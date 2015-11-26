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25 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, ROBERT PLANT, JIMMY PAGE, BRIAN MAY среди самых богатых британских музыкантов

24 май 2021 : 		 Трейлер фильма с участием THE WHO, THE ROLLING STONES

21 май 2021 : 		 GRETA VAN FLEET и THE HU выступят в рамках Austin City Limits Music Festival

20 май 2021 : 		 METALLICA, NINE INCH NAILS And DISTURBED будут хэдлайнерами WELCOME TO ROCKVILLE

19 май 2021 : 		 LAMB OF GOD, I PREVAIL, STEEL PANTHER, SEVENDUST, P.O.D. на ShipRocked 2022

15 май 2021 : 		 METALLICA, NINE INCH NAILS, KORN, JUDAS PRIEST выступят на фестивале Louder Than Life 2021

15 май 2021 : 		 NINE INCH NAILS, FAITH NO MORE и MR. BUNGLE выступят на RIOT FEST

12 май 2021 : 		 Музыканты ENFORCER, D-A-D, DYNAZTY и других групп записали благотворительный сингл

5 май 2021 : 		 Baphomet выйдет летом

1 май 2021 : 		 STEVE VAI, BILLY CORGAN и PETER FRAMPTON в "The Pedal Movie"

27 апр 2021 : 		 Metal Blade Records выпускает новые эпизод Metal Massacre

21 апр 2021 : 		 Музыканты FOREIGNER, WHITESNAKE, STRYPER, L.A. GUNS в фильме о COVID-19

20 апр 2021 : 		 Summer Breeze 2021 не все. Пока

16 апр 2021 : 		 LIVE NATION и VEEPS запускают более 60 площадок для трансляций

6 апр 2021 : 		 ProgPower USA всё. В 21

20 мар 2021 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, EPICA, SYMPHONY X, WITHIN TEMPTATION в Of Bird And Cage

18 мар 2021 : 		 Музыканты GUNS N’ ROSES, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют хит Пола Янга

16 мар 2021 : 		 Участники KISS, GUNS N' ROSES, SKID ROW и других скорбят по Джерри Миллер

6 мар 2021 : 		 ROCK IN RIO всё. В 21

2 мар 2021 : 		 DOWNLOAD всё. В 21

28 фев 2021 : 		 GRASPOP всё. В 21

23 фев 2021 : 		 HELLFEST все. В 21

10 фев 2021 : 		 IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла

10 фев 2021 : 		 Музыканты METALLICA, GUNS N’ ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE в фильме "Long Live Rock…Celebrate The Chaos"

7 янв 2021 : 		 Рокеры о протестах

2 янв 2021 : 		 ALICE COOPER, ROGER DALTREY, SAMMY HAGAR, JOE PERRY в 'Rock Camp: The Movie'
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|||| 25 май 2021

OZZY OSBOURNE, ROBERT PLANT, JIMMY PAGE, BRIAN MAY среди самых богатых британских музыкантов



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Music-News.com составили списки самых богатых музыкантов Великобритании, возглавил который Сэр Пол МакКартни:

1 Sir Paul McCartney £820m Up £20m
2 U2 £620m Up £37m
3 Lord Lloyd-Webber £525m Down £275m
4 Sir Elton John £375m Up £15m
5 Sir Mick Jagger £310m Up £25m
6 Keith Richards £295m Up £25m
7 Olivia and Dhani Harrison £290m Up £20m
8 Sir Ringo Starr £280m Up £20m
9= Calvin Harris £220m Up £40m
9= Ed Sheeran £220m Up £20m
9= Sting £220m Up £20m
12 Sir Rod Stewart £215m Up £15m
13= Brian May £210m Up £20m
13= Roger Waters £210m Up £20m
15 Michael Flatley £206m No change
16= Eric Clapton £195m Up £20m
16= Robbie Williams £195m Up £10m
18 Roger Taylor £190m Up £20m
19= Sir Tom Jones £175m Up £5m
19= Charlie Watts £175m Up £10m
21 Sir Tim Rice £157m Up £2m
22 John Deacon £155m Up £15m
23 Ozzy and Sharon Osbourne £150m No change
24 Phil Collins £145m Up £5m
25 Jimmy Page £142m Up £15m
26 David Gilmour £136m Up £20m
27= Adele £130m Down £20m
27= Nick Mason £130m Up £20m
29 Chris Martin £125m Up £20m
30 Robert Plant £117m Up £15m
31 Enya £112m Up £7m
32 Mary Austin £110m Up £15m
33= Guy Berryman £107m Up £15m
33= Jonny Buckland £107m Up £15m
33= Will Champion £107m Up £15m
36 Ronnie Wood £100m Up £5m
37= Gary Barlow £90m Up £8m
37= Sir Barry Gibb £90m Up £15m
39 Pete Townshend and Rachel Fuller £86m Up £2m
40 Mark Knopfler £81m Up £5m

OZZY OSBOURNE, ROBERT PLANT, JIMMY PAGE, BRIAN MAY On UK Top Musicians Rich List



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr


26 май 2021, 00:13		Ну и хули?


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