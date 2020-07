19 июл 2020



Звездное видео FRONTIERS ALL STARS



FRONTIERS ALL STARS, звездная подборка музыкантов, подписанных на лейбл Frontiers, представила видео на композицию "Push Through", в записи которой принимали участие:



* Music and lyrics by Alessandro Del Vecchio

* Produced, mixed and mastered by Alessandro Del Vecchio at Ivorytears Music in Clearwater, Florida



Состав:



* Jeff Pilson (FOREIGNER, DOKKEN) - bass

* Alessandro Del Vecchio - keyboards

* James Martin - keyboards

* Tom Martin - guitar

* Andrea Seveso - guitar

* Aldo Lonobile - guitar

* Michele Sanna - drums



Вокалисты:



* James Christian (HOUSE OF LORDS)

* Ronnie Romero (RAINBOW, LORDS OF BLACK)

* Gary Hughes (TEN)

* Renan Zonta (ELECTRIC MOB)

* Adrienne Cowan (SEVEN SPIRES)

* Dino Jelusick (ANIMAL DRIVE)

* Ailyn (HER CHARIOT AWAITS)

* Ross Jennings (NOVENA)

* Caterina Nix (CHAOS MAGIC)

* Alessandro Del Vecchio (EDGE OF FOREVER)

* Toby Jepson (WAYWARD SONS)

* Toby Hitchcock (PRIDE OF LIONS)

* Michael Sweet (STRYPER)

* Roberto Tiranti (LABYRINTH)

* Sergio Mazul (SEMBLANT)

* Kent Hilli (PERFECT PLAN)

* Nick Workman (VEGA)

* Robin McAuley (BLACK SWAN)

* Margarita Monet (EDGE OF PARADISE)

* Andy Kuntz (VANDEN PLAS)

* Mizuho Lin (SEMBLANT)

* Lars Safsund (WORK OF ART, LIONVILLE)

* Issa

* Mariangela Demurtas (ARDOURS)

* Nathan James (INGLORIOUS)

* Dan Rossall (PASSION)

* Johnny Gioeli (HARDLINE)

* Mark Basile (DGM)

* Alessio Garavello (A NEW TOMORROW)

* Nasson (CHAOS MAGIC, SINNER'S BLOOD)

* Robin Beck

* Marina La Torraca (PHANTOM ELITE)

* Claudia Layline (ETERNAL IDOL)



Гитаристы:



* Mario Percudani (HARDLINE)

* Alessio Garavello (A NEW TOMORROW)

* Nick Savio (ETERNAL IDOL)

* Ivan Keller (ANIMAL DRIVE)

* Dave Bates (EDGE OF PARADISE)

* Tony Hernando (LORDS OF BLACK)

* Robert Sall (WORK OF ART)

* Tracii Guns (L.A. GUNS)

* John Berg (PARALYDIUM)

* Mike Orlando (HER CHARIOT AWAITS)

* Olaf Thorsen (SHINING BLACK)

* Aldo Lonobile (SECRET SPHERE)

* Simone Mularoni (DGM)

* Danny De La Cruz (INGLORIOUS)

* Magnus Karlsson (MAGNUS KARLSSON'S FREE FALL)

* Dan Rossall (PASSION)

* Ben Hur Auwarter (ELECTRIC MOB)













