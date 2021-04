сегодня



LIVE NATION и VEEPS запускают более 60 площадок для трансляций



Live Nation Entertainment, ведущая мировая компания в области живых развлечений, и Veeps, первая платформа для живых выступлений, управляемая соучредителями группы GOOD CHARLOTTE Joel'ом и Benji Madden, объявили о том, что они начали оснащение более 60 концертных площадок по всей территории Соединенных Штатов, чтобы предложить живые выступления «под ключ». Эта новая комплектация Veeps даёт любому артисту, выступающему на одном из этих концертных залов, возможность осуществлять стримы и быть доступными фанатам по всему миру.



Артисты являются центром того, что делают Live Nation и Veeps. Открывая более 60 площадок для стримов, обе компании удваивают свою деятельность, чтобы помочь артистам увеличить доход от концертов, которыми они зарабатывают на жизнь, и в то же время предоставить творческие возможности для общения с большим количеством фанатов. Компании выбирают места, которые являются регулярными в туровых расписаниях многих музыкантов и предоставляют артистам свободу выбора, когда и где они захотят добавить элемент потокового вещания.



В обычный год Live Nation устраивает 40 000 концертов и более 100 фестивалей, и сеть физических выступлений предоставляет уникальную возможность для стримов. В сочетании с ведущими технологиями Veeps артисты смогут предложить фэнам ещё больше способов насладиться живыми концертами, включая виртуальную возможность попасть на аншлаговые выступления, возможность посещения концертов в любой точке планеты, эксклюзивный контент, как то: репортажи из-за кулис, возможности просмотра с разных точек, и многое другое.



Широкий выбор площадок будет оптимизирован для стримов, начиная от культовых клубов и театров, заканчивая амфитеатрами. Среди площадок, которые будут доступны для подобной технологии, первыми заявлены The Fillmore в Сан-Франциско и Филадельфии, House of Blues в Чикаго и Новом Орлеане, The Wiltern в Лос-Анджелесе, а также ряд амфитеатров, в том числе Shoreline Amphitheater в Калифорнии и The Gorge в Вашингтоне.



The Wiltern уже запущен и дебютирует 7 мая 2021 года серией из 10 потоковых шоу на канале Veeps, получившей название "From The Wiltern". Билеты на каждое шоу стоят 15 долларов и уже поступили в продажу на сайте thewilternseries.com. Полный состав и информация о продаже приведены ниже.



«Среди артистов часто говорят, что одна сторона нашей карьеры, которая действительно принадлежит нам, — это гастроли. Помочь совершенно новой гастрольной вертикали стать легко доступной для музыкантов — это огромная победа для нашего сообщества, и мы очень рады, что сумели это реализовать. Это именно тот вариант, который демонстрирует, что наше партнёрство с Live Nation может на самом деле значить для артистов, — говорит Joel Madden. — Теперь простым переключением каждый музыкант, выступающий на этих площадках, может сделать своё шоу глобальным событием. Мы уже видели, как стримы способствуют вовлечению в иную сферу бизнеса артистов, а дополнительный доход от билетов позволит им реинвестировать в своё искусство и сделать то, что они предлагают своим фэнам, ещё лучше. Для нас в Veeps это настоящая мечта, и наша миссия — помочь расширить возможности артистов в их карьере».



«Артисты и фанаты с нетерпением ждут возвращения на шоу, и стримы продолжат открывать для них возможности общения, которых ранее у них не было, — добавляет Майкл Рапино, президент и генеральный директор Live Nation Entertainment. — Veeps — это лучшее из возможного, а Joel и Benji Madden используют свой собственный опыт музыкантов и могут помочь другим в процветании, так что мы с нетерпением ждём возможности воплотить эту инновационную идею в жизнь в столь культовых концертных залах!»



Развёртывание дополнительного оборудования позволит также создать рабочие места для продюсерских бригад, которые помогут оживить их и дать фанатам возможность наблюдать за любимыми артистами даже в том случае, если все билеты проданы или они находятся за сотни миль от вашего местонахождения.



По мере приближения к возвращению концертов Live Nation и Veeps планируют продолжать оснащать концертные площадки для стримов, предоставляя артистам ценные инструменты, а фэнам — еще больше возможностей наслаждаться живой музыкой в будущем.



Стримы "From The Wiltern":



* Breland - May 7



* JP Saxe - May 14



* Young Thug - May 21



* Lany - May 28



* Waterparks - June 4



* Lucky Daye - June 11



* Young M.A. - June 18



* Eyedress - June 25



* Freddie Gibbs - July 2



* Chase Atlantic - July 9







