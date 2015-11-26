23 фев 2021



HELLFEST все. В 21



Организаторы HELLFEST 2021 официально объявили об отмене. Это было сделано после того, как министерство культуры Франции заявило о том, что летние мероприятия будут доступны только в случае присутствия на них не более 5 000 человек. Союз современной музыки (SMA), который представляет фестивали, концертные площадки и продюсеров, заявил вечером в четверг, что цифра была согласована на встрече с министром культуры Розелин Бачело. Детальное сообщение от организаторов доступно ниже.











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