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Открывается музей панка



Десятого марта в Лас-Вегасе состоится открытие The Punk Rock Museum, в котором собранно множество артефактов и памятных вещей настоящих икон данного направления музыки. Помимо музея там же будет доступен тату-салон, церковь для регистрации браков, бар, магазин по продаже мерчендайза, место для выступлений и многое другое.











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