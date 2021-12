сегодня



THE ROLLING STONES — первые по сборам



Традиционно к концу года Pollstar подводят итоги концертной индустрии. THE ROLLING STONES за отчётный период оказались лидерами по сборам, собрав за 12 концертов 115,5 миллионов долларов.



В список также вошли:



03. GREEN DAY, WEEZER, FALL OUT BOY ($67.3 million)

07. GUNS N' ROSES ($47.3 million)

30. KISS ($16.9 million)

42. SLIPKNOT's "Knotfest Roadshow" ($12.3 million)

48. KORN ($10.3 million)

53. ZZ TOP ($9.4 million)

61. MEGADETH, LAMB OF GOD ($7.9 million)

63. SHINEDOWN ($7.5 million)

64. THE BLACK CROWES ($7.4 million)

69. PRIMUS ($7.0 million)

76. FOREIGNER ($6 million)

85. FOO FIGHTERS ($4.5 million)







