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*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 22
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 13
*Новое видео MEGADETH 9
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24 дек 2022 : 		 Открывается музей панка

21 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY, ROBIN ZANDER, LITA FORD, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH на дне рождения CRISS ANGEL

8 дек 2022 : 		 DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN среди самых успешных туров

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST претендуют на Грэмми

16 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY, JUDAS PRIEST, EPICA, AMON AMARTH, SLIPKNOT и другие в фильме о Wacken 2022

12 окт 2022 : 		 ROADRUNNER UNITED будет переиздан

8 окт 2022 : 		 ROB HALFORD, SLASH, JOHN TEMPESTA, TRACII GUNS и другие помогают котикам

22 сен 2022 : 		 Новое видео от Two Minutes To Late Night Crew

16 сен 2022 : 		 MEGADETH, SLAYER, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES, ALICE IN CHAINS и ANTHRAX в документальном фильме 1991 года

1 сен 2022 : 		 Водка от Metal Blade Records

28 авг 2022 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, DARK TRANQUILLITY на Gamescom

10 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY, PETER FRAMPTON, SEBASTIAN BACH и другие почтили память Оливии Ньютон-Джон

8 авг 2022 : 		 WACKEN OPEN AIR 2023 продан!

3 авг 2022 : 		 THE ROLLING STONES лучшие за 40 лет по сборам

28 июл 2022 : 		 Two Minutes To Late Night исполняют RICK ASTLEY

23 июл 2022 : 		 Трейлер нового эпизода Бивис и Баттхед

13 июн 2022 : 		 Дроны над Download Festival закрыли аэропорт

31 май 2022 : 		 Музыканты CARCASS, ATREYU, THE ACACIA STRAIN исполняют трек MEN AT WORK

20 апр 2022 : 		 "An All-Star Tribute To Rush" выйдет летом

11 мар 2022 : 		 Трейлер Metal Lords от создателя «Игры Престолов»

20 фев 2022 : 		 Специальные релизы ALICE COOPER, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST, DEF LEPPAR весной

2 фев 2022 : 		 Музыканты почтили память Джона Зазулы

2 фев 2022 : 		 Умер Джон Зазула

27 янв 2022 : 		 Умер продюсер и звукорежиссер THIN LIZZY, UFO, CRADLE OF FILTH, TONY IOMMI

25 янв 2022 : 		 Церемония Грэмми состоится весной

21 янв 2022 : 		 SODOM, MAGNUM, RAGE, VIRGIN STEELE, AXEL RUDI PELL остаются на Steamhammer/SPV
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|||| сегодня

Открывается музей панка



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Десятого марта в Лас-Вегасе состоится открытие The Punk Rock Museum, в котором собранно множество артефактов и памятных вещей настоящих икон данного направления музыки. Помимо музея там же будет доступен тату-салон, церковь для регистрации браков, бар, магазин по продаже мерчендайза, место для выступлений и многое другое.






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24 дек 2022
WahrandPhain
>3 ублюдочных фэшн-шмоти, 4 постера
> панк-музей!1
24 дек 2022
Lord Iscariah
WahrandPhain, так, а ты что хотел? Панки весь свой шмот нахуй пропили и пронаркоманили. Все что осталось(
24 дек 2022
gravitgroove
Интересно, с какой группы они отсчет начнут, с дебюта Роллингов, или с Нью Йорк Доллс?

просмотров: 359

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