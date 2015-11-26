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|||| 19 июл 2020

Звездное видео FRONTIERS ALL STARS



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FRONTIERS ALL STARS, звездная подборка музыкантов, подписанных на лейбл Frontiers, представила видео на композицию "Push Through", в записи которой принимали участие:

* Music and lyrics by Alessandro Del Vecchio
* Produced, mixed and mastered by Alessandro Del Vecchio at Ivorytears Music in Clearwater, Florida

Состав:

* Jeff Pilson (FOREIGNER, DOKKEN) - bass
* Alessandro Del Vecchio - keyboards
* James Martin - keyboards
* Tom Martin - guitar
* Andrea Seveso - guitar
* Aldo Lonobile - guitar
* Michele Sanna - drums

Вокалисты:

* James Christian (HOUSE OF LORDS)
* Ronnie Romero (RAINBOW, LORDS OF BLACK)
* Gary Hughes (TEN)
* Renan Zonta (ELECTRIC MOB)
* Adrienne Cowan (SEVEN SPIRES)
* Dino Jelusick (ANIMAL DRIVE)
* Ailyn (HER CHARIOT AWAITS)
* Ross Jennings (NOVENA)
* Caterina Nix (CHAOS MAGIC)
* Alessandro Del Vecchio (EDGE OF FOREVER)
* Toby Jepson (WAYWARD SONS)
* Toby Hitchcock (PRIDE OF LIONS)
* Michael Sweet (STRYPER)
* Roberto Tiranti (LABYRINTH)
* Sergio Mazul (SEMBLANT)
* Kent Hilli (PERFECT PLAN)
* Nick Workman (VEGA)
* Robin McAuley (BLACK SWAN)
* Margarita Monet (EDGE OF PARADISE)
* Andy Kuntz (VANDEN PLAS)
* Mizuho Lin (SEMBLANT)
* Lars Safsund (WORK OF ART, LIONVILLE)
* Issa
* Mariangela Demurtas (ARDOURS)
* Nathan James (INGLORIOUS)
* Dan Rossall (PASSION)
* Johnny Gioeli (HARDLINE)
* Mark Basile (DGM)
* Alessio Garavello (A NEW TOMORROW)
* Nasson (CHAOS MAGIC, SINNER'S BLOOD)
* Robin Beck
* Marina La Torraca (PHANTOM ELITE)
* Claudia Layline (ETERNAL IDOL)

Гитаристы:

* Mario Percudani (HARDLINE)
* Alessio Garavello (A NEW TOMORROW)
* Nick Savio (ETERNAL IDOL)
* Ivan Keller (ANIMAL DRIVE)
* Dave Bates (EDGE OF PARADISE)
* Tony Hernando (LORDS OF BLACK)
* Robert Sall (WORK OF ART)
* Tracii Guns (L.A. GUNS)
* John Berg (PARALYDIUM)
* Mike Orlando (HER CHARIOT AWAITS)
* Olaf Thorsen (SHINING BLACK)
* Aldo Lonobile (SECRET SPHERE)
* Simone Mularoni (DGM)
* Danny De La Cruz (INGLORIOUS)
* Magnus Karlsson (MAGNUS KARLSSON'S FREE FALL)
* Dan Rossall (PASSION)
* Ben Hur Auwarter (ELECTRIC MOB)

FOREIGNER, RAINBOW, STRYPER, HOUSE OF LORDS Members Team Up For FRONTIERS ALL STARS 'Push Through' Single





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