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*Йе в BURZUM 47
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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PEARL JAM и OZZY OSBOURNE получат Clio Music Awards



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PEARL JAM и OZZY OSBOURNE будут удостоены Clio Music Awards на церемонии, которая пройдет в NeueHouse Hollywood 31 января.

PEARL JAM будут удостоены награды Clio Impact Award 2024 года в знак признания их разнообразной творческой деятельности и создания прочной и вдохновляющей связи со своими поклонниками. В частности, группа будет отмечена за постоянную практику создания уникальных постеров для каждой даты концерта, многие из которых были удостоены музыкальных наград Clio. Кроме того, наградой отмечена значительная филантропическая деятельность группы через фонд Vitalogy Foundation, который на сегодняшний день собрал более 50 миллионов долларов для организаций, поддерживающих такие проблемы, как доступ к абортам, изменение климата и бездомность, а также привлекающих внимание к борьбе с такими заболеваниями, как болезнь Крона, язвенный колит и эпидермолиз буллоза (EB). Помимо деятельности фонда Vitalogy Foundation, группа также поддерживает проект басиста Jeff Ament's Montana Pool Service, финансирующий строительство скейт-парков в Монтане и Южной Дакоте.

В 2024 году OZZY будет награжден премией Clio Music Lifetime Achievement Award. Как сольный исполнитель и фронтмен BLACK SABBATH, музыкальный талант, творческий потенциал и яркая личность OZZY привлекли легионы поклонников и обеспечили продажу более 100 миллионов пластинок. Его шоу Ozzfest объединило сообщество поклонников металла и дало старт карьерам многих артистов этого жанра. А в сериале " The Osbournes" его семейство рок-н-ролльных королей впустило зрителей в свою сенсационную жизнь и навсегда изменило реалити-шоу. Этой наградой Clio Music отмечает творческое наследие Osbourne'а, его непреходящее влияние на популярную культуру и многочисленные кампании, удостоенные премии Clio Music, в которых он принимал участие, включая кампанию альбома 2024 "Patient Number 9".




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