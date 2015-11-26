Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 74
*MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 49
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 40
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 22
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 22
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



16 мар 2021 : 		 Участники KISS, GUNS N' ROSES, SKID ROW и других скорбят по Джерри Миллер

6 мар 2021 : 		 ROCK IN RIO всё. В 21

2 мар 2021 : 		 DOWNLOAD всё. В 21

28 фев 2021 : 		 GRASPOP всё. В 21

23 фев 2021 : 		 HELLFEST все. В 21

10 фев 2021 : 		 IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла

10 фев 2021 : 		 Музыканты METALLICA, GUNS N’ ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE в фильме "Long Live Rock…Celebrate The Chaos"

7 янв 2021 : 		 Рокеры о протестах

2 янв 2021 : 		 ALICE COOPER, ROGER DALTREY, SAMMY HAGAR, JOE PERRY в 'Rock Camp: The Movie'

2 янв 2021 : 		 SICILIAN ARTISTS FOR CHARITY исполняют хит Джона Леннона

29 дек 2020 : 		 Музыканты MÖTLEY CRÜE, PAPA ROACH, FIVE FINGER DEATH PUNCH в триллере

18 дек 2020 : 		 NAPALM RECORDS прикупили SPV

26 ноя 2020 : 		 IN THIS MOMENT, BODY COUNT, CODE ORANGE, POWER TRIP претендуют на Грэмми

21 ноя 2020 : 		 GARY HOLT, DAVE LOMBARDO и DERRICK GREEN записали песню

14 ноя 2020 : 		 SKYLINE исполняют AC/DC, OZZY OSBOURNE

13 ноя 2020 : 		 JIMMY PAGE, RANDY BACHMAN, JOHN FOGERTY в документальном фильме "The Ventures: Stars On Guitars"

5 ноя 2020 : 		 AYREON, BLACK STONE CHERRY, CROBOT и другие на рождественском ЕР

30 окт 2020 : 		 Участники ALICE IN CHAINS, ANTHRAX и MASTODON исполняют песню SOUNDGARDEN

30 окт 2020 : 		 ANAAL NATHRAKH, ANGEL WITCH, BOLT THROWER в саундтреке к игре от Ubisoft

30 сен 2020 : 		 Участники METALLICA, MEGADETH, EXODUS и Y&T в новом документальном фильме

22 сен 2020 : 		 SLIPKNOT, BRING ME THE HORIZON, RAMMSTEIN получили Heavy Music Awards

28 авг 2020 : 		 Музыканты PANTERA, SLAYER, ATHEIST, NILE, POSSESSED, TESTAMENT, SEPULTURA, ICED EARTH в благотворительном треке

27 авг 2020 : 		 Музыканты METALLICA, MEGADETH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS в документальном фильме о Flying V

13 авг 2020 : 		 Рокеры отреагировали на решение Байдена по Камале Харрис

5 авг 2020 : 		 Новый документальный фильм об андеграундной сцене Вьетнама

2 авг 2020 : 		 PEARL JAM, THE ROLLING STONES, AEROSMITH требуют определить правила использования музыки в политических целях
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Участники KISS, GUNS N' ROSES, SKID ROW и других скорбят по Джерри Миллер



*
zoom
*
* *
Музыканты GUNS N' ROSES, KISS, SKID ROW, MÖTLEY CRÜE, ANTHRAX, WARRANT, BULLETBOYS и других групп почтили память Джерри Миллер, которая скончалась в возрасте 67 лет. Она была известной журналисткой и писала для Glamour, People.com, MNN.com, Lupus Now, Muscle & Fitness, Jewish Journal, Brain World, FromtheGrapevine.com и ScienceNewsForStudents.com, а также являлась главредом Metal Edge, выходившего 24 года и закрывшегося в 2009 году.

KISS, GUNS N
























































Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 404

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом