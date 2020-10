сегодня



ANAAL NATHRAKH, ANGEL WITCH, BOLT THROWER в саундтреке к игре от Ubisoft



29 октября вышла новая игра от Ubisoft под названием "Watch Dogs: Legion" — она доступна на Xbox Series X | S, Xbox One, Playstation 4, Stadia, ПК и появится на Playstation 5. В саундтреке к игре можно услышать три британские группы — ANAAL NATHRAKH, ANGEL WITCH и BOLT THROWER, а именно следующие треки:



Anaal Nathrakh - "Hold Your Children Close And Pray For Oblivion" from The Whole Of The Law (2016)



Angel Witch - "Death From Andromeda" from Angel Of Light (2019)



Bolt Thrower - "Inside The Wire" from Honour Valour Pride (2001)







