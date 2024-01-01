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Музыканты WHITESNAKE, ZEBRA, VIXEN, Ex-MEGADETH и SLAUGHTER выступили на "Ronnie Montrose Remembered"



26 января в Grand Theater, Anaheim, California прошло мероприятие "Ronnie Montrose Remembered", в котором принимали участие David Ellefson (MEGADETH),Keith St. John (MONTROSE, BURNING RAIN, KINGDOM COME),Matt Starr (ACE FREHLEY, MR. BIG),Randy Jackson (ZEBRA),Dave Amato (REO SPEEDWAGON),Lorraine Lewis (VIXEN),Joel Hoekstra (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, WHITESNAKE) и Blas Elias (SLAUGHTER).











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