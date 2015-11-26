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NAPALM RECORDS прикупили SPV



Napalm Records Handels GmbH и SPV GmbH объявили о слиянии.



Генеральный директор Napalm Records Маркус Ридлер заявляет: «Продолжение и расширение компании SPV GmbH в качестве дистрибьютора и укрепление собственной торговой марки являются нашими главными приоритетами. Мы объединим все силы и свяжем их с мощной и всемирной сетью Napalm Records, чтобы вместе позитивно строить будущее. Сотрудники SPV — музыкально подкованные, чрезвычайно опытные специалисты, которые сейчас как никогда ранее необходимы, чтобы выжить в эти неспокойные времена на международном рынке. Вместе с управляющим директором Фрэнком Уле и его командой мы воспользуемся возможностями, которые открываются в настоящее время, и сможем справиться с постоянно растущими вызовами, которые привносит с собой современный музыкальный рынок. В постоянно меняющемся музыкальном ландшафте мы продолжим поставлять нашу мощную цифровую базу вместе с нашими партнёрами The Orchard, а также продолжим обеспечивать мощную физическую дистрибуцию продукции как для наших розничных партнёров, так и для поклонников по всему миру через наши магазины — по оформлению почтовых отправлений.



Мы целенаправленно запустили и реализовали этот крупный проект в сложных условиях в 2020 году. Это была отличная командная работа, за которую я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал в ней участие, в частности — адвокатов Паскаля Шарля Аманна (Napalm Records) и Йориса Брэнда (SPV). Для Napalm Records это приобретение, без сомнения, является экстраординарным, историческим моментом».



Управляющий директор SPV Фрэнк Уле добавляет: «С Napalm Records мы нашли оптимального партнёра для наших артистов, групп и лейблов. Международная структура и дополнительные маркетинговые возможности Napalm означают для SPV важный апгрейд в решении будущих задач. Я с нетерпением жду сотрудничества с Маркусом Ридлером и дочерними компаниями для дальнейшего укрепления и расширения наших позиций на рынке».











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