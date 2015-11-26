Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 188
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 158
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 64
*GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки» 42
*THERION почти записали новый альбом 34
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



10 фев 2021 : 		 IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла

10 фев 2021 : 		 Музыканты METALLICA, GUNS N’ ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE в фильме "Long Live Rock…Celebrate The Chaos"

7 янв 2021 : 		 Рокеры о протестах

2 янв 2021 : 		 ALICE COOPER, ROGER DALTREY, SAMMY HAGAR, JOE PERRY в 'Rock Camp: The Movie'

2 янв 2021 : 		 SICILIAN ARTISTS FOR CHARITY исполняют хит Джона Леннона

29 дек 2020 : 		 Музыканты MÖTLEY CRÜE, PAPA ROACH, FIVE FINGER DEATH PUNCH в триллере

18 дек 2020 : 		 NAPALM RECORDS прикупили SPV

26 ноя 2020 : 		 IN THIS MOMENT, BODY COUNT, CODE ORANGE, POWER TRIP претендуют на Грэмми

21 ноя 2020 : 		 GARY HOLT, DAVE LOMBARDO и DERRICK GREEN записали песню

14 ноя 2020 : 		 SKYLINE исполняют AC/DC, OZZY OSBOURNE

13 ноя 2020 : 		 JIMMY PAGE, RANDY BACHMAN, JOHN FOGERTY в документальном фильме "The Ventures: Stars On Guitars"

5 ноя 2020 : 		 AYREON, BLACK STONE CHERRY, CROBOT и другие на рождественском ЕР

30 окт 2020 : 		 Участники ALICE IN CHAINS, ANTHRAX и MASTODON исполняют песню SOUNDGARDEN

30 окт 2020 : 		 ANAAL NATHRAKH, ANGEL WITCH, BOLT THROWER в саундтреке к игре от Ubisoft

30 сен 2020 : 		 Участники METALLICA, MEGADETH, EXODUS и Y&T в новом документальном фильме

22 сен 2020 : 		 SLIPKNOT, BRING ME THE HORIZON, RAMMSTEIN получили Heavy Music Awards

28 авг 2020 : 		 Музыканты PANTERA, SLAYER, ATHEIST, NILE, POSSESSED, TESTAMENT, SEPULTURA, ICED EARTH в благотворительном треке

27 авг 2020 : 		 Музыканты METALLICA, MEGADETH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS в документальном фильме о Flying V

13 авг 2020 : 		 Рокеры отреагировали на решение Байдена по Камале Харрис

5 авг 2020 : 		 Новый документальный фильм об андеграундной сцене Вьетнама

2 авг 2020 : 		 PEARL JAM, THE ROLLING STONES, AEROSMITH требуют определить правила использования музыки в политических целях

29 июл 2020 : 		 Пазлы IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC выйдут осенью

19 июл 2020 : 		 Звездное видео FRONTIERS ALL STARS

11 июл 2020 : 		 BLIND GUARDIAN, KREATOR, HEAVEN SHALL BURN и другие в рамках виртуального Wacken Open Air 2020

9 июл 2020 : 		 Архивное видео фестиваля Keep It True

3 июл 2020 : 		 Более 1500 британских музыкантов обратились к правительству
Показать далее
| - |

|||| сегодня

IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла



*
zoom
*
* *
IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS оказались среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла в 2021 году. Победителей в голосовании объявят в мае, а церемония состоится осенью.

Если IRON MAIDEN попадут в число избранных, то в Зал Славы Рок-н-Ролла могут быть включены Bruce Dickinson, Steve Harris, Nicko McBrain, Adrian Smith, Dave Murray и Janick Gers, а также бывший вокалист Paul Di'Anno, бывший ударник Клайв Барр и бывший гитарист Dennis Stratton.

Если FOO FIGHTERS попадут в число избранных, то в Зал Славы Рок-н-Ролла могут быть включены Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Rami Jaffee, Pat Smear и Chris Shiflett.

Если NEW YORK DOLLS попадут в число избранных, то в Зал Славы Рок-н-Ролла могут быть включены David Johansen, Артур Кейн, Джонни Сандерс и Сильван Сильван, Джерри Нолан и Билли Мурсия.

Полный список номинантов:

Mary J. Blige
Kate Bush
DEVO
FOO FIGHTERS
THE GO-GO’S
IRON MAIDEN
Jay-Z
Chaka Khan
Carole King
Fela Kuti
LL Cool J
NEW YORK DOLLS
RAGE AGAINST THE MACHINE
Todd Rundgren
Tina Turner
Dionne Warwick

IRON MAIDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE And FOO FIGHTERS Among Nominees For ROCK AND ROLL HALL OF FAME 2021 Induction



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


10 фев 2021, 22:33		Думаю, там будут скорее RATM, чем Maiden. Все недавние события к этому отсылают.

jesus666


10 фев 2021, 23:01		Думаю включат ratm и foo fighters,Дейв Грол будет давжды краснознаменный😂😂


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 242

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом