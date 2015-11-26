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16 апр 2021 : 		 LIVE NATION и VEEPS запускают более 60 площадок для трансляций

6 апр 2021 : 		 ProgPower USA всё. В 21

20 мар 2021 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, EPICA, SYMPHONY X, WITHIN TEMPTATION в Of Bird And Cage

18 мар 2021 : 		 Музыканты GUNS N’ ROSES, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют хит Пола Янга

16 мар 2021 : 		 Участники KISS, GUNS N' ROSES, SKID ROW и других скорбят по Джерри Миллер

6 мар 2021 : 		 ROCK IN RIO всё. В 21

2 мар 2021 : 		 DOWNLOAD всё. В 21

28 фев 2021 : 		 GRASPOP всё. В 21

23 фев 2021 : 		 HELLFEST все. В 21

10 фев 2021 : 		 IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла

10 фев 2021 : 		 Музыканты METALLICA, GUNS N’ ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE в фильме "Long Live Rock…Celebrate The Chaos"

7 янв 2021 : 		 Рокеры о протестах

2 янв 2021 : 		 ALICE COOPER, ROGER DALTREY, SAMMY HAGAR, JOE PERRY в 'Rock Camp: The Movie'

2 янв 2021 : 		 SICILIAN ARTISTS FOR CHARITY исполняют хит Джона Леннона

29 дек 2020 : 		 Музыканты MÖTLEY CRÜE, PAPA ROACH, FIVE FINGER DEATH PUNCH в триллере

18 дек 2020 : 		 NAPALM RECORDS прикупили SPV

26 ноя 2020 : 		 IN THIS MOMENT, BODY COUNT, CODE ORANGE, POWER TRIP претендуют на Грэмми

21 ноя 2020 : 		 GARY HOLT, DAVE LOMBARDO и DERRICK GREEN записали песню

14 ноя 2020 : 		 SKYLINE исполняют AC/DC, OZZY OSBOURNE

13 ноя 2020 : 		 JIMMY PAGE, RANDY BACHMAN, JOHN FOGERTY в документальном фильме "The Ventures: Stars On Guitars"

5 ноя 2020 : 		 AYREON, BLACK STONE CHERRY, CROBOT и другие на рождественском ЕР

30 окт 2020 : 		 Участники ALICE IN CHAINS, ANTHRAX и MASTODON исполняют песню SOUNDGARDEN

30 окт 2020 : 		 ANAAL NATHRAKH, ANGEL WITCH, BOLT THROWER в саундтреке к игре от Ubisoft

30 сен 2020 : 		 Участники METALLICA, MEGADETH, EXODUS и Y&T в новом документальном фильме

22 сен 2020 : 		 SLIPKNOT, BRING ME THE HORIZON, RAMMSTEIN получили Heavy Music Awards

28 авг 2020 : 		 Музыканты PANTERA, SLAYER, ATHEIST, NILE, POSSESSED, TESTAMENT, SEPULTURA, ICED EARTH в благотворительном треке
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LIVE NATION и VEEPS запускают более 60 площадок для трансляций



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Live Nation Entertainment, ведущая мировая компания в области живых развлечений, и Veeps, первая платформа для живых выступлений, управляемая соучредителями группы GOOD CHARLOTTE Joel'ом и Benji Madden, объявили о том, что они начали оснащение более 60 концертных площадок по всей территории Соединенных Штатов, чтобы предложить живые выступления «под ключ». Эта новая комплектация Veeps даёт любому артисту, выступающему на одном из этих концертных залов, возможность осуществлять стримы и быть доступными фанатам по всему миру.

Артисты являются центром того, что делают Live Nation и Veeps. Открывая более 60 площадок для стримов, обе компании удваивают свою деятельность, чтобы помочь артистам увеличить доход от концертов, которыми они зарабатывают на жизнь, и в то же время предоставить творческие возможности для общения с большим количеством фанатов. Компании выбирают места, которые являются регулярными в туровых расписаниях многих музыкантов и предоставляют артистам свободу выбора, когда и где они захотят добавить элемент потокового вещания.

В обычный год Live Nation устраивает 40 000 концертов и более 100 фестивалей, и сеть физических выступлений предоставляет уникальную возможность для стримов. В сочетании с ведущими технологиями Veeps артисты смогут предложить фэнам ещё больше способов насладиться живыми концертами, включая виртуальную возможность попасть на аншлаговые выступления, возможность посещения концертов в любой точке планеты, эксклюзивный контент, как то: репортажи из-за кулис, возможности просмотра с разных точек, и многое другое.

Широкий выбор площадок будет оптимизирован для стримов, начиная от культовых клубов и театров, заканчивая амфитеатрами. Среди площадок, которые будут доступны для подобной технологии, первыми заявлены The Fillmore в Сан-Франциско и Филадельфии, House of Blues в Чикаго и Новом Орлеане, The Wiltern в Лос-Анджелесе, а также ряд амфитеатров, в том числе Shoreline Amphitheater в Калифорнии и The Gorge в Вашингтоне.

The Wiltern уже запущен и дебютирует 7 мая 2021 года серией из 10 потоковых шоу на канале Veeps, получившей название "From The Wiltern". Билеты на каждое шоу стоят 15 долларов и уже поступили в продажу на сайте thewilternseries.com. Полный состав и информация о продаже приведены ниже.

«Среди артистов часто говорят, что одна сторона нашей карьеры, которая действительно принадлежит нам, — это гастроли. Помочь совершенно новой гастрольной вертикали стать легко доступной для музыкантов — это огромная победа для нашего сообщества, и мы очень рады, что сумели это реализовать. Это именно тот вариант, который демонстрирует, что наше партнёрство с Live Nation может на самом деле значить для артистов, — говорит Joel Madden. — Теперь простым переключением каждый музыкант, выступающий на этих площадках, может сделать своё шоу глобальным событием. Мы уже видели, как стримы способствуют вовлечению в иную сферу бизнеса артистов, а дополнительный доход от билетов позволит им реинвестировать в своё искусство и сделать то, что они предлагают своим фэнам, ещё лучше. Для нас в Veeps это настоящая мечта, и наша миссия — помочь расширить возможности артистов в их карьере».

«Артисты и фанаты с нетерпением ждут возвращения на шоу, и стримы продолжат открывать для них возможности общения, которых ранее у них не было, — добавляет Майкл Рапино, президент и генеральный директор Live Nation Entertainment. — Veeps — это лучшее из возможного, а Joel и Benji Madden используют свой собственный опыт музыкантов и могут помочь другим в процветании, так что мы с нетерпением ждём возможности воплотить эту инновационную идею в жизнь в столь культовых концертных залах!»

Развёртывание дополнительного оборудования позволит также создать рабочие места для продюсерских бригад, которые помогут оживить их и дать фанатам возможность наблюдать за любимыми артистами даже в том случае, если все билеты проданы или они находятся за сотни миль от вашего местонахождения.

По мере приближения к возвращению концертов Live Nation и Veeps планируют продолжать оснащать концертные площадки для стримов, предоставляя артистам ценные инструменты, а фэнам — еще больше возможностей наслаждаться живой музыкой в будущем.

Стримы "From The Wiltern":

* Breland - May 7

* JP Saxe - May 14

* Young Thug - May 21

* Lany - May 28

* Waterparks - June 4

* Lucky Daye - June 11

* Young M.A. - June 18

* Eyedress - June 25

* Freddie Gibbs - July 2

* Chase Atlantic - July 9

LIVE NATION And VEEPS To Set Up 60+ Major Venues For Livestreaming



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