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все новости группы
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16 апр 2021 :
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LIVE NATION и VEEPS запускают более 60 площадок для трансляций
6 апр 2021 :
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ProgPower USA всё. В 21
20 мар 2021 :
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Музыканты GUNS N' ROSES, EPICA, SYMPHONY X, WITHIN TEMPTATION в Of Bird And Cage
18 мар 2021 :
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Музыканты GUNS N’ ROSES, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют хит Пола Янга
16 мар 2021 :
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Участники KISS, GUNS N' ROSES, SKID ROW и других скорбят по Джерри Миллер
6 мар 2021 :
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ROCK IN RIO всё. В 21
2 мар 2021 :
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DOWNLOAD всё. В 21
28 фев 2021 :
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GRASPOP всё. В 21
23 фев 2021 :
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HELLFEST все. В 21
10 фев 2021 :
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IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла
10 фев 2021 :
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Музыканты METALLICA, GUNS N’ ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE в фильме "Long Live Rock…Celebrate The Chaos"
7 янв 2021 :
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Рокеры о протестах
2 янв 2021 :
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ALICE COOPER, ROGER DALTREY, SAMMY HAGAR, JOE PERRY в 'Rock Camp: The Movie'
2 янв 2021 :
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SICILIAN ARTISTS FOR CHARITY исполняют хит Джона Леннона
29 дек 2020 :
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Музыканты MÖTLEY CRÜE, PAPA ROACH, FIVE FINGER DEATH PUNCH в триллере
18 дек 2020 :
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NAPALM RECORDS прикупили SPV
26 ноя 2020 :
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IN THIS MOMENT, BODY COUNT, CODE ORANGE, POWER TRIP претендуют на Грэмми
21 ноя 2020 :
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GARY HOLT, DAVE LOMBARDO и DERRICK GREEN записали песню
14 ноя 2020 :
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SKYLINE исполняют AC/DC, OZZY OSBOURNE
13 ноя 2020 :
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JIMMY PAGE, RANDY BACHMAN, JOHN FOGERTY в документальном фильме "The Ventures: Stars On Guitars"
5 ноя 2020 :
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AYREON, BLACK STONE CHERRY, CROBOT и другие на рождественском ЕР
30 окт 2020 :
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Участники ALICE IN CHAINS, ANTHRAX и MASTODON исполняют песню SOUNDGARDEN
30 окт 2020 :
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ANAAL NATHRAKH, ANGEL WITCH, BOLT THROWER в саундтреке к игре от Ubisoft
30 сен 2020 :
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Участники METALLICA, MEGADETH, EXODUS и Y&T в новом документальном фильме
22 сен 2020 :
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SLIPKNOT, BRING ME THE HORIZON, RAMMSTEIN получили Heavy Music Awards
28 авг 2020 :
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Музыканты PANTERA, SLAYER, ATHEIST, NILE, POSSESSED, TESTAMENT, SEPULTURA, ICED EARTH в благотворительном треке
27 авг 2020 :
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Музыканты METALLICA, MEGADETH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS в документальном фильме о Flying V
13 авг 2020 :
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Рокеры отреагировали на решение Байдена по Камале Харрис
5 авг 2020 :
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Новый документальный фильм об андеграундной сцене Вьетнама
2 авг 2020 :
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PEARL JAM, THE ROLLING STONES, AEROSMITH требуют определить правила использования музыки в политических целях
29 июл 2020 :
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Пазлы IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC выйдут осенью
19 июл 2020 :
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Звездное видео FRONTIERS ALL STARS
11 июл 2020 :
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BLIND GUARDIAN, KREATOR, HEAVEN SHALL BURN и другие в рамках виртуального Wacken Open Air 2020
9 июл 2020 :
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Архивное видео фестиваля Keep It True
3 июл 2020 :
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Более 1500 британских музыкантов обратились к правительству
29 июн 2020 :
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Гитарист METALLICA в документальном фильме о журнале Creem
25 июн 2020 :
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Независимые металл-фестивали проведут онлайн-концерт
11 июн 2020 :
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Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, SOILWORK и DARK TRANQUILLITY записали партии для игры
9 июн 2020 :
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Новые виды пауков названы в честь участников IRON MAIDEN, SCORPIONS, DEF LEPPARD и ANGRA
18 май 2020 :
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Участники WHITESNAKE, SEPULTURA, Ex-KISS в кавер-версии POLICE
17 май 2020 :
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Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND
14 май 2020 :
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68 музыкантов записали кавер-версию THE BEATLES
10 май 2020 :
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JIMMY PAGE, GENE SIMMONS, DAVID COVERDALE почтили память Литлл Ричарда
8 май 2020 :
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VOIVOD, BORKNAGAR, INSOMNIUM в онлайн-концерте
6 май 2020 :
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Музыканты OCEANS OF SLUMBER, PALADIN, HELION PRIME в кавер-версии Hear 'N Aid
5 май 2020 :
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BLOODSTOCK OPEN AIR отменен
4 май 2020 :
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Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND
28 апр 2020 :
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Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND
25 апр 2020 :
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50 металлистов исполняют "We Are The World"
22 апр 2020 :
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Фрагмент документального фильма Murder In The Front Row
20 апр 2020 :
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Фестиваль DOWNLOAD будет виртуальным в 2020 году
16 апр 2020 :
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SLASH, DUFF MCKAGAN, SEBASTIAN BACH, NIKKI SIXX и другие почтили память Джимми Уэбба
10 апр 2020 :
|
Организаторы HELLFEST — страховщикам: «Да пошли вы нах!»
9 апр 2020 :
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Летний NAMM отменен из-за COVID-19
9 апр 2020 :
|
Букинг-агент: «Думаю, туры начнутся в 2021 году»
1 апр 2020 :
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Самые сексуальные рок-обложки
1 апр 2020 :
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M3 ROCK FESTIVAL перенесен на осень
1 апр 2020 :
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Рассказ о 70000 Tons Of Hell & Heaven Metal Fest 2020
26 мар 2020 :
|
Британский DOWNLOAD отменен
24 мар 2020 :
|
Церемония по вводу в Зал Славы Рок-н-Ролла перенесена на осень
24 мар 2020 :
|
Фестивали SONIC TEMPLE, WELCOME TO ROCKVILLE и EPICENTER отменены
23 мар 2020 :
|
Рассказ о первом дне круиза 70000 Tons Of Metal
21 мар 2020 :
|
Frontiers Music переносят выход альбомов из-за коронавируса
6 мар 2020 :
|
Специальные релизы JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, ALICE COOPER, DEF LEPPARD, DIO, ENTOMBED, ACE FREHLEY, JIMI HENDRIX для Record Store Day 2020
4 мар 2020 :
|
Доступен трейлер документального фильма о студии, где работали RUSH, QUEEN, BLACK SABBATH и другие
28 фев 2020 :
|
KIRK HAMMETT, STEVEN TYLER, BILLY GIBBONS и другие на трибьют-концерте Peter'y Green'y
18 фев 2020 :
|
Благотворительный концерт с участием ALICE COOPER и QUEEN собрал почти 10 миллионов долларов
12 фев 2020 :
|
Рассказ о DIMEBASH 2020
11 фев 2020 :
|
"Murder In The Front Row: The San Francisco Bay Area Thrash Metal Story" выйдет на DVD
9 фев 2020 :
|
NEAL MORSE, LEAH, THEOCRACY в сингле PROJECT AEGIS
22 янв 2020 :
|
Фигурки SLIPKNOT, SLAYER, GHOST и MOTÖRHEAD скоро в продаже
21 янв 2020 :
|
Музыканты FOO FIGHTERS, ANTHRAX, LAMB OF GOD, SEPULTURA приняли участие в Dimebash 2020
21 янв 2020 :
|
SLASH, DON FELDER, BILLY GIBBONS, RICHIE FAULKNER джемуют в рамках 'Gibson Live At The Grove'
13 дек 2019 :
|
Доступны фигурки MÖTLEY CRÜE, METALLICA, SEX PISTOLS, RAGE AGAINST THE MACHINE
13 дек 2019 :
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CANDLEMASS, ENTOMBED A.D., HAMMERFALL, OPETH вошли в число номинантов на шведскую «Грэммис»
28 ноя 2019 :
|
Бывшие участники JUDAS PRIEST, MEGADETH исполняют классику металла
27 ноя 2019 :
|
Музыканты BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, THE WHO, PINK FLOYD собирают деньги для JERRY DONAHUE
26 ноя 2019 :
|
METALLICA, GUNS N' ROSES, BON JOVI в списке самых успешных артистов по сборам за десять лет от POLLSTAR
24 ноя 2019 :
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TOOL, KILLSWITCH ENGAGE, DEATH ANGEL среди прочих номинированы на Грэмми
24 ноя 2019 :
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Музыканты BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, DEEP PURPLE, METALLICA в 'Come On Feel The Noize'
18 ноя 2019 :
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METALLICA, KISS, QUEEN, AEROSMITH, TOOL претендуют на награды Pollstar
11 ноя 2019 :
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Видео с выступления бывших участников JUDAS PRIEST, MEGADETH
29 окт 2019 :
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DON DOKKEN, JOE SATRIANI, GEOFF TATE попадут в Hall Of Heavy Metal History
29 окт 2019 :
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GEEZER BUTLER, DAVE GROHL и STEVEN ADLER примут участие в "Bowl For Ronnie"
22 окт 2019 :
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METALLICA, OZZY OSBOURNE, RED HOT CHILI PEPPERS выступят в рамках Global Goal Live
16 окт 2019 :
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LEMMY, OZZY OSBOURNE, SLASH, GENE SIMMONS в "The Rainbow"
16 окт 2019 :
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JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, NINE INCH NAILS, SOUNDGARDEN среди номинантов на включение в зал Славы Рок-н-Ролла
11 окт 2019 :
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MÖTLEY CRÜE, BLINK-182 и IRON MAIDEN лидируют в голосовании на включение в Зал славы рок-н-ролла
9 окт 2019 :
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AC/DC, VAN HALEN, RUSH, SLAYER, QUEEN, OZZY, KISS, JUDAS PRIEST, SCORPIONS и другие в новой фотокниге
8 окт 2019 :
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LZZY HALE, SUZI QUATRO, LINDA PERRY получат награды
2 окт 2019 :
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IRA BLACK, CRAIG LOCICERO, BRIAN O'CONNOR приняли участие в джеме
1 окт 2019 :
|
Классика BLACK SABBATH, DEEP PURPLE, DREAM THEATER от Rhino в октябре
17 сен 2019 :
|
Музыканты GUNS N' ROSES, KISS, TWISTED SISTER отреагировали на известие о смерти лидера THE CARS
20 авг 2019 :
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DEEP PURPLE, VANILLA FUDGE и другие в саундтреке нового фильма Тарантино
15 авг 2019 :
|
JEFF YOUNG и вокалистка HELLZ BELLZ записали кавер MEGADETH
8 авг 2019 :
|
Участники MACHINE HEAD, DREAM THEATER, OVERKILL организовали новый проект
2 авг 2019 :
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Фрагменты выступлений HELLOWEEN, ENSLAVED, STEEL PANTHER, RIOT V с Wacken 2018
3 июл 2019 :
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METALLICA, KISS, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA в списке лучших по сборам
13 июн 2019 :
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Мастер-плёнки AEROSMITH, GUNS N 'ROSES, SOUNDGARDEN и других исполнителей уничтожены во время пожара в студии Universal
6 май 2019 :
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Песни LED ZEPPELIN, AC/DC, PINK FLOYD, AEROSMITH, QUEEN, GUNS N’ ROSES среди самых популярных на похоронах
6 май 2019 :
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Журнал Men’s Health назвал лучшие для силовых тренировок металл-песни
22 апр 2019 :
|
Вокалисты THERION и TNT в новой испанской рок-опере
19 апр 2019 :
|
Гитаристы EXTREME, ANTHRAX и PROPHETS OF RAGE поиграли на гитарах из «Игры престолов»
17 апр 2019 :
|
«Нордический металл» заставил американца убить соседа
9 апр 2019 :
|
MICHAEL ANTHONY, COREY TAYLOR And JOHN 5 исполняют классику VAN HALEN
8 апр 2019 :
|
Выходят пазлы IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST и SLAYER
14 мар 2019 :
|
Исследование показало: «любители дэт-металла — хорошие люди»
5 мар 2019 :
|
Британские эксклюзивы от QUEEN, THIN LIZZY, EUROPE, JETHRO TULL, ROGER GLOVER, STATUS QUO и других на День музыкального магазина
19 фев 2019 :
|
JEFF PILSON сообщил о проекте с ROBIN MCAULEY, REB BEACH, MATT STARR
11 фев 2019 :
|
HIGH ON FIRE, CHRIS CORNELL, GRETA VAN FLEET стали лауреатами Грэмии
8 фев 2019 :
|
Музыканты METALLICA, DREAM THEATER, PANTERA, TESTAMENT скорбят по Джиму Данлопу
30 янв 2019 :
|
VOIVOD, CANCER BATS и KOBRA AND THE LOTUS претендуют на JUNO
7 дек 2018 :
|
ALICE IN CHAINS, TRIVIUM, GHOST, GRETA VAN FLEET, BRING ME THE HORIZON претендуют на Грэмми
7 дек 2018 :
|
BOB DAISLEY, LEE KERSLAKE, LITA FORD, DAVID ELLEFSON будут введены в 'Hall Of Heavy Metal History'
3 дек 2018 :
|
METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS и GRETA VAN FLEET вошли в число номинантов на POLLSTAR AWARDS
21 ноя 2018 :
|
По следам тура GENERATION AXE выпустят концертный альбом
14 ноя 2018 :
|
ALICE COOPER, KIRK HAMMETT, GENE SIMMONS, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR и другие почтили память Стэна Ли
13 ноя 2018 :
|
AXL ROSE, TOMMY LEE и SEBASTIAN BACH критикуют Трампа за слова о пожарах
9 ноя 2018 :
|
Вокалист DEEP PURPLE, бывший вокалист NAZARETH в благотворительном проекте
26 окт 2018 :
|
Трейлер документального фильма о металле в Латинской Америке
15 окт 2018 :
|
Музыканты KORN, GODSMACK, DEFTONES почтили память Винни Пола
12 окт 2018 :
|
Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"
26 сен 2018 :
|
Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"
23 сен 2018 :
|
Музыканты RED HOT CHILI PEPPERS, PEARL JAM, GUNS N' ROSES выступят вместе
22 сен 2018 :
|
Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"
18 сен 2018 :
|
METALLICA, SLIPKNOT, SHINEDOWN в саундтреке к "WWE 2K19"
26 авг 2018 :
|
BENEDICTION, KATAKLYSM, HYPOCRISY и другие в "Death... Is Just The Beginning MMXVII"
13 авг 2018 :
|
Музыканты HATEBREED, FEAR FACTORY, Ex-KILLSWITCH ENGAGE исполняют классику DOWN, FEAR FACTORY, CROWBAR
6 июл 2018 :
|
Трейлер "Sunset Society"
10 июн 2018 :
|
Профессиональное видео с Hellfest 2017
7 июн 2018 :
|
METALLICA, GUNS N' ROSES, JIMI HENDRIX, AC/DC в книге об истории рока для детей
4 июн 2018 :
|
Музыканты REO SPEEDWAGON и LOVERBOY в проекте ROCK MEETS CLASSIC
7 май 2018 :
|
Кавер-версия HEART от вокалиста QUEENSRŸCHE
28 апр 2018 :
|
ZAKK WYLDE, GEORGE LYNCH, PAUL GILBERT исполняют темы Диснея
1 апр 2018 :
|
JOE SATRIANI, ZAKK WYLDE, STEVE VAI, CHRIS POLAND в компиляции Guitar Masters Collection
15 мар 2018 :
|
Музыканты PRONG, DANZIG, TESTAMENT, I AM MORBID, BAD WOLVES воздали должное SLAYER
12 фев 2018 :
|
Музыканты KREATOR, SEPULTURA, DESTRUCTION, SABATON, CANNIBAL CORPSE в '70000 Tons Of Metal' All-Star Jam
22 янв 2018 :
|
GLENN HUGHES и CHAD SMITH присоединились на сцене к G3
19 янв 2018 :
|
NIRVANA, AEROSMITH, QUEEN, JIMI HENDRIX войдут в Grammy Hall Of Fame
17 янв 2018 :
|
NEAL SCHON присоединился к JOE SATRIANI, PHIL COLLEN, JOHN PETRUCCI
14 янв 2018 :
|
Участники PANTERA, SUICIDAL TENDENCIES, KING'S X почтят память Даймбега
12 янв 2018 :
|
SLAYER, LAMB OF GOD, ANTHRAX, TESTAMENT And BEHEMOTH едут в тур?
31 дек 2017 :
|
GUNS N' ROSES, METALLICA в списке лучших
15 дек 2017 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH в "The Rise Of L.A. Thrash Metal"
15 дек 2017 :
|
Честер Беннингтон, Том Петти и Крис Корнелл среди самых популярных запросов Google
12 дек 2017 :
|
ROB HALFORD, SLASH, ACE FREHLEY, DAVID ELLEFSON на ALICE COOPER's 'Christmas Pudding'
6 дек 2017 :
|
Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом
29 ноя 2017 :
|
METALLICA, MASTODON, MESHUGGAH, BODY COUNT, AUGUST BURNS RED, CODE ORANGE, NOTHING MORE в числе номинантов на Грэмми
11 ноя 2017 :
|
Музыканты SAGA, URIAH HEEP, JETHRO TULL на новой части Excalibur
10 ноя 2017 :
|
Рассказ о KNOTFEST 2017
6 окт 2017 :
|
LITA FORD, FRANKIE BANALI, CARMINE APPICE, BRUCE KULICK будут удостоены награды
5 окт 2017 :
|
JUDAS PRIEST, RAGE AGAINST THE MACHINE, BON JOVI попали в лист номинантов в ЗСРнР
2 окт 2017 :
|
Музыканты GUNS N' ROSES, SLIPKNOT, JOURNEY, QUEENSRŸCHE о стрельбе в Лас-Вегасе
21 сен 2017 :
|
Видео с выступления музыкантов JUDAS PRIEST, SEBASTIAN BACH, RUDY SARZO
14 сен 2017 :
|
Музыканты DOKKEN, DISTURBED, Ex-SKID ROW выступили на 'Ultimate Texas Jam'
11 сен 2017 :
|
SLASH, JOE PERRY, JOE SATRIANI, NEAL SCHON на новом DVD
31 авг 2017 :
|
SLAYER, NIGHTWISH, ANTHRAX, BLIND GUARDIAN, DIMMU BORGIR на юбилейном сборнике NB
30 авг 2017 :
|
SEBASTIAN BACH, GEORGE LYNCH, VINNY APPICE исполняют DOKKEN, SKID ROW, BLACK SABBATH
26 авг 2017 :
|
METALLICA, MASTODON, GWAR выпустят розовые винилы
18 июл 2017 :
|
SLASH, KIRK HAMMETT, ROB ZOMBIE почтили память Джорджа Ромеро
16 июл 2017 :
|
THE HELLFEST ALL STARS исполняют AEROSMITH
9 июл 2017 :
|
Дум-металл фестиваль отменили из-за солнечной и безоблачной погоды
1 июл 2017 :
|
Новое видео 'Tuska20 - The Anniversary Song'
28 июн 2017 :
|
STEVE MORSE, TREY GUNN, BUMBLEFOOT, JEFF SCOTT SOTO, GARY HOEY, JEFF WATSON, TONY FRANKLIN на новом альбоме Band Of Brothers
26 июн 2017 :
|
Музыканты HALESTORM, ACCEPT, SEETHER исполняют SOUNDGARDEN
13 июн 2017 :
|
BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, AVENGED SEVENFOLD, EXODUS получили награды Metal Hammer
25 май 2017 :
|
ALTER BRIDGE, XANDRIA, HAMMERFALL в новой компиляции
16 май 2017 :
|
POWERWOLF, HAMMERFALL, KAMELOT, W.A.S.P., GRAVE DIGGER в новой компиляции
16 май 2017 :
|
COREY TAYLOR, SCOTT IAN, участники BLACK VEIL BRIDES в "Strange 80s"
24 апр 2017 :
|
Певицы NEW YEARS DAY, STITCHED UP HEART, ONCE HUMAN среди "самых горячих в хард-роке" по версии REVOLVER
20 апр 2017 :
|
HAMMERFALL, KAMELOT, W.A.S.P., POWERWOLF, GRAVE DIGGER и другие на компиляции клипов от NAPALM RECORDS
12 апр 2017 :
|
Музыканты NIGHTWISH, STRATOVARIUS, AMORPHIS, HIM, CHILDREN OF BODOM записали гимн TUSKA OPEN AIR
22 мар 2017 :
|
Документальный фильм о Wacken'e представят на фестивале HOT DOCS
21 мар 2017 :
|
Музыканты ALICE IN CHAINS, SKID ROW, MACHINE HEAD на вечере памяти Рэнди Роуза
19 мар 2017 :
|
Музыканты GUNS N' ROSES, AEROSMITH, KISS, MÖTLEY CRÜE, JUDAS PRIEST отреагировали на известие о смерти Чака Берри
14 мар 2017 :
|
Музыканты KISS, TWISTED SISTER, Ex-BLACK SABBATH на альбоме BOB KULICK
22 фев 2017 :
|
BLACK SABBATH, DISTURBED, MEGADETH, OPETH на OZZFEST 2016
21 фев 2017 :
|
Видео с выступления ULI JON ROTH, AMORPHIS, EQUILIBRIUM
9 фев 2017 :
|
Джем с лидером ANNIHILATOR
9 фев 2017 :
|
Видео с 70000 Tons Of Metal Cruise 2017
31 янв 2017 :
|
TUSKA отмечает юбилей
27 янв 2017 :
|
Музыканты BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, PINK FLOYD в списке самых богатых жителей центральной Англии
21 янв 2017 :
|
Музыканты JUDAS PRIEST, SKID ROW, Ex-QUIET RIOT, WHITESNAKE приняли участие в 'Randy Rhoads Remembered'
21 янв 2017 :
|
Музыканты DOKKEN, SCORPIONS, KING'S X, BULLETBOYS в "Ultimate Jam Night"
6 янв 2017 :
|
Музыканты WHITE ZOMBIE, QUEENS OF THE STONE AGE, PRIMUS в документальном фильме
29 дек 2016 :
|
Музыканты IN FLAMES, HARDCORE SUPERSTAR почтили память Лемми
27 дек 2016 :
|
Музыканты HALESTORM, SKID ROW, CINDERELLA исполнили BLACK SABBATH, KIX, RAMONES
26 дек 2016 :
|
Музыканты KISS, SLIPKNOT, TESTAMENT и других групп о Джордже Майкле
25 дек 2016 :
|
RITCHIE BLACKMORE, ROBERT PLANT, STEVE VAI, BRIAN MAY, HEART в новом видео
23 дек 2016 :
|
Музыканты GUNS N' ROSES, STP, LINKIN PARK в KINGS OF CHAOS
23 дек 2016 :
|
STRIKER, NECRONOMICON, ENDEMISE, FRACTAL CYPHER, VAN HALST в новом сборнике
22 дек 2016 :
|
Бывшие участники JUDAS PRIEST, MEGADETH исполнили классику IRON MAIDEN
15 дек 2016 :
|
METALLICA, MEGADETH, ANTHRAX, SLIPKNOT получили награды Revolver Music
7 дек 2016 :
|
RUDY SARZO, MONTE PITTMAN, PHIL DEMMEL, MATT STARR отметили день рождения Рэнди Роуза
7 дек 2016 :
|
METALLICA, DISTURBED, KORN, MEGADETH, GOJIRA, BARONESS, PERIPHERY номинированы на Грэмми
5 дек 2016 :
|
Музыканты SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, STP, LINKIN PARK в KINGS OF CHAOS: Видео полного концерта
3 дек 2016 :
|
OVERKILL, ONSLAUGHT, UGLY KID JOE, MONSTER MAGNET в "Snaggletooth: A Tribute To Lemmy"
9 ноя 2016 :
|
Музыканты SLIPKNOT, MÖTLEY CRÜE, TRIVIUM, FEAR FACTORY о победе Трампа
18 окт 2016 :
|
PEARL JAM, JOURNEY, JANE'S ADDICTION, YES среди номинантов на включение в Зал Славы Рок-н-ролла
18 окт 2016 :
|
Музыканты DELAIN, ARCH ENEMY, CRADLE OF FILTH, AMARANTHE, SONATA ARCTICA в саундтреке к игре
7 сен 2016 :
|
Музыканты WOLF, DENATA и SEANCE на новом трибьюте Лемми
7 сен 2016 :
|
ROBERT HAGLUND записал джазовые версии хитов METALLICA, MOTÖRHEAD, DIO, WHITESNAKE и других
30 авг 2016 :
|
Музыканты W.A.S.P. THERION выступили на вечеринке SWEDEN ROCK MAGAZINE
25 авг 2016 :
|
PANTERA, L.A. GUNS, BUTCHER BABIES исполняют "Ace Of Spades"
21 авг 2016 :
|
APPICE, SARZO, GOLDY, FREEMAN исполнили классику с оркестром
16 авг 2016 :
|
Бывшие и нынешние музыканты DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, WHITESNAKE на благотворительном альбоме BERNHARD WELZ
16 авг 2016 :
|
Музыканты METALLICA, Ex-MEGADETH выступили с RODRIGO Y GABRIELA
15 авг 2016 :
|
Музыканты MEGADETH, ACE FREHLEY, FASTER PUSSYCAT исполняют JUDAS PRIEST
27 июл 2016 :
|
SLASH, JOE BONAMASSA примут участие в вечере памяти Би Би Кинга
22 июл 2016 :
|
Вокалисты AT THE GATES, EXHUMED, OMNIUM GATHERUM в документальном фильме
13 июл 2016 :
|
AC/DC, THE ROLLING STONES, MUSE и FOO FIGHTERS в списке FORBES
12 июл 2016 :
|
Записи DISTURBED. MUSE, RED HOT CHILI PEPPERS и SHINEDOWN получили золото и платину
7 июл 2016 :
|
JUDAS PRIEST, IN FLAMES, DEATH ANGEL, ANNIHILATOR на сборнике 'Wacken 2015 - 26 Years Louder Than Hell'
5 июл 2016 :
|
Данные о сборах фестивалей ‘Rock On The Range’, ‘Carolina Rebellion’, ‘Rocklahoma’
20 июн 2016 :
|
VINNY APPICE, RUDY SARZO, CRAIG GOLDY, ANDREW FREEMAN исполнили классику рока с оркестром
15 июн 2016 :
|
BEHEMOTH, EMPEROR и MAYHEM в комиксе "Realm Of The Damned"
13 июн 2016 :
|
COREY TAYLOR, SLASH, PAUL STANLEY, NIKKI SIXX и другие музыканты шокированы бойней в Орландо
9 июн 2016 :
|
Кавер-версии IRON MAIDEN от STONE SOUR, ANATHEMA, TRIVIUM, FOZZY в журнале KERRANG!
5 июн 2016 :
|
Организаторы отменили третий день ROCK AM RING
4 июн 2016 :
|
Более сорока человек пострадали от удара молний на фестивале ROCK AM RING
3 июн 2016 :
|
Данные о сборах SCORPIONS, MUSE, DEFTONES
28 май 2016 :
|
Британские металкор музыканты исполнили оду чаю
28 май 2016 :
|
CRADLE OF FILTH, ARCH ENEMY, DELAIN на альбоме S.O.P.H.I.E
27 май 2016 :
|
Данные о сборах IRON MAIDEN, DEFTONES, MEGADETH, SLAYER
19 май 2016 :
|
Данные о сборах BLACK SABBATH, METALLICA, TOOL
14 май 2016 :
|
Музыканты SLIPKNOT, BLACK SABBATH, STONE TEMPLE PILOTS сыграли вместе на благотворительном вечере
13 май 2016 :
|
Создатели музыки к DOOM воровали идеи у PANTERA, METALLICA и SLAYER
10 май 2016 :
|
Трейлер 'Inside Metal: LA Metal Scene Explodes'
8 май 2016 :
|
NIKKI SIXX, LEMMY в новом ролике ROCKERS UNITED
5 май 2016 :
|
Музыканты METALLICA, MEGADETH, TESTAMENT, ALICE IN CHAINS, RATT в 'Inside Metal: LA Metal Scene Explodes'
29 апр 2016 :
|
1349, TSJUDER, MYSTIFIER, HELHEIM, KOLDBRANN, URGEHAL в новой книге про блэк-металл
22 апр 2016 :
|
Незадолго до смерти у Принса была передозировка наркотиков
21 апр 2016 :
|
Рок-мир скорбит о кончине Принса
20 апр 2016 :
|
METALLICA, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH в списке "худших песен лучших групп"
1 апр 2016 :
|
Музыканты BUTCHER BABIES, Ex-DIVINE HERESY, HELLYEAH исполняют PANTERA, METALLICA
1 апр 2016 :
|
Трейлер документального фильма о блэк-металле
7 мар 2016 :
|
'Metal Massacre 14' выйдет в апреле
4 мар 2016 :
|
Лучшее из круиза 70000 Tons Of Metal
25 фев 2016 :
|
Лучшее из круиза 70000 Tons Of Metal
15 фев 2016 :
|
DAVE LOMBARDO, RUDY SARZO, DAVE KUSHNER почтили память Бона Скотта
12 фев 2016 :
|
Трейлер новой компиляции Monsters Of Metal
8 фев 2016 :
|
Трибьют BLACK SABBATH доступен для прослушивания
3 фев 2016 :
|
KATAKLYSM, DIEMONDS, FUCK THE FACTS, CANCER BATS, KEN MODE номинированы на JUNO
29 янв 2016 :
|
Музыканты KORN, MEGADETH, WHITESNAKE, Ex-OZZY OSBOURNE в "Randy Rhoads Remembered"
24 янв 2016 :
|
DAVE GROHL пприсоединился на сцене у музыкантам METALLICA, PANTERA, SLAYER
20 янв 2016 :
|
Кавер-версия BLACK SABBATH от музыкантов SKID ROW, KING'S X
19 янв 2016 :
|
Семплы с трибьюта BLACK SABBATH
13 янв 2016 :
|
Музыканты CHILDREN OF BODOM, TYPE O NEGATIVE, FIVE FINGER DEATH PUNCH, LIKE A STORM о любимых клипах
9 янв 2016 :
|
Фрагмент фильма 'Hair I Go Again'
8 янв 2016 :
|
SLASH, PAUL STANLEY, JERRY CANTRELL, JOHN 5 в "Turn It Up!"
8 янв 2016 :
|
Музыканты AEROSMITH, MEGADETH, Ex-GUNS N' ROSES, WHITESNAKE примут участие в концерте памяти Ронни Монтроуза
20 дек 2015 :
|
Музыканты TESTAMENT, Ex-JUDAS PRIEST, SCORPIONS, NIGHTWISH выступили в Израиле
18 дек 2015 :
|
VINNY APPICE, RUDY SARZO, CRAIG GOLDY в MASTERS OF CLASSIC ROCK
14 дек 2015 :
|
HANK SHERMANN, MICHAEL DENNER на новом диске MOUNTAIN OF POWER
8 дек 2015 :
|
SLIPKNOT, LAMB OF GOD, GHOST, SEVENDUST, AUGUST BURNS RED номинированы на Грэмми
2 дек 2015 :
|
Музыканты HARDLINE, ROOM EXPERIENCE, SOUL SELLER, HUNGRYHEART запишут рок-гим
1 дек 2015 :
|
Музыканты SKID ROW, FOZZY, LIVING COLOUR, Ex-JUDAS PRIEST в новом трибьюте BLACK SABBATH
19 ноя 2015 :
|
Альбомы NICKELBACK, DEF LEPPARD, METALLICA, BON JOVI, LINKIN PARK в списке лучших за все время
14 ноя 2015 :
|
Музыканты METALLICA, AC/DC, SLIPKNOT, MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES о трагедии в Париже
12 ноя 2015 :
|
Музыканты ANTHRAX, MOTÖRHEAD, QUEENSRŸCHE, QUIET RIOT, STRYPER в 'Hair I Go Again'
8 ноя 2015 :
|
ZAKK WYLDE, PENTAGRAM, ULVER, CANCER BATS в новом трибьюте BLACK SABBATH
4 ноя 2015 :
|
Как музыканты выглядели на Хэллоуин 2015
3 ноя 2015 :
|
SLASH, LEMMY, KERRY KING, ZAKK WYLDE, LZZY HALE в "Father Of Loud"
12 окт 2015 :
|
TOM ARAYA, LEMMY, SLASH в трейлере "Gutterdämmerung"
2 окт 2015 :
|
Данные о сборах концертов Faith No More, Incubus, Motörhead, Queensrÿche, Scorpions
16 сен 2015 :
|
Музыканты METALLICA, SLIPKNOT, KORN в "The History Of Metal And Horror"
10 сен 2015 :
|
Музыканты SLAYER, LAMB OF GOD, MORBID ANGEL в "Hairmetal Shotgun Zombie Massacre"
31 авг 2015 :
|
Музыканты STRYPER, TESLA, CINDERELLA в фильме "God Gave Rock 'N' Roll To You"
25 авг 2015 :
|
Музыканты Ex-BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS примут участие в "Titans Of Metal"
18 авг 2015 :
|
JOHNNY DEPP, GENE SIMMONS, NUNO BETTENCOURT, GILBY CLARKE выступили на благотворительном концерте
17 авг 2015 :
|
ACE FREHLEY, SEBASTIAN BACH, GILBY CLARKE приняли участие в CATHOUSE LIVE
16 авг 2015 :
|
Более 150 барабанщиков исполняют AC/DC, MEGADETH
10 авг 2015 :
|
SLASH, LEMMY, THE RUNAWAYS в 'IES Rock Honors'
5 авг 2015 :
|
LEMMY, TOM ARAYA присоединились к фильму "Gutterdämmerung"
4 авг 2015 :
|
Билеты на WACKEN OPEN AIR 2016 проданы
4 авг 2015 :
|
ROCKSTAR ENERGY DRINK MAYHEM FESTIVAL 2015 может стать последним
3 авг 2015 :
|
Барабанщик IRON MAIDEN и бывший гитарист OVERKILL исполнили хит IRON MAIDEN
23 июл 2015 :
|
Lion Music готовят компиляцию W.A. MOZART - REINCARNATED
23 июл 2015 :
|
Лауреаты Alt Press Music Awards
2 июл 2015 :
|
Музыканты KORN, THE WINERY DOGS, Ex-ANTHRAX исполняют DEEP PURPLE
22 июн 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления SLASH, CAVALERA CONSPIRACY, MY DYING BRIDE, EPICA
5 июн 2015 :
|
Музыканты SAVATAGE, ADRENALINE MOB, NIGHT RANGER, Ex-WHITESNAKE воздали должное RANDY RHOADS
26 май 2015 :
|
Джем ударников IRON MAIDEN, DREAM THEATER, Ex-MEGADETH
19 май 2015 :
|
Трек-лист нового трибьюта DIO
24 апр 2015 :
|
Музыканты LED ZEPPELIN, QUEEN, PINK FLOYD, THE WHO, OZZY OSBOURNE вошли в список самых богатых музыкантов Британии
22 апр 2015 :
|
Музыканты HEART, CREAM, ASIA на трибьюте THE BEATLES
17 апр 2015 :
|
Финская почта выпустит марки с NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, APOCALYPTICA, HIM
19 мар 2015 :
|
PHIL MANZANERA, GINGER BAKER, IAN ANDERSON примут участие в вечере памяти Джека Брюса
11 мар 2015 :
|
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS, CRAIG GOLDY, VINNY APPICE
3 мар 2015 :
|
'Immortal Randy Rhoads - The Ultimate Tribute' доступен для прослушивания
27 фев 2015 :
|
Данные о сборах на концертах Foo Fighters, Nickelback, Marilyn Manson, Asking Alexandria, Slash
25 фев 2015 :
|
Популярная музыка неуклонно 'стареет'
22 фев 2015 :
|
Песни DIO, SLAYER, OZZY OSBOURNE в стиле мариачи
19 фев 2015 :
|
Репортаж о втором дне 70000 Tons Of Metal
14 фев 2015 :
|
20 песен о любви в 20 стилях
11 фев 2015 :
|
KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD выпускают сингл
6 фев 2015 :
|
Репортаж о первом дне 70000 Tons Of Metal
5 фев 2015 :
|
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от CHUCK BILLY, ALEXI LAIHO
30 янв 2015 :
|
Музыканты JUDAS PRIEST, GUNS N' ROSES, RUSH, DEF LEPPARD в фильмах 'Rock Icons'
28 янв 2015 :
|
DEVIN TOWNSEND PROJECT и KATAKLYSM могут удостоится JUNO AWARDS
27 янв 2015 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS, MICHAEL VESCERA, UDO DIRKSCHNEIDER и BLAZE BAYLEY завершили совместный тур
27 янв 2015 :
|
Видео полного выступления с участием музыкантов MEGADETH, ANTHRAX, TESTAMENT, DEATH ANGEL, EXODUS в рамках 'Metal Allegiance'
25 янв 2015 :
|
SEBASTIAN BACH, RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK почтили память RANDY RHOADS'a
24 янв 2015 :
|
DAVE LOMBARDO и CHARLIE BENANTE получили награды за вклад в трэш-металл
23 янв 2015 :
|
Музыканты MEGADETH, ANTHRAX, TESTAMENT, DEATH ANGEL, EXODUS в рамках 'Metal Allegiance'
18 янв 2015 :
|
LARS ERIC MATTSSON, BOGUSCLAW BALCERAK’S CRYLORD исполняют Баха
17 янв 2015 :
|
Британские учёные: "Под музыку PINK FLOYD хорошо резать людей"
17 янв 2015 :
|
В Америке рок всё ещё жив
16 янв 2015 :
|
EPK 'Immortal Randy Rhoads - The Ultimate Tribute'
13 янв 2015 :
|
SERJ TANKIAN, TOM MORELLO, CHUCK BILLY, ALEXI LAIHO, RUDY SARZO на трибьюте RANDY RHOADS
12 янв 2015 :
|
ALICE COOPER, BRUCE DICKINSON, BRIAN MAY, ULI JON ROTH, JOHN PAUL JONES на Sunflower Superjam
7 янв 2015 :
|
Винилы AMORPHIS, HUMAN REMAINS, PAN-THY-MONIUM и INCANTATION выйдут в феврале
1 янв 2015 :
|
OZZY OSBOURNE, JUDAS PRIEST и MOTÖRHEAD поедут в совместный тур
29 дек 2014 :
|
Планируется трибьют RANDY RHOADS
17 дек 2014 :
|
Металлические музыканты возмущены игнорированием хэви метала в Зале славы рок-н-ролла
15 дек 2014 :
|
1349, EINHERJER, VREDEHAMMER, EXECRATION стали номинантами норвежской Grammy-2014
15 дек 2014 :
|
Бывшие музыканты MEGADETH, JUDAS PRIEST в 'Masters Of Metal'
9 дек 2014 :
|
Музыканты NIGHTWISH, EPICA, WITHIN TEMPTATION, AYREON на благотворительном сингле
6 дек 2014 :
|
SLIPKNOT, ANTHRAX, MASTODON, MOTÖRHEAD претендуют на Грэмми
5 дек 2014 :
|
Песня MARIAH CAREY от Ten Second Songs
2 дек 2014 :
|
Видео с выступления KINGS OF CHAOS
27 ноя 2014 :
|
Европейский тур METAL ALL STARS перенесен на 2015
27 ноя 2014 :
|
Музыканты SLAYER, LAMB OF GOD, MORBID ANGEL в "Hairmetal Shotgun Zombie Massacre: The Movie"
27 ноя 2014 :
|
Музыканты NIGHTWISH, EPICA, WITHIN TEMPTATION, AYREON на благотворительном сингле
7 ноя 2014 :
|
OZZY OSBOURNE, JOE PERRY, DAVE MUSTAINE получили награды "Classic Rock Roll Of Honour':
9 окт 2014 :
|
Гитарист QUEEN, вокалист FOO FIGHTERS в THE IMPOSSIBLE ORCHESTRA
29 сен 2014 :
|
METALLICA, LINKIN PARK и DEFTONES подтвердили участие в ROCK IN RIO USA
25 сен 2014 :
|
ALEX LIFESON, ALICE COOPER, LITA FORD, SEBASTIAN BACH в 'Scott Medlock - Robby Krieger'
15 сен 2014 :
|
Видео с выступления DEVIL CITY ANGELS
10 сен 2014 :
|
Музыканты GUNS N' ROSES, QUIET RIOT, W.A.S.P. в HOOKERS & BLOW
28 авг 2014 :
|
Вышел документальный фильм об истории тяжёлого металла в Австралии
21 авг 2014 :
|
Музыканты AEROSMITH, ZZ TOP, CHEAP TRICK, Ex-GUNS N' ROSES поедут в тур по Южной Африке под именем KINGS OF CHAOS
12 авг 2014 :
|
Музыканты GUNS N' ROSES, DEEP PURPLE, Ex-MEGADETH на 'Guitars For Wounded Warriors'
30 июл 2014 :
|
ZAKK WYLDE, JAMES LABRIE, GEOFF TATE, DAVID ELLEFSON, VINNY APPICE в 'Metal All Stars'
15 июл 2014 :
|
Рассказ о документальном фильме "Inside Metal: The Pioneers Of Los Angeles Rock And Metal"
1 июл 2014 :
|
Вокалисты CRADLE OF FILTH, ARCH ENEMY, DRAGONFORCE, EPICA в "Karmaflow: The Rock Opera Videogame"
17 июн 2014 :
|
IRON MAIDEN, AVENGED SEVENFOLD, KILLSWITCH ENGAGE получили награды METAL HAMMER GOLDEN GODS
13 июн 2014 :
|
Фильм 'Wacken 3D' выйдет в июле
3 июн 2014 :
|
THE ROLLING STONES возглавили список самых успешных концертных групп с 1990 по 2014
22 май 2014 :
|
Вокалистки NIGHTWISH, EPICA, DELAIN в 'The Voices Of Women In Metal'
16 май 2014 :
|
Официальное обращение промоутера EM CONCERT LTD касательно тура METAL ALL STARS
25 апр 2014 :
|
Список победителей REVOLVER GOLDEN GODS
20 апр 2014 :
|
Рассказ о туре ROCK MEETS CLASSIC
16 апр 2014 :
|
Музыканты STONE TEMPLE PILOTS, MEGADETH, Ex-SLAYER на концерте 'Rockers Against Trafficking'
1 апр 2014 :
|
Видео полного выступления 'Metal All Stars'
27 мар 2014 :
|
Участники "Metal All Stars" исполняют классику THE ROLLING STONES
24 мар 2014 :
|
ZAKK WYLDE, MAX CAVALERA, JOEY BELLADONNA, UDO DIRKSCHNEIDER открыли тур 'Metal All Stars'
24 мар 2014 :
|
Обложка компиляции фестиваля KEEP IT TRUE
13 мар 2014 :
|
'Metal Masters 5': лучшие моменты
19 фев 2014 :
|
Рассказ о 70000 TONS OF METAL
13 фев 2014 :
|
Видео с выступления THE IRON MAIDENS
12 фев 2014 :
|
Сет-лист выступлений METAL ALL STARS в России
11 фев 2014 :
|
Музыканты DEF LEPPARD, TWISTED SISTER, MINISTRY, THIN LIZZY в фильме "The Bridge"
5 фев 2014 :
|
PROTEST THE HERO, GORGUTS, ANCIIENTS среди номинантов на JUNO AWARDS
27 янв 2014 :
|
Музыканты GUNS N' ROSES, TESTAMENT, MACHINE HEAD, EXTREME, Ex-MEGADETH выступили на 'Randy Rhoads Remembered'
24 янв 2014 :
|
Музыканты SLAYER, ANTHRAX, MEGADETH, TESTAMENT, Ex-PANTERA в 'Metal Masters 5': Профессиональное видео
23 янв 2014 :
|
Музыканты SLAYER, ANTHRAX, MEGADETH, TESTAMENT, Ex-PANTERA в 'Metal Masters 5'
22 янв 2014 :
|
JOURNEY, QUEEN, AC/DC среди лучших песен в дороге
19 янв 2014 :
|
Музыканты METALLICA, SLAYER, MACHINE HEAD, EXODUS исполнили песни BLACK SABBATH
16 янв 2014 :
|
LZZY HALE, MARIA BRINK, TAYLOR MOMSEN в списке '100 Hottest Women'
13 янв 2014 :
|
VOLBEAT, SAXON, OVERKILL, TESTAMENT на "Live At Wacken 2012"
5 янв 2014 :
|
COREY TAYLOR исполнил AEROSMITH, VAN HALEN, ALICE COOPER с CAMP FREDDY
23 дек 2013 :
|
GHOST, WATAIN, CRASHDÏET номинированы на GRAMMIS
22 дек 2013 :
|
Музыканты TESTAMENT, ANTHRAX, NIGHTWISH, Ex-HELLOWEEN, ACCEPT в 'Christmas Metal Symphony'
20 дек 2013 :
|
Музыканты TESTAMENT, ANTHRAX, NIGHTWISH, Ex-HELLOWEEN, ACCEPT в 'Christmas Metal Symphony'
20 дек 2013 :
|
Музыканты Ex-FILTER, YEAR LONG DISASTER в саундтреке "I, Frankenstein"
19 дек 2013 :
|
Вокалист MÖTLEY CRÜE в туре Metal All-Stars
17 дек 2013 :
|
Музыканты EXODUS, Ex-HEATHEN исполнили песни BUDGIE, ANGEL WITCH
16 дек 2013 :
|
Музыканты TESTAMENT, ANTHRAX, NIGHTWISH, Ex-HELLOWEEN, ACCEPT выступили в 'Christmas Metal Symphony'
13 дек 2013 :
|
KVELERTAK, SATYRICON, OBLITERATION, SHINING номинированы на награду SPELLEMANN
13 дек 2013 :
|
10 Лучших клипов 2013 по версии Noisecreep
12 дек 2013 :
|
Новые промо-видео тура Metal All Stars с участием бывшего барабанщика MEGADETH
8 дек 2013 :
|
CULT OF LUNA, GHOST, WATAIN, IN SOLITUDE номинированы на P3 GULD Award
7 дек 2013 :
|
BLACK SABBATH, DREAM THEATER, ANTHRAX, VOLBEAT, KILLSWITCH ENGAGE номинированы на Грэмми
30 ноя 2013 :
|
COMPRESSORHEAD исполнили классику LED ZEPPELIN, RAMONES, HEART
25 ноя 2013 :
|
Orianthi, Mick Box и Bernie Shaw в туре ROCK MEETS CLASSIC 2014
24 ноя 2013 :
|
Компиляция MONSTERS OF METAL VOL. 9 выйдет в январе
21 ноя 2013 :
|
JUDAS PRIEST, SCORPIONS, TRIUMPH на DVD "US Festival 1983 Days 1 – 3"
20 ноя 2013 :
|
TAYLOR, SLASH, MCKAGAN, SORUM, HUGHES выступили на концерте 'Doplhin Project'
15 ноя 2013 :
|
BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, ALEX LIFESON, ZAKK WYLDE получили награды 'Classic Rock Roll Of Honour'
14 ноя 2013 :
|
Гитаристы MEGADETH и ANTHRAX в мастер-классе
12 ноя 2013 :
|
Музыканты MEGADETH, SLIPKNOT, BLACK LABEL SOCIETY воздали должное басисту BLACK SABBATH
7 ноя 2013 :
|
VINNY APPICE, MARCO MENDOZA, DOOGIE WHITE в новом проекте
1 ноя 2013 :
|
"Thriller – A Metal Tribute To Michael Jackson" доступен для прослушивания
29 окт 2013 :
|
Бывшие музыканты GUNS N' ROSES и вокалист SLIPKNOT в благотворительном концерте по спасению дельфинов
28 окт 2013 :
|
'Top 100 Black Metal Albums Of All Time' от Decibel
25 окт 2013 :
|
Концерт-трибьют памяти RONNIE MONTROSE выйдет в декабре
24 окт 2013 :
|
Продюсеры 'Metal All-Stars' опровергают состав участников
24 окт 2013 :
|
Музыканты SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX, Ex-PANTERA, DREAM THEATER в "Metal Masters 5"
24 окт 2013 :
|
ROB HALFORD, TOM ARAYA, MARTY FRIEDMAN в туре 'Metal Allstars'
22 окт 2013 :
|
Семплы песен из Thriller – A Metal Tribute To Michael Jackson
17 окт 2013 :
|
KISS, YES, NIRVANA и DEEP PURPLE номинированы на включение в Зал Славы Рок 'н' Ролла
16 окт 2013 :
|
Проект MAX CAVALERA, GREG PUCIATO, TROY SANDERS на NUCLEAR BLAST
3 окт 2013 :
|
Видео трек-листа нового сборника Roadrunner Records
30 сен 2013 :
|
Музыканты GUNS N' ROSES, MOTÖRHEAD, TESTAMENT, Ex-IRON MAIDEN на трибьюте Майклу Джексону
27 сен 2013 :
|
DOWN, OPETH, OVERKILL, ARMORED SAINT в компиляции ROCK HARD
16 сен 2013 :
|
METALLICA, JEFF HANNEMAN, DORO PESCH получили 'Metal Hammer Awards'
11 сен 2013 :
|
'Heavy Metal Ensemble' исполняет TESTAMENT, BLIND GUARDIAN, METAL CHURCH, FINNTROLL
26 авг 2013 :
|
Видео из тура Carnival Of Madness
22 авг 2013 :
|
BRUCE DICKINSON, ALICE COOPER, JOHN PAUL JONES на DVD 'The Sunflower Superjam'
15 авг 2013 :
|
Бокс-сет "XXX: Three Decades Of Roadrunner Records" выйдет в октябре
30 июл 2013 :
|
Видео с выступления PROJECT ROCK
28 июл 2013 :
|
JOE ELLIOTT, JEFF SCOTT SOTO, KIP WINGER о смерти Майка Шипли
24 июл 2013 :
|
Музыканты YES, ASIA, DREAM THEATER в 'All-Star Tribute To Steve Miller Band'
24 июл 2013 :
|
Eagle Rock переиздадут классику SCORPIONS, ROLLING STONES, PINK FLOYD на Blu-Ray
21 июл 2013 :
|
SERJ TANKIAN, IHSAHN, DEVIN TOWNSEND на благотворительном сингле: Видео
19 июл 2013 :
|
Скончался Михаил Горшенёв (КОРОЛЬ И ШУТ)
8 июл 2013 :
|
Рассказ о круизе 'Barge To Hell'
6 июл 2013 :
|
Фестиваль WACKEN OPEN AIR создает документальный фильм в 3D
26 июн 2013 :
|
Frontiers Records подтвердили новый проект MICHAEL'a SWEET'a , GEORGE'a LYNCH'a, JAMES'a LOMENZO и BRIAN'a TICHY
20 июн 2013 :
|
Участники GUNS N' ROSES, GODSMACK, SLASH, JOURNEY о смерти Джеймса Гандольфини
20 июн 2013 :
|
SERJ TANKIAN, IHSAHN, DEVIN TOWNSEND на благотворительном сингле
18 июн 2013 :
|
BLACK SABBATH, MOTÖRHEAD, ALICE IN CHAINS получили Metal Hammer Golden Gods
17 июн 2013 :
|
2013 KERRANG! AWARDS: Лучшие моменты
11 июн 2013 :
|
Видео с выступления KINGS OF CHAOS
10 июн 2013 :
|
Видео полного концерта KINGS OF CHAOS
7 июн 2013 :
|
KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD о совместном выступлении
17 май 2013 :
|
TWISTED SISTER, RAVEN, ANVIL на 'Rock N' Roll Heaven': видео
17 май 2013 :
|
Видео с Holland Pop Festival вышло на DVD
9 май 2013 :
|
Участники SLIPKNOT, MEGADETH, NEWSTED, QUEENSRŸCHE, Ex-PANTERA о песнях, которые следует запретить
5 май 2013 :
|
Интервью музыкантов на "черной дорожке Revolver Golden Gods"
5 май 2013 :
|
AEROSMITH, GODSMACK, EXTREME выступят на 'Boston Strong'
30 апр 2013 :
|
SERJ TANKIAN, IHSAHN, DEVIN TOWNSEND на благотворительном сингле
12 апр 2013 :
|
Видео с репетиции ROCKSTAR
9 апр 2013 :
|
Участники GUNS N' ROSES, VAN HALEN, QUEEN о смерти Энди Джонса
4 апр 2013 :
|
Классические треки OZZY OSBOURNE, DEF LEPPARD, MÖTLEY CRÜE в колыбельных
2 апр 2013 :
|
Обложки ANTHRAX, HALLOWS EVE среди самых отвратительных оформлений альбомов
2 апр 2013 :
|
GLENN HUGHES, JOHN 5, JACK RUSSELL, GINGER FISH выступили на "Rock Against MS"
31 мар 2013 :
|
ALICE COOPER, SEBASTIAN BACH, TOMMY THAYER выступили на открытии 'Brennan Rock & Roll Academy'
16 мар 2013 :
|
Бывшие участники JUDAS PRIEST, ALICE COOPER, OZZY OSBOURNE поедут по России под именем ROCKSTAR
27 фев 2013 :
|
В честь Pat'a Egan'a выпущена компиляция
25 фев 2013 :
|
Участники ARMORED SAINT, Ex-KILLSWITCH ENGAGE, GODHEAD на 'Metal Gear Rising'
23 фев 2013 :
|
ROGER WATERS, NICKELBACK, VAN HALEN, RUSH, JOURNEY в 'Music's Top 40 Money Makers'
23 фев 2013 :
|
Участники AEROSMITH, FOREIGNER будут включены в Зал Славы Авторов Песен
20 фев 2013 :
|
CANCER BATS, DEVIN TOWNSEND PROJECT, CASTLE, EX DEO и WOODS OF YPRES номинированы на Juno Awards - 2013
17 фев 2013 :
|
Бэк-каталог BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, MEGADETH Universal'a продан BMG
12 фев 2013 :
|
ENSLAVED, EL CACO, NEKROMANTHEON номинированы на SPELLEMANN
12 фев 2013 :
|
Frontiers Records планируют выпустить новую металл-оперу
7 фев 2013 :
|
Участники LACUNA COIL, ANNIHILATOR, GOTTHARD, TURISAS исполнили кавер-версию OZZY OSBOURNE
7 фев 2013 :
|
10 самых чумовых барабанщиков по версии Esquire
5 фев 2013 :
|
Участники LACUNA COIL, ANNIHILATOR, DORO исполнили классику VAN HALEN
4 фев 2013 :
|
KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD: Доступен 'The Big Teutonic 4' 10"-Mini LP
31 янв 2013 :
|
METALLICA станут хэдлайнерами 'Revolver Golden Gods Awards'
26 янв 2013 :
|
Барабанщики IRON MAIDEN, SLAYER, ANTHRAX, KORN, Ex-DREAM THEATER в 'Bonzo Bash NAMM Jamm 2013'
11 янв 2013 :
|
Репортаж о "Sweden Rock Cruise"
4 янв 2013 :
|
ROGER WATERS, METALLICA, NICKELBACK, VAN HALEN, SCORPIONS, AEROSMITH среди 50 самых успешных туров 2012
30 дек 2012 :
|
Участники Ex-SABBATH, DIO воздали должное RONNIE JAMES DIO
24 дек 2012 :
|
KREATOR, MORBID ANGEL, NILE, FUELED BY FIRE в Литве
21 дек 2012 :
|
Британский SONISPHERE вновь не состоится
21 дек 2012 :
|
Названы три лучшие шведские группы
21 дек 2012 :
|
KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD: CD 'The Big Teutonic 4' выйдет в декабре
20 дек 2012 :
|
Барабанщики KORN, SLAYER, ANTHRAX, SCORPIONS в 'Bonzo Bash NAMM Jamm 2013'
18 дек 2012 :
|
Скоро на виниле появятся альбомы QUIET RIOT, RIOT, MOLLY HATCHET, EUROPE, URIAH HEEP
17 дек 2012 :
|
Рассказ о круизе 'Barge To Hell'
14 дек 2012 :
|
Last.fm подвел итоги
14 дек 2012 :
|
Рассказ о круизе 'Barge To Hell'
13 дек 2012 :
|
KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD выступят на одном фестивале
13 дек 2012 :
|
TRIVIUM, AS I LAY DYING, CALIBAN, UPON A BURNING BODY в Берлине
12 дек 2012 :
|
Участники AC/DC, BLACK SABBATH, RAINBOW, MÖTLEY CRÜE в CLASSIC ROCK ALL STARS
12 дек 2012 :
|
BLACK LABEL SOCIETY, SEVENDUST, CANDLEBOX запишут благотворительную песню
10 дек 2012 :
|
GLENN HUGHES, JACK RUSSELL, IGGY POP, GEORGE LYNCH в 'An All-Star Salute To Christmas
6 дек 2012 :
|
IRON MAIDEN, MEGADETH, ANTHRAX, LAMB OF GOD среди номинантов на Грэмми
3 дек 2012 :
|
Участники SOILWORK, Ex-NIGHTWISH выступили на открытии Helsingborg Arena
23 ноя 2012 :
|
Музыканты HAMMERFALL, THERION, Ex-EUROPE в шведской версии "Rock Of Ages"
17 ноя 2012 :
|
Новый сборник от AFM
17 ноя 2012 :
|
Участники SOILWORK, Ex-NIGHTWISH выступят на открытии Helsingborg Arena
14 ноя 2012 :
|
RUSH, ANTHRAX, NIKKI SIXX, JON LORD получили награды Classic Rock
1 ноя 2012 :
|
Участники MÖTLEY CRÜE, MACHINE HEAD, BLACK VEIL BRIDES, LACUNA COIL отмечают Хэллоуин
1 ноя 2012 :
|
BLACK SABBATH, SLIPKNOT выступят на японском OZZFEST
30 окт 2012 :
|
VAN HALEN, SHINEDOWN, LINKIN PARK среди номинантов на "People's Choice Awards"
21 окт 2012 :
|
Eve's Apple' на METAL FEMALE VOICES FEST: Видео
18 окт 2012 :
|
'Vegas Rocks! Magazine Music Awards 2012': лучшие моменты
18 окт 2012 :
|
Бывшие и нынешние участники DEEP PURPLE, DREAM THEATER, GENESIS, MARILLION на "Proggy Christmas"
11 окт 2012 :
|
RUSH и DEEP PURPLE номинированы на введение в Зал славы рок-н-ролла
10 окт 2012 :
|
Участники DEICIDE, CANNIBAL CORPSE на трибьюте DAYGLO ABORTIONS
30 сен 2012 :
|
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN планируют выпустить DVD
29 сен 2012 :
|
TOM MORELLO, SERJ TANKIAN, TOM MCILRATH совместно записали песню
24 сен 2012 :
|
Видео с Marshall's 50 Years Of Loud
23 сен 2012 :
|
Видео с Marshall's 50 Years Of Loud
20 сен 2012 :
|
BRUCE DICKINSON, BRIAN MAY, ALICE COOPER, ULI JON ROTH выступили на 'The Sunflower Jam'
18 сен 2012 :
|
CENTURY MEDIA подают в суд на более чем 7000 человек за нелегальное скачивание альбомов ICED EARTH и LACUNA COIL
18 сен 2012 :
|
RAMMSTEIN, MACHINE HEAD, IN FLAMES, SABATON получили награды Metal Hammer
15 сен 2012 :
|
Самые богатые вокалисты мира
14 сен 2012 :
|
DAVE LOMBARDO против CHARLIE BENANTE
10 сен 2012 :
|
Репортаж о фестивале TUSKA
8 сен 2012 :
|
Участники SLAYER, EXODUS, ANTHRAX, Ex-PANTERA выступили на 'Metal Masters 4'
7 сен 2012 :
|
DEF LEPPARD, POISON, WHITESNAKE, TWISTED SISTER на Blu-Ray 'Rock Of Ages'
7 сен 2012 :
|
Участники MOTÖRHEAD, NEW YORK DOLLS, BLACK COUNTRY COMMUNION почтят Chuck'a Berry
31 авг 2012 :
|
SUFFOCATION, ZEBRA буду включены в LONG ISLAND MUSIC HALL OF FAME
29 авг 2012 :
|
SAMMY HAGAR, DAVID COVERDALE, GEOFF TATE удостоены наград журнала Vegas Rocks!
27 авг 2012 :
|
Участники SAXON, MARILLION, SLEEP, MORTAD, CANDLIGHT RED, HEXVESSEL вспоминают Нила Армстронга
25 авг 2012 :
|
Рассказ о 'Re-Machined - A Tribute To Deep Purple's Machine Head'
14 авг 2012 :
|
"Mayhem Festival Cruise" отменен
12 авг 2012 :
|
Трейлер трибьюта DEEP PURPLE
9 авг 2012 :
|
Трибьют альбому DEEP PURPLE 'Re-Machined' выйдет в Северной Америке в сентябре
7 авг 2012 :
|
"Bloodstock Open Air" будет транслироваться в прямом эфире!
5 авг 2012 :
|
DEEP PURPLE, NIGHTWISH, SABATON, ARCH ENEMY, AMORPHIS подтвердили участие в WACKEN OPEN AIR
4 авг 2012 :
|
Музыканты CANNIBAL CORPSE, THE FACELESS, PERIPHERY в поддержку Ramdy Blythe'a
1 авг 2012 :
|
Концерт "Summer Slaughter" в Тампе был остановлен из-за угрозы стрельбы
3 июл 2012 :
|
Участники SLAYER, THE DEVIL WEARS PRADA, WHITECHAPEL комментируют арест Randy Blythe'a
2 июл 2012 :
|
Вышел номер журнала DECIBEL 'Women In Metal' I
1 июл 2012 :
|
Легенды шведской музыки борятся с твоей болью
28 июн 2012 :
|
MIKE PORTNOY против BILLY RYMER'а на “Drum Fight IX”
27 июн 2012 :
|
IN FLAMES, LACUNA COIL, NILE, SABATON, DORO примут участие в круизе '70000 Tons Of Metal'
21 июн 2012 :
|
Обложка трибьюта альбома "Metallica" от журнала KERRANG!
16 июн 2012 :
|
Удачные и неудачные движения на сцене в металле
14 июн 2012 :
|
RISE TO REMAIN, DEVILDRIVER на трибьюте альбому "Metallica" от журнала KERRANG!
12 июн 2012 :
|
SAXON, ANTHRAX, FEAR FACTORY, MACHINE HEAD получили 'Metal Hammer Golden Gods'
9 июн 2012 :
|
Видео с "черной дорожки" KERRANG! AWARDS 2012
8 июн 2012 :
|
'Bonzo's Birthday Bash':интервью, репетиция и выступление
4 июн 2012 :
|
Том Круз исполняет классику GUNS N' ROSES
3 июн 2012 :
|
Барабанщики KORN, QUIET RIOT, CINDERELLA, WHITESNAKE выступили на 'Bonzo's Birthday Bash'
25 май 2012 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS, PAUL DI'ANNO примут участие в 'Millennium Tribute To Iron Maiden'
23 май 2012 :
|
Glenn Hughes, Kip Winger, Mike Portnoy, THE DOORS почтили память Robin’а Gibb’а
15 май 2012 :
|
Не пропусти крупнейший за последние годы метал-фест на Урале!
14 май 2012 :
|
Участники KORN, DREAM THEATER, SOULFLY, MACHINE HEAD благодарят своих матерей за поддержку
12 май 2012 :
|
Логотипы METALLICA, KISS, AEROSMITH, VAN HALEN, LED ZEPPELIN вошли в число 50-ти лучших
5 май 2012 :
|
Рок- и металл-музыканты о смерти участника BEASTIE BOYS
2 май 2012 :
|
Обложка и трек-лист проекта ТРИЕДИНСТВО
28 апр 2012 :
|
Концерт памяти Джима Маршалла
27 апр 2012 :
|
TOM CRUISE спел классику GUNS N' ROSES, DEF LEPPARD
25 апр 2012 :
|
Колыбельные на основе музыки MÖTLEY CRÜE, WHITESNAKE, POISON, SKID ROW, RATT
24 апр 2012 :
|
Профессиональное видео с выступления 'Rock 'N' Roll Allstars'
22 апр 2012 :
|
Крупнейший бразильский металл-фестиваль с треском провалился
21 апр 2012 :
|
Видео с первого концерта 'Rock 'N' Roll Allstars'
20 апр 2012 :
|
Музыканты KISS, DISTURBED, STRYPER о Дике Кларке
20 апр 2012 :
|
Детали круиза Rockstar Energy Drink Mayhem Festival
19 апр 2012 :
|
LAMB OF GOD, MACHINE HEAD, SUICIDE SILENCE, ANTHRAX примут участие в круизе 'Mayhem'
18 апр 2012 :
|
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN приедут в Россию
13 апр 2012 :
|
PHIL ANSELMO, GEEZER BUTLER исполнили классику PANTERA, SLAYER, BLACK SABBATH на 'Metal Masters'
12 апр 2012 :
|
Список всех победителей 'Revolver Golden Gods'
8 апр 2012 :
|
Репортаж с 30-летия со дня кончины RANDY RHOADS'a
7 апр 2012 :
|
Компиляция от WTFMetalMusic
5 апр 2012 :
|
Музыканты IRON MAIDEN, DEEP PURPLE выступили с BUDDY RICH ORCHESTRA
4 апр 2012 :
|
Limp Bizkit, Garbage и Zaz выступят на фестивале "Рок над Волгой"
3 апр 2012 :
|
Вокалистка EYES SET TO KILL и барабанщик SUICIDE SILENCE открыли магазин
3 апр 2012 :
|
ULRICH и FLYNN в 'That Metal Show'
30 мар 2012 :
|
Британский SONISPHERE официально отменен
29 мар 2012 :
|
SEPULTURA, SODOM и другие группы в круизе 'Barge To Hell'
27 мар 2012 :
|
Участники CHICKENFOOT, JOURNEY, KISS выступят на концерте в честь RONNIE MONTROSE
23 мар 2012 :
|
JOE SATRIANI, STEVE VAI And STEVE MORSE в туре 'G3' посетят Москву
20 мар 2012 :
|
Trisol переиздаст ряд альбомов
20 мар 2012 :
|
THERION, EVERGREY, SANCTUARY, FORBIDDEN на 'ProgPower USA XII' DVD
17 мар 2012 :
|
Обложка трибьют-альбома Ozzy
10 мар 2012 :
|
BON JOVI, MÖTLEY CRÜE, RUSH, JOURNEY в топ-40 самых зарабатывающих групп
9 мар 2012 :
|
METALLICA, IRON MAIDEN, SAXON, LAMB OF GOD, OPETH среди номинантов на 'Metal Hammer Golden Gods'
8 мар 2012 :
|
Приблизительный сет-лист тура 'Rock 'N' Roll Allstars'
7 мар 2012 :
|
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN на 'Drum Off Grand Finals'
5 мар 2012 :
|
Музыканты SLASH, ALTER BRIDGE, MEGADETH, WINGER о смерти RONNIE MONTROSE
5 мар 2012 :
|
MATT SORUM, GLENN HUGHES, GENE SIMMONS о туре 'Rock 'N' Roll Allstars'
27 фев 2012 :
|
Трейлер к "Help! For JAPAN"
21 фев 2012 :
|
KISS, QUEEN + ADAM LAMBERT, FAITH NO MORE станут хэдлайнерами Sonisphere Knebworth
19 фев 2012 :
|
TURISAS, INSOMNIUM, NIGHTWISH среди тех, кто получил Finnish Metal Awards 2011
17 фев 2012 :
|
Кавер-версии METALLICA, MEGADETH, QUEENSRŸCHE на юбилейном диске Tribunal Records
16 фев 2012 :
|
Видео из тура CANNIBAL CORPSE, BEHEMOTH
14 фев 2012 :
|
Видео с концерта 'Bonded By Baloff: A Decade Of Remembrance'
13 фев 2012 :
|
Бывшие и нынешние участники GUNS N' ROSES, METALLICA, DEF LEPPARD в 'Titans Of Rock'
9 фев 2012 :
|
Резюме '70,000 Tons Of Metal'
8 фев 2012 :
|
Трибьют BATHORY выйдет в мае
8 фев 2012 :
|
ANVIL, DEVIN TOWNSEND PROJECT, CAULDRON номинированы на JUNO
4 фев 2012 :
|
Hellfest 2012: объявлены последние группы и новый сайт!
3 фев 2012 :
|
Тизер к трибьют альбому HELLOWEEN/GAMMA RAY
2 фев 2012 :
|
METALLICA, BLACK LABEL SOCIETY, GOJIRA на польском Sonisphere
1 фев 2012 :
|
Европейская премьера “Brutal Balett” состоится в Финляндии на следующей неделе
31 янв 2012 :
|
Участники ANNIHILATOR, TRISTANIA, CHILDREN OF BODOM исполняют караоке
29 янв 2012 :
|
Участники CHILDREN OF BODOM, SUFFOCATION, CROWBAR исполняют караоке
28 янв 2012 :
|
Репортаж CNN о круизе "70000 TONS OF METAL"
28 янв 2012 :
|
METALLICA, SOUNDGARDEN, SLAYER на испанском фестивале SONISPHERE
27 янв 2012 :
|
METALLICA, MACHINE HEAD, AMORPHIS, GOJIRA, GHOST на финском SONISPHERE
24 янв 2012 :
|
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN в 'Sabian Live'
23 янв 2012 :
|
NICKO MCBRAIN, CHRIS SLADE в 'Living Legends Jam'
23 янв 2012 :
|
EDGUY, MOONSPELL, EPICA, SEPTICFLESH примут участие в Metalfest 2012
22 янв 2012 :
|
MONSTERS OF METAL VOL. 8 выйдет в марте
22 янв 2012 :
|
Бывшие музыканты ANTHRAX, MICHAEL SCHENKER GROUP в "NAMM Metal Jam"
22 янв 2012 :
|
CHILDREN OF BODOM, MICHAEL MONROE, NIGHTWISH получили EMMA GAALA
16 янв 2012 :
|
ROCK MEETS CLASSIC 2012 выпустят DVD
16 янв 2012 :
|
PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN выступили на 'Drum Off Grand Finals'
3 янв 2012 :
|
Промо-ролик Metalfest 2012
31 дек 2011 :
|
U2 возглавили список самых успешных туров 2011
27 дек 2011 :
|
MINISTRY, LACUNA COIL, EVANESCENCE в саундтреке "Другой мир 4: Пробуждение"
26 дек 2011 :
|
Компиляция от Nuclear Blast Records
26 дек 2011 :
|
Благотворительная песня от Dragon Slayer All Star Project
26 дек 2011 :
|
Фильм о туре SEPULTURA, EXODUS, DESTRUCTION, HEATHEN, MORTAL SIN
21 дек 2011 :
|
ROB HALFORD, ALICE COOPER на концерте 'Christmas Pudding'
19 дек 2011 :
|
IN FLAMES, HAMMERFALL, OPETH, THE HAUNTED номинированы на шведскую награду GRAMMIS
19 дек 2011 :
|
Тесты вин AC/DC, MOTÖRHEAD, WARRANT, RATT, WHITESNAKE
19 дек 2011 :
|
CHINO MORENO, GLENN HUGHES, STEVEN ADLER выступили с CAMP FREDDY
17 дек 2011 :
|
Участники BLACK SABBATH, DISTURBED, ALICE IN CHAINS в трибьюте DIMEBAG'y
17 дек 2011 :
|
SHINING, TAAKE, VREID, INSENSE номинированы на норвежскую Грэмми
17 дек 2011 :
|
VINCE NEIL, GEORGE LYNCH, MARK SLAUGHTER на трибьюте OZZY OSBOURNE
14 дек 2011 :
|
Вокалисты IRON MAIDEN, JETHRO TULL выступили на благотворительном концерте
12 дек 2011 :
|
Музыканты DEEP PURPLE, HELLOWEEN, EDGUY, KROKUS, GOTTHARD запишут благотворительный ЕР для Японии
11 дек 2011 :
|
PAUL STANLEY, FRED DURST, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH выступили с CAMP FREDDY
7 дек 2011 :
|
SODOM, KRUX, NOCTURNAL RITES на Sweden Rock Cruise 2012
7 дек 2011 :
|
IN FLAMES, OPETH, ARCH ENEMY, THE HAUNTED, GRAVEYARD номинированы на P3 GULD
3 дек 2011 :
|
30 лучших гитаристов по версии 30 гитаристов
2 дек 2011 :
|
Музыканты SLIPKNOT, SLAYER, JANE'S ADDICTION, ANTHRAX в благотворительном концерте
30 ноя 2011 :
|
Wacken 2012 Sold Out
29 ноя 2011 :
|
Новые участники HELLFEST 2012
25 ноя 2011 :
|
DRAGONFORCE, SWALLOW THE SUN, SHINING, AMARANTHE подтвердили участие в Spinefeast At Sea 2012
24 ноя 2011 :
|
JIMMY PAGE, EDDIE VAN HALEN, TONY IOMMI вошли в число «100 лучших гитаристов всех времён»
16 ноя 2011 :
|
Барабанщики OBITUARY, DEICIDE, Ex-NILE в 'Titans Of The Throne'
11 ноя 2011 :
|
SCORPIONS, DEEP PURPLE, BLACK COUNTRY COMMUNION получили награды 'Classic Rock'
11 ноя 2011 :
|
Альбомы NAPALM DEATH, WORMROT, INSECT WARFARE, NARCOSIS в подборке от Earache
10 ноя 2011 :
|
10 лучших альбомов Roadrunner
10 ноя 2011 :
|
Бесплатный сборник от InsideOut Music
7 ноя 2011 :
|
MINISTRY, OVERKILL, SAINT VITUS, SWALLOW THE SUN на TUSKA 2012
1 ноя 2011 :
|
Участники TRIVIUM, OTEP, SKID ROW, ALL THAT REMAINS рассказали свои истории о Хэллоуине
25 окт 2011 :
|
MÖTLEY CRÜE, BLUE ÖYSTER CULT, DIMMU BORGIR, EDGUY, GAMMA RAY на Sweden Rock 2012
6 окт 2011 :
|
Данные о продажах дисков MASTODON, CHICKENFOOT, SEBASTIAN BACH
3 окт 2011 :
|
Категория "Металл" на канадском JUNO AWARDS
28 сен 2011 :
|
EDGUY, ICS VORTEX, SWALLOW THE SUN, STAM1NA выступят на FINNISH METAL EXPO
27 сен 2011 :
|
DYING FETUS, SUFFOCATION, LOCK UP, HAIL OF BULLETS в DVD 'Death Feast Open Air 2010'
22 сен 2011 :
|
THE DILLINGER ESCAPE PLAN, EVILE, RISE TO REMAIN на трибьюте NIRVANA
22 сен 2011 :
|
Данные о продажах дисков ANTHRAX, ALICE COOPER, DREAM THEATER
21 сен 2011 :
|
Видео о втором американском концерте "Big Four"-2
17 сен 2011 :
|
Видео о втором американском концерте "Big Four"
13 сен 2011 :
|
METALLICA, KREATOR, IN FLAMES, VOLBEAT получили награды METAL HAMMER AWARDS
11 сен 2011 :
|
Участники SLIPKNOT, GODSMACK, UNEARTH о 9/11
2 сен 2011 :
|
Фестиваль Rock In Rio в прямом эфире
2 сен 2011 :
|
BLIND GUARDIAN, KREATOR, HYPOCRISY, ENSIFERUM подтвердили участие в фестивале METALFEST
1 сен 2011 :
|
Участники IRON MAIDEN, JETHRO TULL, MOODY BLUES выступят в Кентерберийском кафедральном соборе
25 авг 2011 :
|
STEVEN TYLER, MASTODON, WOLFMOTHER, FILTER на трибьюте ZZ TOP
20 авг 2011 :
|
Новые песни ANTHRAX, BUSH в 'NHL 12'
16 авг 2011 :
|
Участники JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, NAPALM DEATH, MAYHEM о пятидесятилетии Берлинской стены
13 авг 2011 :
|
Участники DISTURBED, GODSMACK, TRIVIUM, SUICIDE SILENCE исполнили песню в честь Dimebag'a
12 авг 2011 :
|
Участники DISTURBED, GODSMACK, TRIVIUM, ALL SHALL PERISH исполнили песню в честь Dimebag'a
11 авг 2011 :
|
Песни METALLICA, IRON MAIDEN, AC/DC, GUNS N' ROSES в списке лучших песен шведской радиостанции
28 июл 2011 :
|
PAUL SHORTINO, VINNY, CARMINE APPICE исполнили классику DIO
24 июл 2011 :
|
Хард рок и хэви металл-музыканты высказались о смерти Amy Winehouse
24 июл 2011 :
|
Музыканты о событиях в Норвегии
20 июл 2011 :
|
Редкий трек с участием DIMEBAG, PHILIP ANSELMO, SEAN YSEULT
9 июл 2011 :
|
Музыканты IN FLAMES, ARCH ENEMY, FOZZY, SOULFLY о лучшей группе "Big 4"
8 июл 2011 :
|
ARCH ENEMY, LACUNA COIL, IN THIS MOMENT в новой компиляции
8 июл 2011 :
|
Альбомы AXEL RUDI PELL, MAGNUM, FREEDOM CALL выйдут на виниле
6 июл 2011 :
|
Видео о записи юбилейного сборника SPINEFARM RECORDS
24 июн 2011 :
|
Репортаж о HELLFEST 2011
23 июн 2011 :
|
SPINEFARM RECORDS выпустят юбилейный сборник
21 июн 2011 :
|
GORGOROTH и VADER поедут в совместный европейский тур
14 июн 2011 :
|
IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, TWISTED SISTER получили награды 'Metal Hammer Golden Gods'
14 июн 2011 :
|
Болгарский SONISPHERE официально отменен
14 июн 2011 :
|
Участники MASTODON, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, JANE'S ADDICTION в новой супер-группе
4 июн 2011 :
|
Обложка трибьюту ENSLAVED
2 июн 2011 :
|
STAIND, MASTODON, BLACK VEIL BRIDES на саундтреке "Transformers: Dark of the Moon"
27 май 2011 :
|
Концерт "Big 4" по ТВ
16 май 2011 :
|
Участники BLOTTED SCIENCE, OBSCURA, SPASTIC INK объединились для сингла TERRESTRIAL EXILED
12 май 2011 :
|
RONNIE JAMES DIO, PAUL GRAY, PETER STEELE, MIKE STARR в фильме 'Fallen Heroes'
12 май 2011 :
|
Участники PRIMAL FEAR, TNT, Ex-YNGWIE MALMSTEEN в мюзикле
30 апр 2011 :
|
Лучшее с 'черной дорожки' REVOLVER GOLDEN GODS 2011
27 апр 2011 :
|
За вещи IRON MAIDEN, MEGADETH, ALICE IN CHAINS на аукционе было выручено $940,000
26 апр 2011 :
|
Лучшее с 'черной дорожки' REVOLVER GOLDEN GODS 2011
25 апр 2011 :
|
DVD "Big Four" получил второй платиновый статус
24 апр 2011 :
|
HANNEMAN сыграл со SLAYER две песни на выступлении 'Big 4'
23 апр 2011 :
|
OZZY OSBOURNE, IRON MAIDEN попали на этой неделе в 'Hot Tours' Chart'
22 апр 2011 :
|
Названы победители REVOLVER GOLDEN GODS AWARDS 2011
21 апр 2011 :
|
Бывшие и нынешние участники AC/DC, WHITESNAKE, DIO, DOKKEN приняли участие в благотворительном концерте
18 апр 2011 :
|
MIKE VESCERA, RUDY SARZO, SCOTT TRAVIS, CHRIS IMPELLITTERI в новой группе
7 апр 2011 :
|
Данные о продажах дисков THE HAUNTED, CAVALERA CONSPIRACY, AMON AMARTH, WHITESNAKE
4 апр 2011 :
|
IRON MAIDEN, AVENGED SEVENFOLD, IN FLAMES, SABATON получили BANDIT ROCK AWARDS
3 апр 2011 :
|
Члены SEPULTURA, ENSLAVED, BLIND GUARDIAN о 25-летнем юбилее "Master of Puppets"
1 апр 2011 :
|
Бывшие и нынешние участники AC/DC, WHITESNAKE, DIO, DOKKEN примут участие в благотворительном концерте
30 мар 2011 :
|
HAMMETT, SLASH, CANTRELL в фильме 'Cry Baby: The Pedal That Rocks The World'
24 мар 2011 :
|
Новое видео из круиза 70000 TONS OF METAL
22 мар 2011 :
|
SPINEFARM RECORDS представят 6 лимитированных синглов для "Record Store Day"
22 мар 2011 :
|
Полный список групп трибьюта ENSLAVED
21 мар 2011 :
|
Музыканты AFTER FOREVER, PAGAN'S MIND, DEATH ANGEL примут участие в "Winter Metal Symphony"
20 мар 2011 :
|
IRON MAIDEN, IN FLAMES, JOE SATRIANI, MICHAEL SCHENKER предлагают поддержку жертвам землетрясения
13 мар 2011 :
|
Участники JUDAS PRIEST, KISS, AEROSMITH, URIAH HEEP о Японии
12 мар 2011 :
|
IRON MAIDEN, SLIPKNOT, SLAYER, STONE SOUR среди номинантов на награды Metal Hammer Golden Gods
9 мар 2011 :
|
Участники GUNS N' ROSES, MÖTLEY CRÜE, DREAM THEATER о Mike Starr'e
5 мар 2011 :
|
Участники BLACK SABBATH, HAMMERFALL, KING DIAMOND, VENOM в новой группе
2 мар 2011 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX выступят в Швеции
28 фев 2011 :
|
STAM1NA, APOCALYPTICA получили финские награды
25 фев 2011 :
|
Объявлены номинанты на REVOLVER GOLDEN GODS 2011
22 фев 2011 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX выступят в Италии
21 фев 2011 :
|
STAM1NA, MOKOMA, BARREN EARTH получили финские награды
18 фев 2011 :
|
SLIPKNOT, IN FLAMES, MASTODON, OPETH на финском SONISPHERE
18 фев 2011 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX анонсировали еще одно выступление
18 фев 2011 :
|
SLIPKNOT, IN FLAMES, MASTODON на шведском SONISPHERE
15 фев 2011 :
|
Бразильские группы записали трибьют SEPULTURA
8 фев 2011 :
|
Репортаж с круиза 70000 TONS OF METAL
7 фев 2011 :
|
TAAKE, HELHEIM, TROLL, HORNA примут участие в трибьюте EMPEROR
6 фев 2011 :
|
Видео с круиза 70000 TONS OF METAL
3 фев 2011 :
|
Совместное выступление SLAYER, MEGADETH в Швеции отменено
3 фев 2011 :
|
RUSH номинированы на награду Juno
30 янв 2011 :
|
Участники FEAR FACTORY, TÝR, ENSIFERUM, SWASHBUCKLE исполнили кавер-версии в круизе
30 янв 2011 :
|
Участники EXODUS, TESTAMENT, DEATH ANGEL исполнили THE EAGLES
26 янв 2011 :
|
ENSLAVED, SHINING, IHSAHN, SOLEFALD номинированы на награды SPELLEMANN
25 янв 2011 :
|
Участники ANTHRAX, TWISTED SISTER, DEEP PURPLE, QUEENSRŸCHE в трибьюте FRANK'y SINATRA
18 янв 2011 :
|
DARK TRANQUILLITY, WATAIN номинированы на награды Manifest
17 янв 2011 :
|
Видео с концертов "Bonzo: The Groove Remains The Same: A Double Encore!"
9 янв 2011 :
|
Century Media Records определили 4 финалистов для Suomi Metal Star 2011 Competition
7 янв 2011 :
|
MIKE PORTNOY, STEVE MORSE, NEAL MORSE, DAVE LARUE в новом проекте
4 янв 2011 :
|
Участники QUEENSRŸCHE, TESTAMENT, DOKKEN, KEEL выступили на благотворительном концерте
2 янв 2011 :
|
LEMMY, DAVE LOMBARDO, STEVEN ADLER, BILLY DUFFY выступили вместе с CAMP FREDDY
31 дек 2010 :
|
BON JOVI возглавили список самых доходных туров 2010
31 дек 2010 :
|
Профессиональное видео с выступления STAM1NA, MOKOMA, RYTMIHÄIRIÖ, FM2000
30 дек 2010 :
|
LINKIN PARK, AC/DC, GODSMACK, AVENGED SEVENFOLD, DISTURBED в 200 лучших по продажам дисков за 2010
28 дек 2010 :
|
ANDREW LLOYD WEBBER возвращает Jesus Christ Superstar?
27 дек 2010 :
|
Семплы с "Reborn In Sleaze: A Tribute To Dave Lepard"
25 дек 2010 :
|
Подарок от Nightmare Records
24 дек 2010 :
|
Видео с выступлений REVOCATION, DESPISED ICON, MISERY INDEX
22 дек 2010 :
|
Участники NIGHTWISH, SONATA ARCTICA, TERÄSBETONI, KIUAS исполнили рождественские треки
21 дек 2010 :
|
Видео KREATOR, IMMORTAL, EXODUS, DEATH ANGEL, SAMAEL с EINDHOVEN METAL MEEETING
17 дек 2010 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX подтвердили свое участие в двух фестивалях Sonisphere
17 дек 2010 :
|
APOCALYPTICA, HIM, STAM1NA, MOKOMA номинированы на EMMA GAALA
17 дек 2010 :
|
Рождественское шоу с участием PERRY, RODGERS, ANTHONY, BONHAM
17 дек 2010 :
|
The 10 Best Road-Trip Songs
12 дек 2010 :
|
Участники PANTHEON I, DEAD TROOPER, DEN SAAKALDTE в трибьют-группе METALLICA
11 дек 2010 :
|
BON JOVI, AC/DC, METALLICA в списке лучших туров 2010
11 дек 2010 :
|
LINKIN PARK, AC/DC, GODSMACK, DISTURBED среди лучших по продажам дисков в 2010
2 дек 2010 :
|
IRON MAIDEN, SLAYER, MEGADETH, OZZY, KORN - номинанты на Грэмми
17 ноя 2010 :
|
Участники SOILWORK, Ex-AFTER FOREVER, Ex-ORPHANAGE в 'Winter Metal Symphony'
17 ноя 2010 :
|
CENTURY MEDIA RECORDS ищет следующую финскую «металл-звезду»
13 ноя 2010 :
|
Lars Ulrich сказал, что тур «Большой четвёрки» был «весёлым» для METALLICA
11 ноя 2010 :
|
SLASH, AC/DC, RUSH, RONNIE JAMES DIO удостоены MARSHALL CLASSIC ROCK ROLL OF HONOUR AWARDS
4 ноя 2010 :
|
Данные о продажах дисков DAATH, TRIPTYKON, ILL NIÑO, FORBIDDEN
22 окт 2010 :
|
Участники KING DIAMOND, Ex-HAMMERFALL, YNGWIE MALMSTEEN в новом проекте
16 окт 2010 :
|
Бывший басист METALLICA и гитарист HIM в проекте WHOCARES
16 окт 2010 :
|
Данные о продажах дисков BRING ME THE HORIZON, JOE SATRIANI, HALFORD, ENSLAVED, OPETH, SLIPKNOT
14 окт 2010 :
|
Участники NIGHTWISH, SONATA ARCTICA, TERÄSBETONI в новом туре RASKAS JOULU
14 окт 2010 :
|
AC/DC, BON JOVI среди главных претендентов на Billboard Touring Awards
14 окт 2010 :
|
Новые тизеры с DVD 'The Big Four'
12 окт 2010 :
|
Трек-лист с трибьют-концерта DIO
9 окт 2010 :
|
Шведские музыканты отдали дань уважения Ronnie James'y Dio
9 окт 2010 :
|
CAVALERA CONSPIRACY, MASTODON в новом саундтреке
8 окт 2010 :
|
TONY IOMMI записал песню с IAN GILLAN, NICKO MCBRAIN, JON LORD
7 окт 2010 :
|
DEAD BY SUNRISE, LORDI, KROKUS, DIR EN GREY в саундтреке 'Saw 3D'
30 сен 2010 :
|
Участники BLACK SABBATH, DEEP PURPLE, IRON MAIDEN запишут песню для Армении
30 сен 2010 :
|
AIRBOURNE, PARKWAY DRIVE номинированы на ARIA AWARDS
30 сен 2010 :
|
Участники TOOL, GUNS N' ROSES, RATT, CINDERELLA, QUIET RIOT в трибьют-концерте John'a Bonham'a
29 сен 2010 :
|
ALICE COOPER, BON JOVI номинированы в ROCK AND ROLL HALL OF FAME
24 сен 2010 :
|
Музыканты NIGHTWISH, MESHUGGAH, SOILWORK, EVERGREY, CLAWFINGER приняли участие в специальном проекте
23 сен 2010 :
|
Данные о продажах дисков PANTERA, TERROR, TARJA, LORDI, ACCEPT, ROBERT'a PLANT'a
22 сен 2010 :
|
Трейлер DVD "The Big Four"
20 сен 2010 :
|
Дата выхода DVD "The Big Four"
20 сен 2010 :
|
OZZY OSBOURNE, LINKIN PARK номинированы на европейскую премию MTV
19 сен 2010 :
|
Ударник TOOL примет участие в трибьют-концерте John'a Bonham'a
16 сен 2010 :
|
Первое фото бокс-сета 'большой четверки'
9 сен 2010 :
|
Результаты продаж дисков DISTURBED, MURDERDOLLS', 10 YEARS, CEPHALIC CARNAGE
9 сен 2010 :
|
Новый трибьют ALICE COOPER'y выйдет в октябре
7 сен 2010 :
|
SEBASTIAN BACH, JANI LANE, ERIC MARTIN, GEORGE LYNCH в трибьют-альбоме SIAM SHADE
4 сен 2010 :
|
Ударники JANE'S ADDICTION, PAUL McCARTNEY и RATT примут участие в концерте памяти JOHN'a BONHAM'a
1 сен 2010 :
|
Результаты продаж дисков BLIND GUARDIAN, THE DEVIL WEARS PRADA, THE SWORD, APOCALYPTICA
31 авг 2010 :
|
Барабанщики SCORPIONS, QUIET RIOT, WHITESNAKE, GUNS N' ROSES почтят память JOHN'a BONHAM'a
26 авг 2010 :
|
Обложка и трек-лист 'The Big Four: Live From Sofia, Bulgaria'
26 авг 2010 :
|
Подробности о DVD 'The Big Four: Live From Sofia, Bulgaria'
24 авг 2010 :
|
LEMMY, GLENN HUGHES, DEE SNIDER удостоены наград VEGAS ROCKS! MAGAZINE
24 авг 2010 :
|
Участники DEEP PURPLE, FOREIGNER, GOTTHARD, NAZARETH в новом туре "Rock Meets Classic"
23 авг 2010 :
|
5TH ELEMENT, ILUNGARA стали последними участниками трибьюта HELLORAY
20 авг 2010 :
|
Тизер нового трибьюта BLACK SABBATH
15 авг 2010 :
|
DVD "большой четверки" выйдет в октябре
13 авг 2010 :
|
DVD "большой четверки" выйдет в октябре
13 авг 2010 :
|
Объявлены номимнанты на пермию Classic Rock Roll Of Honour 2010
12 авг 2010 :
|
AC/DC, GUNS N' ROSES, KISS, OZZY OSBOURNE в саундтреке к 'Madden NFL 11'
12 авг 2010 :
|
IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, RONNIE JAMES DIO получили награды METAL HAMMER
11 авг 2010 :
|
CAVALERA CONSPIRACY, AMON AMARTH, APOCALYPTICA в трибьюте BLACK SABBATH
11 авг 2010 :
|
Семплы из саундтрека к игре "nail'd "
5 авг 2010 :
|
Участники DEFTONES, HATEBREED, STATIC-X, FEAR FACTORY в саундтреке к игре 'Nail'd'
4 авг 2010 :
|
Live At Wacken 2009 DVD выйдет на этой неделе
30 июл 2010 :
|
MÖTLEY CRÜE, RAMMSTEIN, BULLET FOR MY VALENTINE получили награды KERRANG!
22 июл 2010 :
|
LEMMY, JAMES KOTTAK, GLENN HUGHES, DEE SNIDER получат награды VEGAS ROCKS!
21 июл 2010 :
|
MEGADETH, PANTERA, BULLET FOR MY VALENTINE в новом NHL 11
18 июл 2010 :
|
AC/DC и BON JOVI лидеры по сборам в США
9 июл 2010 :
|
DORO PESCH, KAI HANSEN, DOOGIE WHITE, AXEL RUDI PELL выступят на трибьют-концерте DIO
2 июл 2010 :
|
SPV / Steamhammer выпустят сразу три винила с бонус-треками
2 июл 2010 :
|
METALLICA, VAN HALEN номинированы на награду GOLDEN JOYSTICK
26 июн 2010 :
|
Выступление 'большой четверки' посмотрели более 100 000
25 июн 2010 :
|
Новая компиляция от AFM Records
22 июн 2010 :
|
К бойкоту BP присоединились новые артисты
17 июн 2010 :
|
Состоялось первое выступление «Большой четвёрки» трэша
3 май 2010 :
|
10 лучших клипов в истории Roadrunner. #5 - #1
3 май 2010 :
|
10 лучших клипов в истории Roadrunner. #10 - #6
22 фев 2010 :
|
AMORPHIS, INSOMNIUM получили FINNISH METAL AWARDS
6 фев 2010 :
|
AMORPHIS, THE 69 EYES получили награду EMMA GAALA
1 фев 2010 :
|
CANDLEMASS, HAMMERFALL, HARDCORE SUPERSTAR, HYPOCRISY получили шведские награды
1 фев 2010 :
|
IN FLAMES, KILLSWITCH ENGAGE, SONIC SYNDICATE получили награду
19 янв 2010 :
|
Объявлен трек-лист саундтрека к фильму ALICE IN WONDERLAND
14 янв 2010 :
|
Музыканты BLACK SABBATH, OPETH и BIGELF приняли участие в фильме "Mellodrama: The Mellotron Movie"
3 янв 2010 :
|
AC/DC, METALLICA оказались в числе самых прибыльных групп
31 дек 2009 :
|
Участники SLIPKNOT, SOULFLY, KILLSWITCH ENGAGE, TRIVIUM составили 10-ку лучших альбомов 00-х
30 дек 2009 :
|
Композиции DISTURBED, KORN, LIMP BIZKIT и другие попали в списох худших песен
25 дек 2009 :
|
Участники THRESHOLD, EPICA, MASTERPLAN во второй рождественской симфонии
22 дек 2009 :
|
VREID, DORDEDUH на трибьюте ENSLAVED
18 дек 2009 :
|
CANDLEMASS, HAMMERFALL, HARDCORE SUPERSTAR вошли в число номинантов на GRAMMIS
25 ноя 2009 :
|
Детали DVD "Summer Breeze 2008"
25 ноя 2009 :
|
Jimmy Page, Joe Perry, Brad Whitford и Eric Clapton в новой супергруппе?
14 ноя 2009 :
|
Объявлены номинанты DANISH METAL AWARDS
26 окт 2009 :
|
Юбилейный сборник от SPV
21 окт 2009 :
|
Joachim Luetke выпускает DVD
19 окт 2009 :
|
Альбомы LED ZEPPELIN, THE CLASH, PINK FLOYD на марках
7 сен 2009 :
|
Греки выбрали 100 лучших альбомов
5 сен 2009 :
|
Участники MASTERPLAN, THRESHOLD, U.D.O., DELAIN в "Christmas Metal Symphony"
31 авг 2009 :
|
Участники METALLICA, KORN, SLIPKNOT, MACHINE HEAD совместными усилиями записали песню
20 авг 2009 :
|
Новый сборник от Helvete
8 авг 2009 :
|
EARACHE выпустят сборник "Grind Madness At The BBC (The Earache Peel Sessions)"
2 июл 2009 :
|
METALLICA, SLIPKNOT, LAMB OF GOD, MASTODON номинированы на награды Kerrang!
29 июн 2009 :
|
ALICE COOPER, CHRIS CORNELL, FRED DURST отдали дань уважения Майклу Джексону
24 апр 2009 :
|
TESTAMENT, KREATOR, ANTHRAX, DESTRUCTION на новом сборнике AFM Records
24 апр 2009 :
|
В работе новый трибьют HELLOWEEN и GAMMA RAY
18 фев 2009 :
|
Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES среди лучших мировых бестселлеров
12 фев 2009 :
|
BON JOVI, AC/DC и JOURNEY попали в Top 20 самых успешных артистов за 2008 год
16 янв 2009 :
|
MASTODON запишут кавер на ZZ TOP, а DISTURBED на FAITH NO MORE
13 янв 2009 :
|
OPETH, DISMEMBER и BURST номинированы на награду
13 янв 2009 :
|
ENSLAVED и KEEP OF KALESSIN номинированы на норвежский аналог Грэмми
8 янв 2009 :
|
FREDDIE MERCURY был назван Рок-богом
8 янв 2009 :
|
AC/DC названа лучшей группой для собирателей автографов, а LED ZEPPELIN - худшей
8 янв 2009 :
|
Участники MACHINE HEAD, KILLSWITCH ENGAGE, MEGADETH о своих любимых дисках 2008 года
5 янв 2009 :
|
VH1 назвал 100 величайших песен тяжелой музыки
4 янв 2009 :
|
Альбом ENSLAVED "Vertebrae" назван альбомом года по версии TERRORIZER
4 янв 2009 :
|
Альбомы AC/DC и METALLICA среди бестселлеров 2008 года!
4 янв 2009 :
|
Все билеты на WACKEN OPEN AIR 2009 проданы
2 янв 2009 :
|
Robert Plant возглавил список лучших
31 дек 2008 :
|
Рождественская металл-симфония в Голландии
24 сен 2008 :
|
Новости об альбоме "Metal Xmas And A Headbanging New Year"
28 июл 2008 :
|
Готовится трибьют Сиду Баррету
31 мар 2008 :
|
"Beautiful Voices Vol. 3" выйдет в апреле
30 янв 2008 :
|
Новый DVD Metalmania увидит свет в феврале
17 ноя 2007 :
|
Новые компиляции от AFM Records
23 сен 2007 :
|
Участники CANNIBAL CORPSE, MALEVOLENT CREATION и PYREXIA объявили о создании новой группы
26 авг 2007 :
|
Участники STRATOVARIUS, CHILDREN OF BODOM, NIGHTWISH на CD 'Guitar Heroes'
26 авг 2007 :
|
Выходит компиляция 'Monster Ballads Xmas'
15 авг 2007 :
|
Сборник 'Metal: A Headbanger's Companion II' выйдет в сентябре
13 авг 2007 :
|
Вышел сборник "MSR Compilation vol.1"
7 авг 2007 :
|
20 лучших гитарных соло по версии журнала Q
27 июл 2007 :
|
Классические песни JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, SLAYER на сборнике 'Heavy Metal Box'
24 июл 2007 :
|
REVEREND BIZARRE, SOLSTICE в компиляции "Knock 'Em Down To Size" 7"
13 июн 2007 :
|
Доступен видеодневник церемонии METAL HAMMER GOLDEN GODS
12 июн 2007 :
|
Стал известен состав Rock Palace Open Air - 2007
22 май 2007 :
|
Участники из ANGRA & TRIBUZY в новой металл опере
16 май 2007 :
|
Бывший гитарист SOILWORK закончил работу над второй частью юбилейного сборника NUCLEAR BLAST
11 май 2007 :
|
Готова первая часть юбилейного сборника Nuclear Blast
12 апр 2007 :
|
BLACK SABBATH, SHADOWS FALL, STATIC-X: продажи за первую неделю
11 апр 2007 :
|
MACHINE HEAD, LAMB OF GOD, DIMMU BORGIR выступят на METAL HAMMER AWARDS
21 мар 2007 :
|
Portnoy , Cherone, Sheehan и Gilbert записали трибьют THE WHO
26 фев 2007 :
|
GAMMA RAY, HATEBREED, DARK FUNERAL подтвердили участие в фестивале EXTREME POWER в Киеве
18 фев 2007 :
|
Сборника песен в честь юбилея NUCLEAR BLAST
7 янв 2007 :
|
В свет выходит компиляция "металических колыбельных"
25 дек 2006 :
|
Звезды хэви-метал работают над сборником, посвященным 20-летнему юбилею NUCLEAR BLAST
18 дек 2006 :
|
Участники CHILDREN OF BODOM, NIGHTWISH и STRATOVARIUS появятся на металлическом рождественском альбоме
20 окт 2006 :
|
Подробности о DVD/CD SWEDEN ROCK 2006
20 июл 2006 :
|
Фестиваль MONSTERS OF ROCK в Болгарии отменен
9 дек 2005 :
|
Лейбл ELITIST RECORDS закрылся
2 дек 2005 :
|
Музыканты о новинках 2005 года
10 мар 2005 :
|
Что будем играть на похоронах?
3 фев 2005 :
|
Новые релизы
16 янв 2005 :
|
Новые релизы
16 дек 2004 :
|
Группы, которые чаще ищут в Интернете
1 дек 2004 :
|
Рок-звезды в детстве
26 окт 2004 :
|
Журнал Decibel выбрал 40 лучших логотипов
14 окт 2004 :
|
Список лучших групп всех времен журнала Q
26 авг 2004 :
|
Номинанты KERRANG! AWARDS 2004
16 июл 2004 :
|
Новости музиндустрии
9 июл 2004 :
|
Новости музиндустрии
21 июн 2004 :
|
Список наиболее влиятельных персон в рок-музыке
18 июн 2004 :
|
Результаты голосования на лучшую рок-композицию последних 50 лет
8 июн 2004 :
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Награды METAL HAMMER
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Программа "Headbanger's Ball" выбирает лучшее металлическое видео
29 май 2004 :
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Новости музиндустрии
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Новости музиндустрии
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Новые релизы
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Новые релизы
1 май 2004 :
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Новости музиндустрии
16 апр 2004 :
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Новые релизы
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FINNTROLL и RAWHEAD REXX на фестивале SUMMER BREEZE
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Новые релизы
2 апр 2004 :
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Новые релизы
2 апр 2004 :
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Смена составов
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Новые участники фестиваля SWEDEN ROCK
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Смена составов
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Новые релизы
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Новые релизы
29 янв 2004 :
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Наиболее продаваемые Hard Rock исполнители
24 янв 2004 :
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6 дек 2003 :
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2 дек 2003 :
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Журнал ROLLING STONE опубликовал список 500 самых лучших альбомов всех времен
22 ноя 2003 :
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Новые релизы
15 ноя 2003 :
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Новые релизы
7 ноя 2003 :
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Новые релизы
17 окт 2003 :
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11 окт 2003 :
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Смена составов
10 окт 2003 :
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Новые релизы
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Новый "М" журнал в продаже
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Box-Set коллекция к десятилетию Century Media
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LIVE NATION и VEEPS запускают более 60 площадок для трансляций
Live Nation Entertainment, ведущая мировая компания в области живых развлечений, и Veeps, первая платформа для живых выступлений, управляемая соучредителями группы GOOD CHARLOTTE Joel'ом и Benji Madden, объявили о том, что они начали оснащение более 60 концертных площадок по всей территории Соединенных Штатов, чтобы предложить живые выступления «под ключ». Эта новая комплектация Veeps даёт любому артисту, выступающему на одном из этих концертных залов, возможность осуществлять стримы и быть доступными фанатам по всему миру.
Артисты являются центром того, что делают Live Nation и Veeps. Открывая более 60 площадок для стримов, обе компании удваивают свою деятельность, чтобы помочь артистам увеличить доход от концертов, которыми они зарабатывают на жизнь, и в то же время предоставить творческие возможности для общения с большим количеством фанатов. Компании выбирают места, которые являются регулярными в туровых расписаниях многих музыкантов и предоставляют артистам свободу выбора, когда и где они захотят добавить элемент потокового вещания.
В обычный год Live Nation устраивает 40 000 концертов и более 100 фестивалей, и сеть физических выступлений предоставляет уникальную возможность для стримов. В сочетании с ведущими технологиями Veeps артисты смогут предложить фэнам ещё больше способов насладиться живыми концертами, включая виртуальную возможность попасть на аншлаговые выступления, возможность посещения концертов в любой точке планеты, эксклюзивный контент, как то: репортажи из-за кулис, возможности просмотра с разных точек, и многое другое.
Широкий выбор площадок будет оптимизирован для стримов, начиная от культовых клубов и театров, заканчивая амфитеатрами. Среди площадок, которые будут доступны для подобной технологии, первыми заявлены The Fillmore в Сан-Франциско и Филадельфии, House of Blues в Чикаго и Новом Орлеане, The Wiltern в Лос-Анджелесе, а также ряд амфитеатров, в том числе Shoreline Amphitheater в Калифорнии и The Gorge в Вашингтоне.
The Wiltern уже запущен и дебютирует 7 мая 2021 года серией из 10 потоковых шоу на канале Veeps, получившей название "From The Wiltern". Билеты на каждое шоу стоят 15 долларов и уже поступили в продажу на сайте thewilternseries.com. Полный состав и информация о продаже приведены ниже.
«Среди артистов часто говорят, что одна сторона нашей карьеры, которая действительно принадлежит нам, — это гастроли. Помочь совершенно новой гастрольной вертикали стать легко доступной для музыкантов — это огромная победа для нашего сообщества, и мы очень рады, что сумели это реализовать. Это именно тот вариант, который демонстрирует, что наше партнёрство с Live Nation может на самом деле значить для артистов, — говорит Joel Madden. — Теперь простым переключением каждый музыкант, выступающий на этих площадках, может сделать своё шоу глобальным событием. Мы уже видели, как стримы способствуют вовлечению в иную сферу бизнеса артистов, а дополнительный доход от билетов позволит им реинвестировать в своё искусство и сделать то, что они предлагают своим фэнам, ещё лучше. Для нас в Veeps это настоящая мечта, и наша миссия — помочь расширить возможности артистов в их карьере».
«Артисты и фанаты с нетерпением ждут возвращения на шоу, и стримы продолжат открывать для них возможности общения, которых ранее у них не было, — добавляет Майкл Рапино, президент и генеральный директор Live Nation Entertainment. — Veeps — это лучшее из возможного, а Joel и Benji Madden используют свой собственный опыт музыкантов и могут помочь другим в процветании, так что мы с нетерпением ждём возможности воплотить эту инновационную идею в жизнь в столь культовых концертных залах!»
Развёртывание дополнительного оборудования позволит также создать рабочие места для продюсерских бригад, которые помогут оживить их и дать фанатам возможность наблюдать за любимыми артистами даже в том случае, если все билеты проданы или они находятся за сотни миль от вашего местонахождения.
По мере приближения к возвращению концертов Live Nation и Veeps планируют продолжать оснащать концертные площадки для стримов, предоставляя артистам ценные инструменты, а фэнам — еще больше возможностей наслаждаться живой музыкой в будущем.
Стримы "From The Wiltern":
* Breland - May 7
* JP Saxe - May 14
* Young Thug - May 21
* Lany - May 28
* Waterparks - June 4
* Lucky Daye - June 11
* Young M.A. - June 18
* Eyedress - June 25
* Freddie Gibbs - July 2
* Chase Atlantic - July 9
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