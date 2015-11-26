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AYREON, BLACK STONE CHERRY, CROBOT и другие на рождественском ЕР



AYREON, BLACK STONE CHERRY, CROBOT и другие исполнители появятся на рождественском ЕР, который планирует выпустить 27 ноября лейбл Mascot. Фрагмент из релиза, получившего название "Christmas Rocks", композиции P.O.D. (“Christmas Lullaby”) и Crobot (“What Child Is This?”), доступны ниже.







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