebastian Bach (SKID ROW) и другие приняли участие в 55 дне рождения иллюзиониста Criss'a Angel'a, проходившего 19 декабря в House Of Blues, Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada.



































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