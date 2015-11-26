11 авг 2021



BLAZE BAYLEY, PAUL DI'ANNO, BRUCE KULICK, ERIC CARR, MARTY FRIEDMAN, TRIUMPH, STRYPER будут включены в Metal Hall Of Fame 2021



BLAZE BAYLEY, PAUL DI'ANNO, BRUCE KULICK, ERIC CARR, MARTY FRIEDMAN, TRIUMPH, STRYPER и другие знаковые личности будут включены в Metal Hall Of Fame 2021. Церемония состоится 12 сентября в Middletown Arts Center, Миддлтаун, Нью-Джерси, и будет транслироваться онлайн с 12:00.







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