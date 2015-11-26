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*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 479
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих 98
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 68
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
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23 фев 2021 : 		 HELLFEST все. В 21

10 фев 2021 : 		 IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла

10 фев 2021 : 		 Музыканты METALLICA, GUNS N’ ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE в фильме "Long Live Rock…Celebrate The Chaos"

7 янв 2021 : 		 Рокеры о протестах

2 янв 2021 : 		 ALICE COOPER, ROGER DALTREY, SAMMY HAGAR, JOE PERRY в 'Rock Camp: The Movie'

2 янв 2021 : 		 SICILIAN ARTISTS FOR CHARITY исполняют хит Джона Леннона

29 дек 2020 : 		 Музыканты MÖTLEY CRÜE, PAPA ROACH, FIVE FINGER DEATH PUNCH в триллере

18 дек 2020 : 		 NAPALM RECORDS прикупили SPV

26 ноя 2020 : 		 IN THIS MOMENT, BODY COUNT, CODE ORANGE, POWER TRIP претендуют на Грэмми

21 ноя 2020 : 		 GARY HOLT, DAVE LOMBARDO и DERRICK GREEN записали песню

14 ноя 2020 : 		 SKYLINE исполняют AC/DC, OZZY OSBOURNE

13 ноя 2020 : 		 JIMMY PAGE, RANDY BACHMAN, JOHN FOGERTY в документальном фильме "The Ventures: Stars On Guitars"

5 ноя 2020 : 		 AYREON, BLACK STONE CHERRY, CROBOT и другие на рождественском ЕР

30 окт 2020 : 		 Участники ALICE IN CHAINS, ANTHRAX и MASTODON исполняют песню SOUNDGARDEN

30 окт 2020 : 		 ANAAL NATHRAKH, ANGEL WITCH, BOLT THROWER в саундтреке к игре от Ubisoft

30 сен 2020 : 		 Участники METALLICA, MEGADETH, EXODUS и Y&T в новом документальном фильме

22 сен 2020 : 		 SLIPKNOT, BRING ME THE HORIZON, RAMMSTEIN получили Heavy Music Awards

28 авг 2020 : 		 Музыканты PANTERA, SLAYER, ATHEIST, NILE, POSSESSED, TESTAMENT, SEPULTURA, ICED EARTH в благотворительном треке

27 авг 2020 : 		 Музыканты METALLICA, MEGADETH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS в документальном фильме о Flying V

13 авг 2020 : 		 Рокеры отреагировали на решение Байдена по Камале Харрис

5 авг 2020 : 		 Новый документальный фильм об андеграундной сцене Вьетнама

2 авг 2020 : 		 PEARL JAM, THE ROLLING STONES, AEROSMITH требуют определить правила использования музыки в политических целях

29 июл 2020 : 		 Пазлы IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC выйдут осенью

19 июл 2020 : 		 Звездное видео FRONTIERS ALL STARS

11 июл 2020 : 		 BLIND GUARDIAN, KREATOR, HEAVEN SHALL BURN и другие в рамках виртуального Wacken Open Air 2020

9 июл 2020 : 		 Архивное видео фестиваля Keep It True
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|||| 23 фев 2021

HELLFEST все. В 21



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Организаторы HELLFEST 2021 официально объявили об отмене. Это было сделано после того, как министерство культуры Франции заявило о том, что летние мероприятия будут доступны только в случае присутствия на них не более 5 000 человек. Союз современной музыки (SMA), который представляет фестивали, концертные площадки и продюсеров, заявил вечером в четверг, что цифра была согласована на встрече с министром культуры Розелин Бачело. Детальное сообщение от организаторов доступно ниже.

HELLFEST Organizers Comment On 2021 Festival Cancelation




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Vrednushka


23 фев 2021, 17:30		ну ёб твою мать

olly71


23 фев 2021, 18:09		Я думаю в течении месяца такие подтверждения будут и от всех остальных крупных фестивалей . Это было предсказуемо ещё осенью .

гладиатор


23 фев 2021, 19:18		Конец мира каким мы его знаем. Теперь все эти ограничения навсегда, "защищают" нас от невидимого и несуществующего врага. Намордники, запреты, жизнь в онлайн и пр. Новая "нормальность".

Dr_Sexy


23 фев 2021, 19:27		Трушные металюги не ходят на позерские фесты, а записывают беспощадные сокрушающие демки в темных подвалах для избранных.


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