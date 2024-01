25 янв 2024



THE ROLLING STONES, BRING ME THE HORIZON, FOO FIGHTERS номинированы на BRIT Awards



Второго марта в Лондоне состоится церемония The BRIT Awards 2024. В частности на призы претендуют:



Alternative/Rock Act:



The Rolling Stones

Blur

Bring Me The Horizon

Young Fathers

Yussef Dayes



International Group Of The Year:



Foo Fighters

blink-182

boygenius

Gabriels

Paramore







+0 -1



просмотров: 193