сегодня



NINE INCH NAILS, FAITH NO MORE и MR. BUNGLE выступят на RIOT FEST



NINE INCH NAILS вместе с SMASHING PUMPKINS и RUN THE JEWELS станут хэдлайнерами фестиваля RIOT 2021. FAITH NO MORE также добавились в список выступающих, среди которых также будут MR. BUNGLE, DEVO, NOFX, DINOSAUR JR., THE GHOST INSIDE, MOTION CITY SOUNDTRACK и другие.



Состав:



NINE INCH NAILS



THE SMASHING PUMPKINS



RUN THE JEWELS



PIXIES



FAITH NO MORE



DEVO



MR. BUNGLE



COHEED AND CAMBRIA



TAKING BACK SUNDAY



DIRTY HEADS



SUBLIME WITH ROME



LUPE FIASCO (performing "The Cool")



VIC MENSA



NOFX



NEW FOUND GLORY



CIRCLE JERKS



SIMPLE PLAN



DINOSAUR JR.



THE GHOST INSIDE



GOGOL BORDELLO



MOTION CITY SOUNDTRACK



THRICE



CIRCA SURVIVE



STATE CHAMPS



THE MIGHTY MIGHTY BOSSTONES



K.FLAY



BEST COAST



BAYSIDE



THE LAWRENCE ARMS



LES SAVY FAV



MEG MYERS



BEACH BUNNY



BIG FREEDIA



MAYDAY PARADE



PUP



ANDREW W.K.



THE BLED



GWAR



FEVER 333



LIVING COLOUR



SAVES THE DAY



THURSDAY



THE SOUNDS



MOTHER MOTHER



HEPCAT



ALEX G



ANTI-FLAG



JOYWAVE



FISHBONE



FUCKED UP



KENNYHOOPLA



HEALTH



THE GORIES



AMIGO THE DEVIL



WHITE LUNG



RATBOYS



BEACH GOONS



EYEDRESS



MEET ME @ THE ALTAR



NIGHT MOVES



SERATONES



JUST FRIENDS



RADKEY



HOLY FAWN



MELKBELLY



GANSER



HOSPITAL BRACELET







+1 -0



( 3 ) просмотров: 159