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*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 54
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 27
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 17
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
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Музыканты WHITESNAKE, ZEBRA, VIXEN, Ex-MEGADETH и SLAUGHTER выступили на "Ronnie Montrose Remembered"



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26 января в Grand Theater, Anaheim, California прошло мероприятие "Ronnie Montrose Remembered", в котором принимали участие David Ellefson (MEGADETH),Keith St. John (MONTROSE, BURNING RAIN, KINGDOM COME),Matt Starr (ACE FREHLEY, MR. BIG),Randy Jackson (ZEBRA),Dave Amato (REO SPEEDWAGON),Lorraine Lewis (VIXEN),Joel Hoekstra (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, WHITESNAKE) и Blas Elias (SLAUGHTER).






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