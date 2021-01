ALICE COOPER, ROGER DALTREY, SAMMY HAGAR, JOE PERRY в 'Rock Camp: The Movie'

сегодня



"Rock Camp: The Movie" будет выпущен в январе — трейлер доступен ниже. В его съемках принимали участие Roger Daltrey, Alice Cooper, Paul Stanley and Gene Simmons, Nancy Wilson, Joe Perry, Jeff Beck, Slash и многие другие.













