19 фев 2019



JEFF PILSON сообщил о проекте с ROBIN MCAULEY, REB BEACH, MATT STARR



Jeff Pilson (DOKKEN, FOREIGNER), Robin McAuley (MCAULEY SCHENKER GROUP, SURVIVOR), Reb Beach (WINGER, WHITESNAKE) и Matt Starr (MR. BIG, ACE FREHLEY) объединились в новом проекте, дебютный альбом которого запланирован к выпуску в этом году на Frontiers Music Srl.























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