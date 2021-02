сегодня



IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла



IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS оказались среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла в 2021 году. Победителей в голосовании объявят в мае, а церемония состоится осенью.



Если IRON MAIDEN попадут в число избранных, то в Зал Славы Рок-н-Ролла могут быть включены Bruce Dickinson, Steve Harris, Nicko McBrain, Adrian Smith, Dave Murray и Janick Gers, а также бывший вокалист Paul Di'Anno, бывший ударник Клайв Барр и бывший гитарист Dennis Stratton.



Если FOO FIGHTERS попадут в число избранных, то в Зал Славы Рок-н-Ролла могут быть включены Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Rami Jaffee, Pat Smear и Chris Shiflett.



Если NEW YORK DOLLS попадут в число избранных, то в Зал Славы Рок-н-Ролла могут быть включены David Johansen, Артур Кейн, Джонни Сандерс и Сильван Сильван, Джерри Нолан и Билли Мурсия.



Полный список номинантов:



Mary J. Blige

Kate Bush

DEVO

FOO FIGHTERS

THE GO-GO’S

IRON MAIDEN

Jay-Z

Chaka Khan

Carole King

Fela Kuti

LL Cool J

NEW YORK DOLLS

RAGE AGAINST THE MACHINE

Todd Rundgren

Tina Turner

Dionne Warwick







