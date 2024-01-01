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*Йе в BURZUM 46
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 22
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25 янв 2024 : 		 THE ROLLING STONES, BRING ME THE HORIZON, FOO FIGHTERS номинированы на BRIT Awards

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|||| 25 янв 2024

THE ROLLING STONES, BRING ME THE HORIZON, FOO FIGHTERS номинированы на BRIT Awards



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Второго марта в Лондоне состоится церемония The BRIT Awards 2024. В частности на призы претендуют:

Alternative/Rock Act:

The Rolling Stones
Blur
Bring Me The Horizon
Young Fathers
Yussef Dayes

International Group Of The Year:

Foo Fighters
blink-182
boygenius
Gabriels
Paramore

THE ROLLING STONES, BRING ME THE HORIZON, FOO FIGHTERS Nominated For BRIT Awards




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