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18 дек 2020 : 		 NAPALM RECORDS прикупили SPV

26 ноя 2020 : 		 IN THIS MOMENT, BODY COUNT, CODE ORANGE, POWER TRIP претендуют на Грэмми

21 ноя 2020 : 		 GARY HOLT, DAVE LOMBARDO и DERRICK GREEN записали песню

14 ноя 2020 : 		 SKYLINE исполняют AC/DC, OZZY OSBOURNE

13 ноя 2020 : 		 JIMMY PAGE, RANDY BACHMAN, JOHN FOGERTY в документальном фильме "The Ventures: Stars On Guitars"

5 ноя 2020 : 		 AYREON, BLACK STONE CHERRY, CROBOT и другие на рождественском ЕР

30 окт 2020 : 		 Участники ALICE IN CHAINS, ANTHRAX и MASTODON исполняют песню SOUNDGARDEN

30 окт 2020 : 		 ANAAL NATHRAKH, ANGEL WITCH, BOLT THROWER в саундтреке к игре от Ubisoft

30 сен 2020 : 		 Участники METALLICA, MEGADETH, EXODUS и Y&T в новом документальном фильме

22 сен 2020 : 		 SLIPKNOT, BRING ME THE HORIZON, RAMMSTEIN получили Heavy Music Awards

28 авг 2020 : 		 Музыканты PANTERA, SLAYER, ATHEIST, NILE, POSSESSED, TESTAMENT, SEPULTURA, ICED EARTH в благотворительном треке

27 авг 2020 : 		 Музыканты METALLICA, MEGADETH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS в документальном фильме о Flying V

13 авг 2020 : 		 Рокеры отреагировали на решение Байдена по Камале Харрис

5 авг 2020 : 		 Новый документальный фильм об андеграундной сцене Вьетнама

2 авг 2020 : 		 PEARL JAM, THE ROLLING STONES, AEROSMITH требуют определить правила использования музыки в политических целях

29 июл 2020 : 		 Пазлы IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC выйдут осенью

19 июл 2020 : 		 Звездное видео FRONTIERS ALL STARS

11 июл 2020 : 		 BLIND GUARDIAN, KREATOR, HEAVEN SHALL BURN и другие в рамках виртуального Wacken Open Air 2020

9 июл 2020 : 		 Архивное видео фестиваля Keep It True

3 июл 2020 : 		 Более 1500 британских музыкантов обратились к правительству

1 июл 2020 : 		 Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND выпустят диск

29 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA в документальном фильме о журнале Creem

25 июн 2020 : 		 Независимые металл-фестивали проведут онлайн-концерт

13 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

11 июн 2020 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, SOILWORK и DARK TRANQUILLITY записали партии для игры

9 июн 2020 : 		 Новые виды пауков названы в честь участников IRON MAIDEN, SCORPIONS, DEF LEPPARD и ANGRA
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NAPALM RECORDS прикупили SPV



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Napalm Records Handels GmbH и SPV GmbH объявили о слиянии.

Генеральный директор Napalm Records Маркус Ридлер заявляет: «Продолжение и расширение компании SPV GmbH в качестве дистрибьютора и укрепление собственной торговой марки являются нашими главными приоритетами. Мы объединим все силы и свяжем их с мощной и всемирной сетью Napalm Records, чтобы вместе позитивно строить будущее. Сотрудники SPV — музыкально подкованные, чрезвычайно опытные специалисты, которые сейчас как никогда ранее необходимы, чтобы выжить в эти неспокойные времена на международном рынке. Вместе с управляющим директором Фрэнком Уле и его командой мы воспользуемся возможностями, которые открываются в настоящее время, и сможем справиться с постоянно растущими вызовами, которые привносит с собой современный музыкальный рынок. В постоянно меняющемся музыкальном ландшафте мы продолжим поставлять нашу мощную цифровую базу вместе с нашими партнёрами The Orchard, а также продолжим обеспечивать мощную физическую дистрибуцию продукции как для наших розничных партнёров, так и для поклонников по всему миру через наши магазины — по оформлению почтовых отправлений.

Мы целенаправленно запустили и реализовали этот крупный проект в сложных условиях в 2020 году. Это была отличная командная работа, за которую я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал в ней участие, в частности — адвокатов Паскаля Шарля Аманна (Napalm Records) и Йориса Брэнда (SPV). Для Napalm Records это приобретение, без сомнения, является экстраординарным, историческим моментом».

Управляющий директор SPV Фрэнк Уле добавляет: «С Napalm Records мы нашли оптимального партнёра для наших артистов, групп и лейблов. Международная структура и дополнительные маркетинговые возможности Napalm означают для SPV важный апгрейд в решении будущих задач. Я с нетерпением жду сотрудничества с Маркусом Ридлером и дочерними компаниями для дальнейшего укрепления и расширения наших позиций на рынке».

NAPALM RECORDS Expands Rock And Metal Empire With Acquisition Of SPV




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